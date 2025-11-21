Inter de Milán vs AC Milan: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Serie A tendrá su continuidad este fin de semana y el duelo entre el Inter de Milán y el AC Milan será sin dudas el partido de la jornada, ya que se trata de dos equipos que están entre los primeros cinco de la tabla de posiciones.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter de Milán vs AC Milan?
Ciudad: Milán, Italia
Fecha: domingo 23 de noviembre
Horario: 14:45 (costa este de EE.UU.), 13:45 (México), 20:45 (España)
Estadio: San Siro
¿Cómo se podrá ver el Inter de Milán vs AC Milan en TV y streaming online?
País
TV
Streaming
EEUU
Paramount+, DAZN USA, FOX Deportes
FuboTV, FOX Sports App
México
ESPN México
Disney+
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos de Inter de Milán
Rival
Resultado
Competición
Lazio
2-0 V
Serie A
Kairat
2-1 V
Champions League
Hellas Verona
2-1 V
Serie A
Fiorentina
3-0 V
Serie A
Napoli
3-1 D
Serie A
Últimos cinco partidos del AC Milan
Rival
Resultado
Competición
Fiorentina
2-1 V
Serie A
Pisa
2-2 E
Serie A
Atalanta
1-1 E
Serie A
Roma
1-0 V
Serie A
Parma
2-2 E
Serie A
Últimas noticias del Inter de Milán
El Inter de Milán se recuperó con dos victorias consecutivas: 2-1 al Hellas Verona y 2-0 a la Lazio, permitiéndole ser líder en soledad, disputadas 11 fechas hasta el momento, habiendo cosechado 24 puntos sobre 33 posibles, tras 8 victorias y 3 derrotas.
Últimas noticias del AC Milan
El Milan quiere volver a ser y está bien encaminado, ya que tuvo un buen inicio de temporada en la Serie A con cinco victorias, tres empates y una sola derrota. Buscarán este domingo hacerse fuertes en casa contra su clásico rival y puntero para demostrar que están en condiciones de volver a bordarse el Scudetto, y olvidar el último 2-2 ante el Parma.
Posibles alineaciones
Inter de Milán
Portero: Yann Sommer.
Defensas: Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni.
Centrocampistas: Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco.
Delanteros: Ange-Yoan Bonny, Lautaro Martínez.
AC Milan
Portero: Mike Maignan
Defensas: Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori
Mediocampistas: Davide Bartesaghi, Samuele Ricci, Luka Modric, Youssouf Fofana, Alexis Saelemaekers
Delantero: Rafael Leão y Santiago Giménez.
Pronóstico SI
Inter 2 - AC Milan 2
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.