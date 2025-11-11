Inglaterra vs Serbia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La selección de Inglaterra está imparable en estas eliminatorias rumbo al Mundial 2026 de la FIFA que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Los Tres Leones marchan como superlíderes del Grupo K y recibirán en Wembley a Serbia, siendo la única selección europea que ya tiene asegurada la clasificación para la cita mundialista.
Los ahora locales vienen con paso perfecto y en la pasada jornada derrotaron cinco por cero a Letonia, marcador que los dejó con 18 unidades, siete por encima de Albania que marcha segundo de manera momentánea.
Por su parte los serbios también sacaron un resultado favorecedor al ganarle tres por uno a Andorra en su propia casa. Esto los tiene hoy con 10 unidades en la tercera plaza y fuera de posibilidades de meterse a la Copa del Mundo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inglaterra vs Serbia?
Ciudad: Londres, Inglaterra
Fecha: jueves 13 de noviembre
Horario: 15:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)
Estadio: Wembley
¿Cómo se podrá ver el Inglaterra vs Serbia en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Fox Sports
Fox Soccer Plus
México
Sky Sports
Sky+
España
Sin transmisión por TV
UEFA.tv
Últimos cinco partidos de Inglaterra
Rival
Resultado
Competición
Letonia
0-5 V
Eliminatorias UEFA
Gales
3-0 V
Eliminatorias UEFA
Serbia
0-5 V
Eliminatorias UEFA
Andorra
2-0 V
Eliminatorias UEFA
Senegal
1-3 D
Amistoso
Últimos cinco partidos de Serbia
Rival
Resultado
Competición
Andorra
1-3 V
Eliminatorias UEFA
Albania
0-1 D
Eliminatorias UEFA
Inglaterra
0-5 D
Eliminatorias UEFA
Letonioa
0-1 V
Eliminatorias UEFA
Andorra
3-0 V
Eliminatorias UEFA
Últimas noticias de Inglaterra
Tras no haber sido convocado a las dos pasadas jornadas de la eliminatoria mundialista, Jude Bellingham volvió a ser tomado en cuenta por Thomas Tuchel y fue convocado para este encuentro. La última ocasión que vistió la camiseta de Inglaterra fue el 20 de junio en un amistoso contra Senegal.
Últimas noticias de Serbia
El partido frente a los ingleses será el primero que dispute Veljko Paunovic como nuevo estratega serbio, esto después de su repentina salida del Real Oviedo. Se aseguró en diversos medios de comunicación que todo se dio en buenos términos y es así como el ex director técnico de Chivas y Tigres comenzará su aventura con su país.
Posibles alineaciones
Inglaterra
Portero: Jordan Pickford
Defensas: Djed Spense, Ezri Konsa, John Stones, Miles Lewis-Skelly
Centrocampistas: Bukayo Saka, Elliot Anderson, Declan Rice, Anthony Gordon
Delanteros: Jude Bellingham, Harry Kane
Serbia
Portero: Djordje Petrovic
Defensas: Milos Veljkovic, Strahinja Erakovic, Strahinja Pavlovic
Centrocampistas: Filip Kostic, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stankovic, Lazar Semardzic, Stefan Mitrovic
Delanteros: Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic
Pronóstico SI
Los ingleses marchan como superlíderes del Grupo K de la UEFA como invictos, por lo que no sería extraño que saquen otro triunfo frente a los serbios para de una vez afianzar su estadía en la próxima Copa del Mundo.
Inglaterra 2-1 Serbia
