Ignacio Rivero pide paciencia en torno a Cruz Azul previo a la liguilla

Cruz Azul terminó una mala racha luego de vencer al América en la jornada 13 de la Liga MX. Los de la capital del país ahora están segundos de la general a la caza del Toluca.

Más allá del triunfo y las formas del mismo, Ignacio Rivero, anotador del gol que valió los tres puntos y capitán del equipo, pidió tener calma y poner pies en la tierra.

Feliz. Un triunfo muy importante en nuestra casa y con nuestra gente se disfruta el doble, pero los pies en la tierra. No se ha logrado nada, es un partido muy importante pero hay que seguir paso a paso. Lastimosamente se encuentran con un gol, un trazo muy largo que nos sorprende, supimos reponernos, el primer tiempo fue atípico, con muchas oportunidades que debemos culminar mejor, el persistir fue la clave. Ignacio Rivero

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

'Nacho' añadió que el motivo de su suplencia fue una decisión táctica. Entiende que es partede jugar en un plantel como el de Cruz Azul y no genera lío por ello.

Toca a veces sumar desde el banco, a veces jugando, uno se entrega, todos queremos jugar, hay un plantel muy vasto, todos están en muy buen nivel, ya es un decisión técnico-táctica, si bien traía un esguince grado dos del partido ante Tijuana, se me complicó un poquito ante Tigres, todos logramos un empate sobre el final, hoy de nuevo, seguir con esa humildad y sacrificio que todavía no se consigue nada. Ignacio Rivero

Sobre las ausencias de Willer Ditta y Kevin Mier por temas disciplinarios, el capitán celeste afirmó que fue decisión a nivel interno y no se tiene que hablar de ello fuera del vestuario celeste.

Decisión técnico-táctica y lo que se habla adentro queda ahí, no tengo más para opinar, se solucionó puertas adentro como debe ser. Ignacio Rivero

