El delantero del Real Madrid, Vinicius Jr., ha estado en la mira durante las últimas semanas. La reducción de minutos, sus exabruptos en el campo y sus interacciones con la afición han provocado que los medios de comunicación se centren en el brasileño.

Muchos han sugerido que existen diferencias con el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso. Esta tensión pareció estallar durante el Clásico de LaLiga, cuando el delantero fue sustituido en el minuto 62. El jugador de 26 años de edad abandonó el campo enfurecido.

Vini Jr. se disculpó públicamente a través de las redes sociales, pero en la publicación no mencionó a Xabi Alonso. Puede que haya sido un descuido. Sin embargo, sus comentarios sobre Carlo Ancelotti durante su participación con la selección nacional de Brasil podrían haber sido una indirecta a su entrenador en el club merengue.

¿Hay un problema entre Vinicius Jr. y Xabi Alonso?

Vinicius Jr. se molestó con Xabi Alonso en el Clásico | Carl Recine/GettyImages

Durante el parón internacional, Vinicius Jr. elogió al seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti. El técnico de 66 años de edad dirigió a Vinicius Jr. durante varias temporadas en el Real Madrid y forjaron un fuerte vínculo. Esta relación se ha mantenido en Brasil, pero ¿fueron sus recientes palabras una indirecta a Alonso?

“Nos da confianza, hace que todos nos sintamos cómodos y aprovecha las mejores cualidades de cada jugador en su posición. Nos da tranquilidad, facilita el trabajo y todos lo disfrutamos”, dijo el atacante.

Las palabras podrían sacarse fácilmente de contexto, pero podrían ser una sutil crítica al actual entrenador del Real Madrid. La frase “aprovechar las mejores características de cada jugador en su posición” destaca como algo que podría ir dirigido a Alonso.

El técnico en su primer año con el Madrid ha recibido críticas por no sacar el máximo provecho de sus delanteros, especialmente en los partidos discretos de Vinicius Jr. Esto quizás haya provocado que Alonso no le dé los 90 minutos completos con regularidad, algo que no ha sentado bien.

Esto era algo impensable con Ancelotti, ya que Vinicius Jr. siempre era titular y casi siempre terminaba los partidos ajustados. El cambio de entrenador ha sido un shock para el brasileño, quien, como uno de los mejores jugadores del mundo, cree que debería ser titular indiscutible.

Vinicius Jr. no ocultó su molestia con Xabi Alonso | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Esto no pinta bien para ninguno de los dos, ya que ambos parecen muy aferrados a sus ideas sobre cómo deberían ser las cosas. ¿Podríamos ver a Vinicius Jr. abandonar el club el próximo verano? ¿O podría Alonso estar sólo una breve temporada?