Inglaterra iguala un asombroso récord europeo para culminar un 2025 casi perfecto

La selección inglesa ha mantenido su portería a cero en 10 partidos consecutivos en encuentros oficiales, igualando el récord europeo establecido por España entre 2014 y 2016.

Los Tres Leones completaron su impecable trayectoria en la clasificación para el Mundial 2026 con una cómoda victoria por 2-0 sobre Albania el domingo por la noche. Un doblete de Harry Kane le dio al equipo de Thomas Tuchel su novena y última victoria en 2025.

De hecho, Inglaterra solo tropezó una vez en lo que va del año, cayendo ante Senegal en un amistoso internacional durante la fecha FIFA de junio. Por lo demás, el equipo ha tenido una trayectoria casi impecable, respaldada por una defensa disciplinada.

La última vez que los Tres Leones encajaron un gol en un partido oficial fue allá por octubre de 2024. El defensa central finlandés Arttu Hoskonen marcó en los últimos instantes de lo que acabó siendo una victoria por 3-1 para Inglaterra.

Desde aquel gol que batió a Dean Henderson, la defensa inglesa ha mantenido su portería a cero en 10 partidos oficiales consecutivos. Esta racha iguala el récord de España , que ostentó durante casi una década hasta que los hombres de Tuchel lo igualaron el pasado noviembre.

El historial defensivo de Inglaterra: en cifras

Serbia v England - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Michael Regan/GettyImages

Rival Resultado Competencia Grecia 3-0 Nations League Irlanda 5-0 Nations League Albania 2-0 Clasificación Mundial 2026 Letonia 3-0 Clasificación Mundial 2026 Andorra 1-0 Clasificación Mundial 2026 Andorra 2-0 Clasificación Mundial 2026 Serbia 5-0 Clasificación Mundial 2026 Letonia 5-0 Clasificación Mundial 2026 Serbia 2-0 Clasificación Mundial 2026 Albania 2-0 Clasificación Mundial 2026

En sus últimos 10 partidos oficiales, Inglaterra ha marcado 30 goles y no ha recibido ninguno, lo que le da a los Tres Leones una diferencia de goles de +30.

Jordan Pickford fue el portero titular en los nueve primeros partidos mencionados, y solo tuvo que realizar nueve paradas en total gracias al sólido trabajo de su defensa. Henderson volvió a la portería para el último partido de Inglaterra del año, en el que realizó tres paradas para mantener la portería a cero de su equipo.

En total, ambos porteros han realizado 12 paradas en los 10 partidos. Cabe mencionar que Pickford y Henderson no se enfrentan a una competencia de primer nivel, pero aun así, las cifras hablan por sí solas.

England v Serbia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Justin Setterfield/GettyImages

El registro defensivo resulta aún más impresionante si se tiene en cuenta la rotación de defensas de Inglaterra. Tan solo en la posición de lateral, los siguientes jugadores han sido titulares durante esta impresionante racha de resultados:

Rico Lewis

Kyle Walker

Lewis Hall

Tino Livramento

Myles Lewis-Skelly

Reece James

Curtis Jones

DJ Spence

Nico O'Reilly

Jarell Quansah

En la posición de central, Marc Guéhi, Ezri Konsa, John Stones y Daniel Burn se han repartido la mayor parte de los minutos.

Independientemente de quién sea el elegido para la defensa en el próximo partido de Inglaterra, estará la historia en juego; una portería a cero más le daría al equipo de Tuchel el récord europeo histórico de partidos consecutivos sin encajar goles.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL