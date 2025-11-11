Inglaterra vs Serbia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La selección de Inglaterra está imparable en estas eliminatorias rumbo al Mundial 2026 de la FIFA que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Los Tres Leones marchan como superlíderes del Grupo K y recibirán en Wembley a Serbia, siendo la única selección europea que ya tiene asegurada la clasificación para la cita mundialista.

Los ahora locales vienen con paso perfecto y en la pasada jornada derrotaron cinco por cero a Letonia, marcador que los dejó con 18 unidades, siete por encima de Albania que marcha segundo de manera momentánea.

Por su parte los serbios también sacaron un resultado favorecedor al ganarle tres por uno a Andorra en su propia casa. Esto los tiene hoy con 10 unidades en la tercera plaza y fuera de posibilidades de meterse a la Copa del Mundo.

Back together at @WembleyStadium! 🙌



Join us on Thursday to celebrate our @FIFAWorldCup qualification 🦁 — England (@England) November 7, 2025

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inglaterra vs Serbia?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Fecha: jueves 13 de noviembre

Horario: 15:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)

Estadio: Wembley

¿Cómo se podrá ver el Inglaterra vs Serbia en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos Fox Sports Fox Soccer Plus México Sky Sports Sky+ España Sin transmisión por TV UEFA.tv

Últimos cinco partidos de Inglaterra

Rival Resultado Competición Letonia 0-5 V Eliminatorias UEFA Gales 3-0 V Eliminatorias UEFA Serbia 0-5 V Eliminatorias UEFA Andorra 2-0 V Eliminatorias UEFA Senegal 1-3 D Amistoso

Últimos cinco partidos de Serbia

Rival Resultado Competición Andorra 1-3 V Eliminatorias UEFA Albania 0-1 D Eliminatorias UEFA Inglaterra 0-5 D Eliminatorias UEFA Letonioa 0-1 V Eliminatorias UEFA Andorra 3-0 V Eliminatorias UEFA

Últimas noticias de Inglaterra

Tras no haber sido convocado a las dos pasadas jornadas de la eliminatoria mundialista, Jude Bellingham volvió a ser tomado en cuenta por Thomas Tuchel y fue convocado para este encuentro. La última ocasión que vistió la camiseta de Inglaterra fue el 20 de junio en un amistoso contra Senegal.

England v Senegal - International Friendly | Nigel French/Allstar/GettyImages

Últimas noticias de Serbia

El partido frente a los ingleses será el primero que dispute Veljko Paunovic como nuevo estratega serbio, esto después de su repentina salida del Real Oviedo. Se aseguró en diversos medios de comunicación que todo se dio en buenos términos y es así como el ex director técnico de Chivas y Tigres comenzará su aventura con su país.

Posibles alineaciones

Inglaterra

Portero: Jordan Pickford

Defensas: Djed Spense, Ezri Konsa, John Stones, Miles Lewis-Skelly

Centrocampistas: Bukayo Saka, Elliot Anderson, Declan Rice, Anthony Gordon

Delanteros: Jude Bellingham, Harry Kane

Serbia

Portero: Djordje Petrovic

Defensas: Milos Veljkovic, Strahinja Erakovic, Strahinja Pavlovic

Centrocampistas: Filip Kostic, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stankovic, Lazar Semardzic, Stefan Mitrovic

Delanteros: Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic

Pronóstico SI

Los ingleses marchan como superlíderes del Grupo K de la UEFA como invictos, por lo que no sería extraño que saquen otro triunfo frente a los serbios para de una vez afianzar su estadía en la próxima Copa del Mundo.

Inglaterra 2-1 Serbia

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL