Inglaterra vs República Checa: previa, predicciones y alineaciones

Inglaterra vuelve a casa con la confianza por las nubes. Los Tres Leones reciben a República Checa este martes 6 de octubre por la cuarta fecha del Grupo A3 de la Nations League 2026/27. El equipo de Thomas Tuchel llega tras la mejor actuación de su ciclo y otro triunfo lo dejaría al borde de la clasificación a los cuartos de final de marzo.

Los ingleses le propinaron a Croacia una goleada histórica en Rijeka. Harry Kane y Bukayo Saka anotaron dos goles cada uno, mientras que Jude Bellingham, Anthony Gordon y Morgan Rogers completaron el 7-0. Tuchel calificó el partido como "una actuación completa" y lo consideró el mejor de su etapa al frente del equipo.

República Checa atraviesa un presente muy complicado. Después de quedar última en el Grupo A del Mundial, la federación contrató a Santi Denia, el primer entrenador extranjero en la historia de la selección y campeón olímpico con España en París 2024. Pero el nuevo ciclo empezó con tres derrotas: 1-2 ante Croacia, 0-2 con Inglaterra y 1-3 este sábado en Oviedo frente a España.

A continuación, toda la información sobre este duelo de Nations League.

Pronóstico SI Fútbol

Es probable que República Checa se refugie en un bloque bajo para cerrar espacios. En Praga, incluso con un hombre de más desde el primer tiempo, a Inglaterra le costó romper el cero hasta después del descanso.

Aun así, la diferencia de jerarquía es enorme. Los checos llegan sin su capitán, con apenas dos goles a favor en tres partidos y con el desgaste de haber jugado en Oviedo. Inglaterra, con el envión anímico de Rijeka y un frente de ataque encendido, debería imponerse con claridad ante su gente.

Pronóstico: Inglaterra 3-0 República Checa

¿A qué hora se juega Inglaterra vs República Checa?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Estadio: Wembley

Fecha: martes 6 de octubre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre Inglaterra y República Checa

Partidos jugados: 7

7 Inglaterra: 5

5 Empates: 1

1 República Checa: 1

Último partido entre ambos: 29/09/2026 - República Checa 0-2 Inglaterra - Nations League 26/27, Fecha 2

FBL-EUR-NATIONS-CZE-ENG | JOE KLAMAR/GettyImages

Últimos 5 partidos

Inglaterra República Checa Croacia 0-7 Inglaterra 03/10/2026 España 3-1 República Checa 03/10/2026 República Checa 0-2 Inglaterra 29/9/2026 República Checa 0-2 Inglaterra 29/9/2026 Inglaterra 2-3 España 26/9/2026 República Checa 1-2 Croacia 26/09/2026 Francia 4-6 Inglaterra 18/7/2026 República Checa 0-3 México 24/06/2026 Inglaterra 1-2 Argentina 15/7/2026 República Checa 1-1 Sudáfrica 18/06/2026

¿Cómo ver Inglaterra vs República Checa por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain

Últimas noticias de Inglaterra

Tuchel llegó a esta ventana con cinco bajas: Declan Rice, Cole Palmer, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo y Tino Livramento se retiraron por lesión, y en su lugar fueron convocados Morgan Gibbs-White y James Garner. Pese a esas ausencias, el ataque funciona a pleno. Gordon ya suma cuatro goles en sus últimos cuatro partidos con la selección. Kane, que llegó a 87 goles con su gol en Praga y anotó dos más en Rijeka, sigue estirando su récord histórico.

Otra buena noticia es el regreso de Trent Alexander-Arnold, que volvió a vestir la camiseta inglesa tras casi dos años y dio la asistencia del 1-0 ante los checos. Con tres partidos en nueve días, no se descarta alguna rotación en Wembley.

Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3 | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Posible alineación de Inglaterra (4-2-3-1): Jordan Pickford; Trent Alexander-Arnold, Trevoh Chalobah, Marc Guéhi, Lewis Hall; Elliot Anderson, Alex Scott; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Últimas noticias de República Checa

Denia no podrá contar con Ladislav Krejčí, expulsado por doble amarilla en Oviedo tras haber visto la primera por protestarle al árbitro. El técnico también deberá decidir si recupera a Pavel Šulc, que fue expulsado en el primer tiempo del partido de ida en Praga por una dura entrada sobre Elliot Anderson. Después del partido en España, De la Fuente elogió a los checos y reconoció que pusieron en aprietos a su equipo. Ese mismo espíritu es el que Denia buscará repetir en Wembley para sumar los primeros puntos de su ciclo.

Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3 | Diego Souto/GettyImages

Posible alineación de República Checa (4-2-3-1): Antonín Kinský; Vladimír Coufal, Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek, Jiří Sláma; Lukáš Červ, Michal Sadílek; Adam Karabec, Ondřej Lingr, Lukáš Ambros; Adam Hložek.