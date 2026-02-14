Inter de Milán vs Juventus: previa, predicciones y alineaciones

El Estadio Giuseppe Meazza se viste de gala este sábado por la noche para el partido más importante del calendario italiano. El Inter de Milán, líder indiscutible de la Serie A, recibe a su archirrival histórico, la Juventus, en un duelo donde el amor brilla por su ausencia.

El equipo de Cristian Chivu llega como una aplanadora: invicto en sus últimos 12 partidos de liga y con una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un reciente 5-0 al Sassuolo. Con 58 puntos, le sacan 8 al Milan y 12 a la propia Juve.

Por su parte, la Vecchia Signora de Luciano Spalletti (ex-técnico interista) marcha cuarta y sabe que es "ahora o nunca". Vienen de un empate 2-2 ante la Lazio y de caer eliminados en Copa ante el Atalanta, por lo que necesitan desesperadamente recortar distancias para no despedirse del título en febrero.

¿A qué hora se juega el Inter de Milán vs Juventus?

Ciudad : Milán, Italia

: Milán, Italia Estadio : Giuseppe Meazza

: Giuseppe Meazza Fecha : sábado 14 de febrero de 2026

: sábado 14 de febrero de 2026 Hora : 14:45 ET (USA), 13:45 CDMX, 20:45 España

: 14:45 ET (USA), 13:45 CDMX, 20:45 España Árbitro: Federico La Penna

Historial de enfrentamientos directos

Inter: 1 victoria reciente

Empate: 2

Juventus: 2 victorias recientes

Dato destacado: Los últimos duelos han sido auténticos festivales de goles. En la primera vuelta (septiembre 2025) la Juve ganó 4-3 en Turín. La última visita liguera de la Juve a San Siro (octubre 2024) terminó en un memorable empate 4-4.

Últimos 5 partidos

Inter de Milán Juventus Sassuolo 0-5 Inter

(08/02/26) Juventus 2-2 Lazio

(08/02/26) Inter 2-1 Torino

(04/02/26) [Copa] Atalanta 3-0 Juventus

(05/02/26) [Copa] Cremonese 0-2 Inter

(01/02/26) Parma 1-4 Juventus

(01/02/26) Dortmund 0-2 Inter

(28/01/26) [UCL] Mónaco 0-0 Juventus

(28/01/26) [UCL] Inter 6-2 Pisa

(23/01/26) Juventus 3-0 Napoli

(25/01/26)

¿Cómo ver el Inter vs Juventus por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos Paramount+, DAZN USA México ESPN Mexico, Disney+ Premium España DAZN

Últimas noticias del Inter de Milán

La enfermería 'nerazzurra' se vacía en el momento justo. Nicolò Barella y Hakan Çalhanoğlu han vuelto a los entrenamientos, aunque Chivu podría reservarlos para la segunda parte. La gran duda es Denzel Dumfries por su tobillo.

Por ello, se espera que el brasileño Luis Henrique, quien marcó la semana pasada, repita en el carril derecho. En la izquierda, el rey de las asistencias, Federico Dimarco (11 pases de gol), será la principal amenaza. Arriba, el capitán Lautaro Martínez buscará mejorar su registro ante la Juve (solo 2 goles en 15 partidos), acompañado probablemente por Marcus Thuram.

Posible alineación de Inter (3-5-2): Yann Sommer; Yann Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni; Luis Henrique, Luka Sučić, Piotr Zieliński, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco; Marcus Thuram, Lautaro Martínez.

Últimas noticias de la Juventus

Spalletti recupera a Francisco Conceição, un alivio para las bandas. Sin embargo, los delanteros Dušan Vlahović y Arkadiusz Milik siguen fuera de combate.

La responsabilidad del gol recaerá nuevamente en Jonathan David, apoyado por el talento de Kenan Yildiz, quien ya sabe lo que es marcar un doblete en San Siro. En el medio, el estadounidense Weston McKennie superó molestias físicas y será titular junto a Manuel Locatelli y Khéphren Thuram para intentar ganar la batalla del mediocampo.

Posible alineación de Juventus (4-2-3-1): Michele Di Gregorio; Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Lloyd Kelly, Andrea Cambiaso; Manuel Locatelli, Khéphren Thuram; Francisco Conceição, Weston McKennie, Kenan Yildiz; Jonathan David.

Pronóstico SI Fútbol

El Inter llega en un estado de forma intimidante y jugando en casa, donde suele crecerse. La Juventus, aunque tiene pegada, ha mostrado fragilidad defensiva fuera de Turín recientemente (goleada ante Atalanta). Con la moral alta y la posibilidad de dar un golpe definitivo al campeonato, los locales parten como favoritos en un duelo que promete goles.

Inter de Milán 3-1 Juventus

