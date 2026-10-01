India vs Brasil: previa, predicciones y alineaciones
India recibe una visita sin precedentes. Este sábado 3 de octubre, la selección local se mide por primera vez en la historia ante Brasil en el Salt Lake Stadium de Calcuta en un partido que cierra la ventana de octubre para el Scratch y que representa el rival mejor ranqueado que India haya enfrentado desde que existe el ranking FIFA en 1992.
Brasil llega a este amistoso en pleno proceso de renovación tras la temprana eliminación en octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega. El técnico italiano arrancó esta ventana con un ajustado empate 1-1 ante Australia en Townsville, rescatado sobre la hora por el juvenil Rayan, y lo siguió con una contundente goleada por 4-2 en la revancha de Brisbane.
Los asiáticos, ubicados en el puesto N°137 del ranking FIFA, atraviesan un presente auspicioso tras igualar 1-1 ante una selección mundialista como lo es Panamá. Medirse con Brasil significa una oportunidad histórica y un paso adelante para un país en el que el fútbol crece sostenidamente.
Pronóstico SI Fútbol
La diferencia de jerarquía entre ambos planteles es abismal, aunque Brasil llega con un equipo de rotación pensado para dar minutos a jugadores en desarrollo, lo que puede achicar la brecha en el resultado. Aun así, la calidad individual de nombres como Vinícius Júnior, Estêvão o Raphinha debería ser determinante en Calcuta.
Pronóstico: India 0-3 Brasil
¿A qué hora se juega India vs Brasil?
Ciudad: Calcuta, India
Estadio: Salt Lake Stadium
Fecha: sábado 3 de octubre
Hora: 10:00 EE.UU (Este), 08:00 MEX, 16:00 ESP
Árbitro: a confirmar
Historial de enfrentamientos directos entre India y Brasil
- Será el primer duelo entre ambas selecciones
Últimos 5 partidos
India
Brasil
India 1-1 Panamá 25/09/26
Australia 0-4 Brasil 29/09/26
Tayikistán 1-1 India 09/06/26
Australia 1-1 Brasil 25/09/26
Tayikistán 3-1 India 05/06/26
Brasil 1-2 Noruega 30/06/26
India 0-1 Zimbabue 30/05/26
Brasil 2-0 Corea del Sur 24/06/26
India 0-2 Jamaica 27/05/26
Brasil 3-0 Costa de Marfil 18/06/26
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País
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Estados Unidos
Sin transmisión
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Últimas noticias de India
El seleccionador Khalid Jamil llega respaldado por el envión anímico que dejó el empate ante Panamá, resultado que reforzó la competitividad del equipo frente a rivales de jerarquía muy superior en el ranking FIFA. El autor del gol ante los panameños, Ryan Williams, se perfila nuevamente como la principal referencia ofensiva de los Blue Tigers para este histórico compromiso ante Brasil.
Posible alineación de India (4-2-3-1): Gurpreet Singh Sandhu; Akash Mishra, Anwar Ali, Sandesh Jhingan, Subhasish Bose; Suresh Singh Wangjam, Sahal Abdul Samad; Lallianzuala Chhangte, Brandon Fernandes, Naorem Mahesh; Ryan Williams.
Últimas noticias de Brasil
La gran ausencia es la de Raphinha. El delantero del Barcelona convirtió un penal en el triunfo 4-2 sobre Australia el martes, pero salió reemplazado al descanso por molestias en el muslo derecho. Los estudios posteriores confirmaron un edema muscular en los isquiotibiales, por lo que la CBF decidió liberarlo de la convocatoria y no citar a ningún reemplazante. Endrick, quien ingresó por él en el complemento ante los australianos, aparece ahora como la principal opción para ocupar ese lugar en el ataque.
En cuanto al funcionamiento colectivo, el capitán Marquinhos había sido autocrítico tras el flojo empate en el debut ante Australia, aunque el equipo mostró una reacción mucho más sólida en la revancha, con la que llega envalentonado a este histórico compromiso en Calcuta.
Posible alineación de Brasil (4-2-3-1): Hugo Souza; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Andrey Santos; Estêvão, João Pedro, Endrick; Vinícius Júnior.