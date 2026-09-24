Inglaterra vs España: previa, predicciones y alineaciones

Inglaterra y España se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la primera fecha del Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026/27. En el mítico estadio de Wembley ambos seleccionados reeditarán la final de la Eurocopa 2024, esta vez con La Roja como campeona del mundo.

Inglaterra volverá a jugar ante su público después de la gran decepción que significó la derrota contra Argentina en las semifinales del Mundial. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel cayó en los últimos minutos y tuvo que conformarse con el tercer puesto tras vencer 6-4 a Francia en un partido repleto de goles. Los Tres Leones buscarán dejar atrás aquella frustración y comenzar un nuevo ciclo con la Euro y el Mundial 2030 en el horizonte.

España, por su parte, afronta el desafío de seguir conseguir un nuevo título tras perder la final de la edición anterior de la Nations League ante Portugal en los penaltis. El equipo de Luis de la Fuente mantiene una base con futbolistas como Rodri, Pedri, Lamine Yamal y Nico Williams, y buscará trasladar su gran momento internacional a una competición que comienza con uno de los partidos más exigentes del calendario.

A continuación, toda la información sobre este gran duelo entre dos potencias europeas.

Pronóstico SI

Inglaterra tendrá la ventaja de jugar en Wembley, pero llega con algunas dudas después de lo ocurrido en el Mundial y con bajas importantes en su convocatoria. España, en cambio, mantiene una estructura consolidada y cuenta con un mediocampo capaz de controlar el ritmo del partido, además del desequilibrio de sus extremos.

El conjunto español parte con una ligera ventaja por su continuidad y por el nivel mostrado en los últimos meses. Inglaterra tiene argumentos ofensivos para complicar a la campeona del mundo, por lo que se espera un encuentro intenso y con oportunidades para ambos equipos.

Pronóstico: Inglaterra 1-2 España

¿A qué hora se juega Inglaterra vs España?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Londres, Inglaterra Estadio: Wembley

Wembley Fecha: sábado 26 de septiembre

sábado 26 de septiembre Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre Inglaterra y España (últimos cinco partidos)

Inglaterra: 1

Empates: 1

España: 3

Último partido entre ambos: 14/07/2024 - España 2-1 Inglaterra - Final Euro 2024

Spain v England: Final - UEFA EURO 2024 | Dan Mullan/GettyImages

Últimos 5 partidos

Inglaterra España Inglaterra 6-4 Francia 18/07/26 España 1-0 Argentina 19/07/26 Argentina 2-1 Inglaterra 15/07/26 España 2-0 Francia 14/07/26 Noruega 1-2 Inglaterra 11/07/26 España 2-1 Bélgica 10/07/26 México 2-3 Inglaterra 05/07/26 Portugal 0-1 España 06/07/26 Inglaterra 2-1 RD Congo 01/07/26 España 3-0 Austria 02/07/26

¿Cómo ver Inglaterra vs España por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Inglaterra

Thomas Tuchel no podrá contar con Declan Rice, Cole Palmer, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo ni Tino Livramento, quienes quedaron fuera de la convocatoria por diferentes problemas físicos. James Garner y Morgan Gibbs-White fueron citados para completar el plantel.

Trent Alexander-Arnold y Cole Palmer regresaron a la convocatoria después de no participar del Mundial, aunque la situación física de algunos jugadores podría modificar los planes del entrenador. Tuchel deberá reorganizar el mediocampo sin Rice y tendrá menos alternativas en los laterales tras la nueva lesión de Livramento.

England v Uruguay - International Friendly | Marc Atkins/GettyImages

Posible alineación de Inglaterra (4-2-3-1): Pickford, Alexander-Arnold, Marc Guéhi, Konsa, O'Reilly; Lewis-Skelly, Anderson; Morgan Rogers, Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Últimas noticias de España

Luis de la Fuente convocó a 26 futbolistas para el inicio de la Nations League. Fermín López y Dean Huijsen regresaron al grupo, mientras que Josep Martínez y Roberto Fernández aparecen como novedades de la convocatoria.

Pedro Porro es la única baja de los convocados por el técnico tras lesionarse en el último partido con el Tottenham, por lo que se espera que Eric García ocupe el lateral derecho. Marcos Llorente anunció su retiro internacional, mientras de los campeones del mundo Gavi, Borja Iglesias y Joan García son bajas por problemas físicos.

FBL-EUR-ESP-NATIONS-TRAINING | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Posible alineación de España (4-2-3-1): Unai Simón; Eric García, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Nico Williams; Mikel Oyarzabal.

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