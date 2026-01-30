Horarios y fechas confirmadas para los playoffs entre el Atlético de Madrid y el Club Brugge

La UEFA confirmó oficialmente las fechas y los horarios del cruce de play-off de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Club Brugge, una eliminatoria que aparece marcada por el contraste de realidades. El conjunto rojiblanco parte como favorito, pero las dudas recientes abren un escenario más complejo.

El partido de ida se disputará en Bélgica el miércoles 18 de febrero, con el Jan Breydelstadion como escenario. Ahí, el Club Brugge buscará aprovechar el impulso de su afición y convertir la localía en un factor determinante para condicionar la serie desde el primer capítulo.

🚨 ¡Ya conocemos las fechas y los horarios de nuestra eliminatoria de playoff de la Liga de Campeones!



✈️ Miércoles 18 de febrero, 21:00 horas. Jan Breydelstadion.



🏡 Martes 24 de febrero, 18:45 horas. Riyadh Air Metropolitano. pic.twitter.com/APltDsG36W — Atlético de Madrid (@Atleti) January 30, 2026

La vuelta se jugará el martes 24 de febrero en el Riyadh Air Metropolitano, a las 18:45 horas. El Atlético confía en cerrar la eliminatoria en casa, un terreno donde suele imponer intensidad y control, aunque la presión por avanzar en Europa será un factor clave en el desarrollo del encuentro.

Sobre el papel, la plantilla y la experiencia colocan al equipo de Diego Simeone como favorito. El Atlético cuenta con futbolistas acostumbrados a este tipo de escenarios, además de un modelo competitivo probado en eliminatorias directas, donde el orden táctico y la contundencia suelen marcar la diferencia.

Sin embargo, el recorrido del Atlético en la fase de liga dejó más preguntas que certezas. El equipo mostró irregularidad, dificultades para sostener ventajas y momentos de desconexión que generaron críticas. Esas dudas alimentan la sensación de que el margen de error será mínimo ante un rival sin complejos.

Atletico de Madrid v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | DeFodi Images/GettyImages

El Club Brugge, por su parte, llega a esta instancia impulsado por la épica. El conjunto belga logró colarse en el play-off en la jornada final, mostrando carácter y personalidad para competir cuando el escenario parecía adverso. Esa capacidad de resistencia es su principal carta para soñar.

Además, el Brugge ya sabe lo que es medirse ante un club español esta temporada. En la fase de liga enfrentó al Barcelona en Bélgica y logró sostener un intenso empate 3-3, un resultado que reforzó su confianza y confirmó que puede incomodar a equipos de mayor jerarquía continental.

Con fechas y horarios definidos, Atlético de Madrid y Club Brugge se preparan para una eliminatoria que mezcla favoritismo, dudas y ambición. Simeone y los suyos buscarán imponer su peso europeo, mientras el club belga intentará escribir otra página inesperada en la Champions League.