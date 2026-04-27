Inicia la depuración dentro de Monterrey

Luego de la derrota este domingo en contra de Santos, Monterrey cerró un ciclo que será recordado como el peor para el club en los últimos 20 años. El cuadro del norte del país más allá de su millonaria inversión se ha quedado corto dentro de la CONCACAF y realizó una penosa exhibición en la Liga MX.

Siendo el caso y como se ha informado en este espacio, lo que viene dentro del club son cambios radicales en todos niveles. Los mismos no han tardado un sólo día en ser ejecutados. El día de hoy, Monterrey anunció dos bajas a nivel directivo que estaban cantadas desde hace algunas semanas.

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/B7mG2JeyvA — Rayados (@Rayados) April 27, 2026

José Antonio Noriega y Héctor Lara dejan sus puestos como parte del cerebro deportivo de los Rayados de Monterrey de acuerdo con el comunicado del club:

El Club de Futbol Monterrey Rayados informa los siguientes cambios en su estructura deportiva:



José Antonio “Tato” Noriega concluirá su gestión como Presidente Deportivo del Club, al igual que Héctor Lara, quien dejará sus funciones como Director Deportivo del Primer Equipo. Agradecemos a “Tato” y a Héctor por su entrega, calidad humana, honestidad, profesionalismo y compromiso durante esta etapa, en la que destacan la consecución del subcampeonato de la Liga MX con Rayados en el Torneo Apertura 2024, el bicampeonato de la Liga MX Femenil con Rayadas en 2024, la representación del equipo varonil en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y el impulso de una estructura deportiva moderna. Club de Fútbol Monterrey

Monterrey Unveils Sergio Ramos As New Player | Jam Media/GettyImages

El club también anunció una alta inmediata para la dirección deportiva: "Como parte de estos cambios, el Club informa la designación de Walter Erviti como nuevo Director Deportivo del Primer Equipo."

El comunicado cierra afirmando que el siguiente paso será definir un directivo para la presidencia deportiva que deja el 'Tato'. Este personaje bien podría llegar de entornos internacionales.