Houston Dynamo resolverá otro problema de mercado a Cruz Azul

Cruz Azul está cada vez más cerca de resolver uno de los pendientes clave de su planificación deportiva: liberar la última plaza de extranjero disponible en el plantel. La directiva entiende que este movimiento es determinante para destrabar decisiones internas y permitir mayor margen de maniobra en el actual mercado.

El nombre que aparece en el centro de la operación es Camilo Candido, quien saldría del club en las próximas semanas. El lateral no entra en los planes prioritarios del cuerpo técnico y su situación contractual lo coloca como una de las piezas más viables para facilitar el reacomodo de extranjeros.

Houston Dynamo sí está interesado en Camilo Candido.



¿Los texanos liberarán dos plazas de NFM de @CruzAzul? pic.twitter.com/ZjHVKSR1LT — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) January 19, 2026

En ese escenario, Houston Dynamo ha avanzado de manera concreta para hacerse con los servicios del futbolista. Si bien por ahora no existen cifras oficiales ni condiciones reveladas, el interés es real y ambas partes reconocen que la gestión se encuentra en progreso.

Desde el entorno celeste se interpreta que el movimiento camina por buen puerto, aunque todavía restan pasos administrativos y de negociación para cerrarlo formalmente. No se descarta que el acuerdo pueda resolverse bajo la fórmula de compra definitiva o préstamo con opción, dependiendo de los tiempos del mercado estadounidense.

El interés del conjunto texano no se limita únicamente a Candido. Houston también tiene encaminado el fichaje de Mateusz Bogusz, operación que refuerza la idea de que el club de la Major League Soccer está apostando fuerte por talento procedente de la Liga MX.

Cruz Azul v Santos Laguna - Torneo Apertura 2024 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Para Cruz Azul, este doble movimiento resulta especialmente conveniente. La posible salida de Candido permitiría liberar la plaza extranjera final que tanto ha condicionado al club en las últimas semanas, facilitando ajustes internos sin necesidad de maniobras más complejas.

La directiva cementera considera prioritario cerrar cuanto antes este capítulo, no solo por temas reglamentarios, sino también para dar claridad al plantel y al cuerpo técnico. Con el cupo liberado, Cruz Azul podría reaccionar con mayor libertad ante oportunidades de mercado o ajustes estratégicos.

Así, Houston Dynamo aparece como un aliado indirecto en la reorganización celeste. Al absorber a dos futbolistas que ya no son prioridad, el club estadounidense contribuye a resolver una tarea pendiente en La Noria, mientras Cruz Azul gana oxígeno administrativo para encarar el resto de la temporada con mayor equilibrio.