Inter de Milán vs AC Milán: 15 futbolistas que jugaron para los dos equipos

El Derby della Madonnina, encuentro donde se enfrentan el Inter y el Milán, es el derbi de Italia que tiene mayor repercusión a nivel mundial. Este miércoles, ambos rivales se enfrentarán en el partido de ida de las semifinales de la Coppa de Italia.

Pero a pesar de la eterna rivalidad entre estos dos equipos, la ciudad de Milán ha visto cómo algunos jugadores a lo largo de la historia vestían ambas elásticas, como los siguientes 15 ejemplos, entre muchos otros:

15. Sulley Muntari

El mediocentro ghanés, en el Hearts of Oak de su país natal con 37 años, fue propiedad del Inter entre 2008 y 2012, pasando media temporada cedido en el AC Milan antes de llegar sin coste de traspaso y permanecer en el club hasta su liberación en 2015.



Jugó 97 encuentros para losneroazzurri, donde obtuvo siete de sus ocho títulos, y 83 para losrossoneri. Obtuvo dos Serie A, una Champions League, dos Coppa Italia, una Supercoppa Italia y un Mundial de Clubes en Milán

14. Hakan Çalhanoglu

El mediocentro turco y alemán jugó en el AC Milan entre 2017 y 2021, aterrizando desde la agencia libre en el Inter. Jugó 172 partidos en su anterior club y suma 25 en el actual. Con el equipo neroazzurro ya ha conquistado tres títulos.

13. Antonio Cassano

El ex segundo punta italiano jugó para el AC Milan durante una temporada y media entre 2011 y 2012, marchándose al Inter posteriormente y siendo propiedad del club hasta 2014. Sin embargo, una de las dos compañas la pasó cedido en el Parma. Jugó 40 partidos con losrossoneriy 39 con losneroazzuri. En Milán ganó dos títulos, ambos con los primeros: la Serie A y la Supercoppa Italia.

12. Mario Balotelli

El actual delantero del Sion estuvo en el Inter entre 2007 y 2010, llegando desde el juvenil. En 2013 aterrizó en el AC Milan, donde pasó dos etapas (2013-14 y 2015-16), la primera en propiedad y la segunda como cedido desde el Liverpool. Jugó 86 partidos con el Inter y 77 con el AC Milan, ganando títulos únicamente con los primeros al alzar una Champions League, tres Serie A, una Coppa Italia y una Supercoppa Italia.

11. Edgar Davids

El ex mediocentro surinamés y neerlandés jugó para el AC Milan entre 1996 y 1998, haciendo lo propio con el Inter en la temporada 2004-05. Sumó 31 partidos con losrossoneriy 23 con los neroazzurri. Además, obtuvo una Coppa Italia con los segundos

10. Hernán Crespo

El ex delantero centro argentino estuvo en el Inter en dos etapas (2002-03 y 2006-2009). En la segunda, pasó dos campañas cedido desde el Chelsea antes de quedarse la tercera ya en propiedad. Jugó para el AC Milan también como cedido desde la entidad londinense, en el curso 2004-05. Sumó 116 encuentros como neroazzurri y 40 como rossoneri. En el primero obtuvo cinco títulos (tres Serie A y dos Suppercoppa Italia), obteniendo este también con los segundos.

9. Leonardo Bonucci

El central italiano estuvo en el juvenil del Inter y posteriormente en el primer equipo, entre 2006 y 2009 en propiedad pero con cesiones a Treviso y AC Pisa de por medio. Jugó en el AC Milan durante la temporada 2017-18. Disputó 51 envites en este último, por cuatro con losneroazzurri, con quienes participó en la consecución de una Serie A.

8. Giuseppe Meazza

El ex delantero centro italiano jugó en el AC Milan entre 1940 y 1942, haciendo lo propio en el Inter en dos etapas (1927-1940 y 1945-46), iniciando y finalizando su etapa como futbolista profesional en el mismo lugar. Hay incerteza respecto a los datos de encuentros disputados con ambos clubes, pero obtuvo cuatro títulos como neroazzurri: tres Serie A y una Coppa Italia.

7. Christian Vieri

El ex delantero centro italiano estuvo en el Inter entre 1999 y 2005, marchándose posteriormente al otro lado de la ciudad durante unos meses en la campaña 2005-06. Jugó 190 partidos con los neroazzurri y 14 en el AC Milan. Obtuvo una Coppa Italia con los primeros.

6. Patrick Vieira

El ex pivote francés y senegalés estuvo en el AC Milán en la temporada 1995-96 y en el Inter entre 2006 y 2010. Disputó 91 encuentros como neroazzurri y cinco como rossoneri. Ganó una Champions League, cuatro Serie A, una Coppa Italia y dos Supercoppa Italia como interista, por una liga como milanista.

5. Roberto Baggio

El ex atacante italiano estuvo en el AC Milan entre 1995 y 1997, haciendo lo propio con el Inter de 1998 al 2000. Jugó 67 encuentros comorossoneriy 59 comoneroazzurriy obtuvo una Coppa Italia con los primeros.

4. Clarence Seedorf

El ex mediocentro surinamés y neerlandés estuvo en el Inter entre el 2000 y 2002, pasando a jugar una década posteriormente con el AC Milan, hasta 2012. Sumó 432 partidos como rossoneri y 93 como neroazzurri, obteniendo hasta nueve títulos con los primeros: dos Champions League, dos Serie A, una Coppa Italia, una Supercoppa Italia, un Mundial de Clubes y dos Supercopas de Europa.

3. Andrea Pirlo

El ex centrocampista italiano estuvo en el Inter entre 1998 y 2001 en propiedad, pasando como cedido por Reggina y Brescia. Posteriormente se marchó al AC Milan, donde estuvo hasta 2011. Disputó 401 encuentros como rossoneri y 40 como neroazzurri. Obtuvo nueve títulos como milanista: dos Champions League, dos Serie A, una Coppa Italia, una Supercoppa Italia, un Mundial de Clubes y dos Supercopas de Europa.

2. Ronaldo Nazário

El ex delantero centro brasileño jugó en el Inter entre 1997 y 2002, pasando una temporada y media entre 2006 y 2008 en el AC Milan unos años después. Jugó 99 partidos con los interistas y 20 con los milanistas. Ganó una Copa de la UEFA como neroazzurri y una Supercopa de Europa como rossoneri.





1. Zlatan Ibrahimovic

El delantero sueco estuvo en el Inter entre 2006 y 2009, pasando dos etapas posteriormente en el AC Milan (2011-12 y desde enero de 2020). Lleva disputados 151 partidos como milanista y sumó 117 como interista. En el conjunto neroazzuri sumó cinco títulos: tres Serie A y dos Supercoppa Italia. En el rossoneri lleva una liga y una Supercopa.

