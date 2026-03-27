Inglaterra vs Uruguay: previa, predicciones y alineaciones

El amistoso entre Inglaterra y Uruguay por esta fecha FIFA es, probablemente, uno de los partidos más atractivos del fin de semana. Son dos potencias y, si bien en términos generales la balanza se inclina para el lado europeo por su mejor rendimiento, Uruguay siempre encuentra la forma de competir.

Los dos tienen plantillas de altísimo nivel y, con el Mundial 2026 cerca, nadie quiere quedar afuera. Por eso, cada futbolista va a dejar todo en la cancha para poder meterse en la consideración final.

El historial le agrega un plus. La Celeste lleva ventaja con cinco triunfos contra tres de los Leones y tres empates. El último cruce quedó marcado por un doblete de Luis Suárez en el Mundial 2014, hace ya 12 años.

Pronóstico SI Fútbol

Muchos goles y mucho en juego. En el calendario figura como amistoso, en la cabeza de los futbolistas no es tan así. Estas fechas pueden definir su lugar rumbo al Mundial y nadie se va a guardar nada. Los arqueros posiblemente tengan mucho trabajo y los delanteros van a exigir todo el tiempo.

Inglaterra 2-2 Uruguay

¿A qué hora se juega Inglaterra vs Uruguay?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Wembley

: Wembley Fecha : viernes 27 de marzo

: viernes 27 de marzo Hora : 15:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

: 15:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP Árbitro: Sven Jablonski (GER)

Historial de enfrentamientos directos entre Inglaterra y Uruguay

Inglaterra : 3

: 3 Empate : 3

: 3 Uruguay: 5

Último partido entre ambos: 19/6/2014 - Uruguay 2-1 Inglaterra - Mundial 2014, Fase de Grupos

Últimos 5 partidos

Inglaterra Uruguay Albania 0-2 Inglaterra 16/11/2025 Estados Unidos 5-1 Uruguay 18/11/2025 Inglaterra 2-0 Serbia 13/11/2025 México 0-0 Uruguay 15/11/2025 Letonia 0-5 Inglaterra 14/10/2025 Uzbekistán 1-2 Uruguay 13/10/2025 Inglaterra 3-0 Gales 9/10/2025 Uruguay 1-0 República Dominicana 10/10/2025 Serbia 0-5 Inglaterra 9/9/2025 Chile 0-0 Uruguay 9/9/2025

¿Cómo ver Inglaterra vs Uruguay por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, FOX Deportes, ViX México Sky Sports, ESPN+ España UEFA.tv

Últimas noticias de Inglaterra

Cole Palmer, England | NurPhoto/GettyImages

El equipo dirigido por Thomas Tuchel llega con números impecables en las Eliminatorias europeas, ocho victorias en ocho partidos y clasificación asegurada. Con el pasaje de avión en mano, lo importante ahora va a ser terminar de armar la lista que viajará al Mundial. La convocatoria para esta fecha FIFA transmite respeto y el DT la tendrá difícil a la hora de elegir a los mejores. Porque, un poco, todos lo son.

El cuerpo técnico decidió elevar el nivel interno y, para eso, llamó a mas futbolistas. Jugadores como Cole Palmer, Noni Madueke y Dominic Solanke aparecen en la pelea por ganarse un lugar. También se destacan regresos como el de Harry Maguire y el de Ben White, que vuelve a ser considerado luego de un largo tiempo afuera.

Otro foco está en cómo se reparten los minutos en ataque y en la mitad de la cancha, donde la competencia es feroz. Jude Bellingham, Morgan Rogers y Eberechi Eze pelean por ser tenidos en cuenta en una zona de mucho talento. Cada detalle suma y cualquier actuación, buena o mala, puede cambiar el orden de prioridades.

Posible alineación de Inglaterra contra Uruguay (4-2-3-1): Jordan Pickford; Tino Livramento, John Stones, Harry Maguire, Lewis Hall; Adam Wharton, Jordan Henderson; Noni Madueke, Cole Palmer, Marcus Rashford; Dominic Solanke.

Últimas noticias de Uruguay

Ronald Araujo, Uruguay | Icon Sportswire/GettyImages

Uruguay llegó a Londres con la esperanza de salir del pozo en el que se encuentra. El equipo de Marcelo Bielsa viene de empatar ante México y previo a eso tuvo alguna que otra victoria. El problema está en que el nivel que mostró en la Copa América 2024 nunca volvió y la derrota 5-1 frente a Estados Unidos fue la frutilla del postre, que automáticamente puso al DT y a los jugadores en el medio de un huracán.

El técnico argentino fue autocrítico en la previa de este amistoso y dejó clarísimo que enfrentar a Inglaterra exige el máximo nivel. También remarcó que el proceso lleva tiempo y que la evaluación de los jugadores depende mucho de su continuidad en los clubes en esta etapa del año.

Federico Valverde vuelve a ser uno de los jugadores que mejor representan a Uruguay y Bielsa no dejó pasar el rendimiento del volante. El DT se detuvo en su presente en el Real Madrid y en todo lo que le permite hacer dentro de la cancha. Puede jugar por dentro, tirarse a un costado o aparecer más arriba y siempre encuentra una solución. También remarcó la versión más ofensiva que viene mostrando y su crecimiento en los últimos años.

Desde ahí, la Celeste intenta reconstruirse. Giorgian De Arrascaeta, brillante en el Flamengo, asume la responsabilidad de darle juego al equipo y Darwin Núñez se mantiene como referencia en ataque. A la par, la vuelta de Fernando Muslera, que si bien no perfila como titular, responde también a la idea de aportar una base de experiencia y sostén dentro del vestuario.

Posible alineación de Uruguay contra Inglaterra (4-3-3): Sergio Rochet; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piqueréz; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo.

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