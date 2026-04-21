Ignacio Rivero da la cara luego de su salida de Cruz Azul

Previo al inicio del torneo, dentro de Cruz Azul se vivió una limpia radical de jugadores en el plantel. La misma no sólo dejó a la plantilla más reducida en números, sino que también, perdió peso a nivel de vestidor, pues la mayoría de los cortados fueron piezas que tenían ya un lazo de años con el cuadro de la capital del país.

Uno de los cortados fue Ignacio Rivero. El charrúa no sólo era el capitán del equipo, de la misma forma era el hombre más ganador con los celestes que estaban dentro del plantel. Pese a ello, se tomó la decisión de no continuar con su presencia en el club, algo que hoy se está pagando y caro.

¡GRANDE CAPI!🥺



Ignacio Rivero habló tras su salida y negó problemas con Larcamón. Dijo que él sabe lo que pasó y que en algún momento puede volver a Cruz Azul y estar bien con todos. pic.twitter.com/jFszqoFt7M — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 20, 2026

Pese a ello, Ignacio afirma que sólo siente cariño por la institución. Así lo aseguró luego del duelo donde Tijuana visitó a los celestes. Además, afirma que su baja del equipo no fue decisión suya, sólo acató órdenes, por lo que, no tiene nada que esconder a nadie.

Sensaciones increíbles, me entregué cuerpo y alma; mi familia y yo sabemos lo que pasó, no quiero entrar en detalles, yo sé que puedo venir el día de mañana y puedo mirar a los ojos a cualquiera, me quedo tranquilo. Ignacio Rivero

Cruz Azul v Tigres UANL - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Ignacio dejó en la cancha de Nicolás Larcamón la responsabilidad de su salida. Incluso, previo al inicio del encuentro, hubo un muy frío saludo entre el todo terreno y el técnico argentino. Apenas un apretón de manos, meramente una cortesía más que una señal de afecto real.

En su momento, fue el mismo Larcamón quien aseguró que las bajas eran cien por ciento decisión suya. Incluida la de Rivero. También aseguró que el tiempo le daría la razón. Con el pésimo semestre que está firmando Cruz Azul, lo anterior está lejos de pasar.