Inter de Milán vs AC Milan: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Serie A tendrá su continuidad este fin de semana y el duelo entre el Inter de Milán y el AC Milan será sin dudas el partido de la jornada, ya que se trata de dos equipos que están entre los primeros cinco de la tabla de posiciones.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter de Milán vs AC Milan?

Ciudad: Milán, Italia

Fecha: domingo 23 de noviembre

Horario: 14:45 (costa este de EE.UU.), 13:45 (México), 20:45 (España)

Estadio: San Siro

Marco Luzzani/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Inter de Milán vs AC Milan en TV y streaming online?

País TV Streaming EEUU Paramount+, DAZN USA, FOX Deportes FuboTV, FOX Sports App México ESPN México Disney+ España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos de Inter de Milán

Rival Resultado Competición Lazio 2-0 V Serie A Kairat 2-1 V Champions League Hellas Verona 2-1 V Serie A Fiorentina 3-0 V Serie A Napoli 3-1 D Serie A

Últimos cinco partidos del AC Milan

Rival Resultado Competición Fiorentina 2-1 V Serie A Pisa 2-2 E Serie A Atalanta 1-1 E Serie A Roma 1-0 V Serie A Parma 2-2 E Serie A

Últimas noticias del Inter de Milán

FC Internazionale v SS Lazio - Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

El Inter de Milán se recuperó con dos victorias consecutivas: 2-1 al Hellas Verona y 2-0 a la Lazio, permitiéndole ser líder en soledad, disputadas 11 fechas hasta el momento, habiendo cosechado 24 puntos sobre 33 posibles, tras 8 victorias y 3 derrotas.

Últimas noticias del AC Milan

Parma Calcio 1913 v AC Milan - Serie A | Alessandro Sabattini/GettyImages

El Milan quiere volver a ser y está bien encaminado, ya que tuvo un buen inicio de temporada en la Serie A con cinco victorias, tres empates y una sola derrota. Buscarán este domingo hacerse fuertes en casa contra su clásico rival y puntero para demostrar que están en condiciones de volver a bordarse el Scudetto, y olvidar el último 2-2 ante el Parma.

Posibles alineaciones

Inter de Milán

Portero: Yann Sommer.

Defensas: Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni.

Centrocampistas: Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco.

Delanteros: Ange-Yoan Bonny, Lautaro Martínez.

AC Milan

Portero: Mike Maignan

Defensas: Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori

Mediocampistas: Davide Bartesaghi, Samuele Ricci, Luka Modric, Youssouf Fofana, Alexis Saelemaekers

Delantero: Rafael Leão y Santiago Giménez.

Pronóstico SI

Inter 2 - AC Milan 2

