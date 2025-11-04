Inter de Milán vs Kairat Almaty: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Inter de Milán es, junto al PSG, el Bayern Múnich, el Arsenal y el Real Madrid, los únicos equipos que han ganado sus tres partidos en la competencia más importante a nivel clubes de Europa.

Por la jornada 4 de la Champions League, el conjunto Neroazzurro sigue con la ilusión de continuar con el puntaje perfecto y recibirá en su estadio al débil Kairat Almaty de Kazajistan.

Con propuestas muy distintas dentro del campo, este choque promete intensidad, contrastes y momentos de alto voltaje. Una prueba real para los belgas y una oportunidad para los italianos de reafirmar su estatus en la presente edición del torneo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter de Milán vs. Kairat Almaty?

Ciudad: Milan

Estadio: Giusseppe Meazza

Fecha: miércoles 05 de noviembre

Horario: 15:00hs (Este de Estados Unidos), 13:00hs (México) y 21:00hs (España)

¿Dónde se podrá ver el Inter de Milán vs. Kairat Almaty por TV y Streaming online?

País TV Streaming EEUU Sin transmisión Paramount+ México Sin transmisión Caliente TV, Amazon Prime Video y FOX One España Movistar Liga de Campeones Movistar Liga de Campeones

Últimos 5 partidos del Inter de Milan

Rival Resultado Competición Hellas Verona 2-1 V Serie A Fiorentina 3-0 V Serie A Napoli 3-1 D Serie A St. Gilloise 4-0 V Champions League Roma 1-0 V Serie A

Últimos 5 partidos del Kairat Almaty

Rival Resultado Competición FC Astana 1-1 E Liga Kazajistán Pafos 0-0 E Champions League Kyzyl-Zhar SK 1-0 V Liga Kazajistán FC Zhetysu Taldykorgan 5-0 V Liga Kazajistán Real Madrid 5-0 D Champions League

Últimas noticias del Inter de Milan

Hellas Verona FC v FC Internazionale - Serie A | Alessandro Sabattini/GettyImages

Logró derrotar al Hellas Verona y junto al AC Milan y la Roma (todos con 21 unidades), son los escoltas del líder Napoli (22). En las últimas horas, se ha hablado mucho sobre la posible llegada de Marc Guehi al Inter de Milán. Actualmente, el jugador de 25 años de edad milita para el Crystal Palace de la Premier League, pero podría llegar como agente libre en el próximo mercado de transferencias.

Últimas noticias del Kairat Almaty

FBL-EUR-C1-KAIRAT ALMATY-PAFOS | RUSLAN PRYANIKOV/GettyImages

El visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada ante el Pafos por 0 a 0. Después del 0-5 ante el Real Madrid por la jornada 2 de la UCL, no perdió más; fue un octubre con buenas sensaciones, gracias a dos triunfos y dos empates.

Posibles alineaciones del Inter de Milán vs Kairat Almaty

Inter de Milán (Así se vería la lineación 5-3-2)

Portero: Josep Martínez

Defensas: Luis Henrique, Manuel Akanji, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Carlos Augusto

Centrocampistas: Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan

Delanteros: Marcus Thuram, Lautaro Martínez

Pronóstico SI

Es verdad que el fútbol es un deporte que parece destinado a las sorpresas. Un juego de 11 vs 11 en el que cualquier cosa puede suceder pero la lógica debería primar y el Inter quedarse de manera contundente con un triunfo sin atenuantes ante los kazajos.

Inter de Milán 3 - Kairat Almaty 0

