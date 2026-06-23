Inglaterra vs Ghana - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

El camino de Inglaterra en la Copa del Mundo continúa el martes contra Ghana, también vencedora en la primera jornada del Grupo L, en el Gillette Stadium.

Los Tres Leones aspiran a ganar sus dos primeros partidos por tan solo la quinta vez en la historia del torneo, tras impresionar con una victoria por 4-2 sobre Croacia en Arlington. El equipo de Thomas Tuchel se mostró vulnerable en defensa, pero deslumbró en ataque contra un rival conocido, y podría haber sentenciado el partido tras un inicio arrollador en la segunda parte.

Ese triunfo deja a Inglaterra en una excelente posición para ganar el Grupo L, con partidos próximos contra las dos naciones peor clasificadas del grupo.

Ghana, cuartofinalista en 2010, ya no es la sorpresa que solía ser, pero las Estrellas Negras de Carlos Queiroz comenzaron su participación en el Mundial con una ajustada victoria por 1-0 sobre Panamá. Caleb Yirenkyi anotó en el último minuto para asegurar una victoria significativa, lo que reduce la necesidad de obtener un buen resultado contra una fuerte selección inglesa.

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