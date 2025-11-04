Inter de Milán vs Kairat Almaty: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Inter de Milán es, junto al PSG, el Bayern Múnich, el Arsenal y el Real Madrid, los únicos equipos que han ganado sus tres partidos en la competencia más importante a nivel clubes de Europa.
Por la jornada 4 de la Champions League, el conjunto Neroazzurro sigue con la ilusión de continuar con el puntaje perfecto y recibirá en su estadio al débil Kairat Almaty de Kazajistan.
Con propuestas muy distintas dentro del campo, este choque promete intensidad, contrastes y momentos de alto voltaje. Una prueba real para los belgas y una oportunidad para los italianos de reafirmar su estatus en la presente edición del torneo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter de Milán vs. Kairat Almaty?
- Ciudad: Milan
- Estadio: Giusseppe Meazza
- Fecha: miércoles 05 de noviembre
- Horario: 15:00hs (Este de Estados Unidos), 13:00hs (México) y 21:00hs (España)
¿Dónde se podrá ver el Inter de Milán vs. Kairat Almaty por TV y Streaming online?
País
TV
Streaming
EEUU
Sin transmisión
Paramount+
México
Sin transmisión
Caliente TV, Amazon Prime Video y FOX One
España
Movistar Liga de Campeones
Movistar Liga de Campeones
Últimos 5 partidos del Inter de Milan
Rival
Resultado
Competición
Hellas Verona
2-1 V
Serie A
Fiorentina
3-0 V
Serie A
Napoli
3-1 D
Serie A
St. Gilloise
4-0 V
Champions League
Roma
1-0 V
Serie A
Últimos 5 partidos del Kairat Almaty
Rival
Resultado
Competición
FC Astana
1-1 E
Liga Kazajistán
Pafos
0-0 E
Champions League
Kyzyl-Zhar SK
1-0 V
Liga Kazajistán
FC Zhetysu Taldykorgan
5-0 V
Liga Kazajistán
Real Madrid
5-0 D
Champions League
Últimas noticias del Inter de Milan
Logró derrotar al Hellas Verona y junto al AC Milan y la Roma (todos con 21 unidades), son los escoltas del líder Napoli (22). En las últimas horas, se ha hablado mucho sobre la posible llegada de Marc Guehi al Inter de Milán. Actualmente, el jugador de 25 años de edad milita para el Crystal Palace de la Premier League, pero podría llegar como agente libre en el próximo mercado de transferencias.
Últimas noticias del Kairat Almaty
El visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada ante el Pafos por 0 a 0. Después del 0-5 ante el Real Madrid por la jornada 2 de la UCL, no perdió más; fue un octubre con buenas sensaciones, gracias a dos triunfos y dos empates.
Posibles alineaciones del Inter de Milán vs Kairat Almaty
Inter de Milán (Así se vería la lineación 5-3-2)
Portero: Josep Martínez
Defensas: Luis Henrique, Manuel Akanji, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Carlos Augusto
Centrocampistas: Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan
Delanteros: Marcus Thuram, Lautaro Martínez
Pronóstico SI
Es verdad que el fútbol es un deporte que parece destinado a las sorpresas. Un juego de 11 vs 11 en el que cualquier cosa puede suceder pero la lógica debería primar y el Inter quedarse de manera contundente con un triunfo sin atenuantes ante los kazajos.
Inter de Milán 3 - Kairat Almaty 0
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.