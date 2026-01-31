El Liverpool de Arne Slot ha comenzado la disputa de la Jornada 24 de la Premier League enfrentando al Newcastle United, encuentro en el que Hugo Ekitiké ya se destapó con un doblete frente a su gente en Anfield, gol con el que buscarán volver a la senda del triunfo en el máximo circuito inglés.

El encuentro comenzó siendo complejo para los Reds, ya que en el minuto 36 apareció Anthony Gordon para marcar el uno por cero para la causa de las Urracas, pero de manera casi inmediata los locales despertaron gracias a los dos goles que marcó el delantero francés.

Liverpool v Newcastle United - Premier League | Serena Taylor/GettyImages

Todo comenzó al 41' cuando apareció una jugada por la banda en la cual la pelota terminó en los pies de Florian Wirtz después de varios rebotes, para que este le sirviera la pelota a Hugo quien remató a quemarropa frente a Nick Pope.

Dos minutos más tarde apareció la remontada, después de que en una descolgada Milos Kerkez le da la pelota al mismo Ekitiké quien encaró desde afuera del área y al acercarse a la portería, disparó de tres dedos para cruzar al portero y marcar por segunda ocasión.

Hugo x Flo 😤🔴 pic.twitter.com/YgDu2V2haS — Liverpool FC (@LFC) January 31, 2026

El primer tanto del francés significó la sexta ocasión en la que se combinó con Wirtz en todas las competiciones esta temporada, convirtiéndose así en el mejor dúo de la Premier League esta temporada, con tres asistencias cada uno.