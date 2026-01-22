Inter de Milán vs Pisa SC: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La temporada 2025/2026 de la Serie A está por jugar la Jornada 22, donde el Inter de Milán marcha como líder con 49 puntos, pero a pesar de ello, no puede dejar de pisar el acelerador, así que buscará un nuevo triunfo frente al Pisa SC, que peligra con perder la categoría, ya que está ubicado en el penúltimo sitio con 14 unidades.



Entre semana, La Gran Culebra tuvo participación en la UEFA Champions League, cayendo 1-3 en el Estadio Giuseppe Meazza, pese al tanto del croata Petar Sucic. Ya en el torneo local, le pegó al Udinese de visita por la mínima del argentino Lautaro Martínez.



Del otro lado, las Torres vienen de haber sacado un punto contra el Atalanta tras conseguir el empate 1-1, con el nigeriano Rafiu Durosinmi evitando la derrota.



Su último enfrentamiento terminó con el Internazionale derrotando 0-2.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter de Milán vs Pisa?

Ciudad: Milano, Italia

Estadio: Stadio Giuseppe Meazza

Fecha: viernes, 23 de enero

Horario: 14:45 horas (EEUU ET), 13:45 h (México), 20:45 h (España)

¿Cómo se podrá ver el Inter de Mián vs Pisa por TV y Streaming Online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos CBS Sports Golazo DAZN, Paramount+ México sin transmisión Disney+ Premium España sin transmisión DAZN Spain

Últimos cinco partidos (todas las competiciones)

Inter de Milán Pisa SC Inter de Milán 1-3 Arsenal 20/1/2026 Pisa 1-1 Atalanta 16/1/2026 Udinese 0-1 Inter de Milán 17/1/2026 Udinese 2-2 Pisa 10/1/2026 Inter de Milán 1-0 Lecce 14/1/2026 Pisa 0-3 Como 6/1/2026 Inter de Milán 2-2 Napoli 11/1/2026 Genoa 1-1 Pisa 3/1/2026 Parma 0-2 Inter de Milán 7/1/2026 Pisa 0-2 Juventus 27/1/2025

Últimas noticias de Inter de Milán

El equipo nerazzurri estaría tras los servicios del guardameta argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez, que milita en el Aston Villa de Inglaterra.



Según Sky Sports, a través de FCInterNews, el Internazionale mantuvo su primera reunión con el agente del campeón del mundo para negociar el acuerdo.



Esto se debe a que está buscando un nuevo cancerbero, ya que no renovará el contrato del suizo Yann Sommer, quien dejará San Siro como agente libre al final de la temporada, mientras el suplente, el español Josep Martínez, no ha estado a la altura de las expectativas.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez | BEN STANSALL/GettyImages

Últimas noticias del Pisa SC

A dos semanas de culminar el mercado de fichajes, el cuadro de Toscana busca retener al delantero del Napoli, Lorenzo Lucca, ya que el Nottingham Forest de Inglaterra está cada vez más cerca de ofrecerle un contrato para el invierno.



Según el periodista Alfredo Pedullà, el recién ascendido a la Serie A quiere que el jugador de 25 años abandone la opción de la Premier League y se quede en Italia, ya que las Torres están dispuestas a presentar una propuesta de préstamo de dos millones de euros, el doble de lo que pagaría el conjunto inglés para convencer a los Partenopeos.

Lorenzo Lucca | NurPhoto/GettyImages

Posibles alineaciones

Inter de Milán (3-5-2)

Portero: Yann Sommer

Defensas: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Manuel Akanji

Mediocampistas: Federico Dimarco, Petar Sucic, Piotr Zielinski, Nicolò Barella, Luis Henrique

Delanteros: Lautaro Martínez, Marcus Thuram

Lautaro Martínez | Marco Mantovani/GettyImages

Pisa SC (3-4-2-1)

Portero: Simone Scuffet

Defensas: Francesco Coppola, Simone Canestrelli, Arturo Calabresi

Mediocampistas: Samuele Angori, Michel Aebischer, Marius Marin, Idrissa Touré

Delanteros: Henrik Meister, Matteo Tramoni, Stefano Moreo

Samuele Angori | Image Photo Agency/GettyImages

Pronóstico SI

Está claro que hay una diferencia abismal entre los dos equipos, ya que uno es el líder y el otro está en su lucha personal por evitar el descenso. Lamentablemente para el Pisa, llega como víctima contra el Inter de Milán, quien posiblemente se impondrá. Simplemente, la probabilidad de victoria del local es del 85 por ciento, nueve por ciento el empate y apenas seis por ciento para las Torres.

Inter de Milán 2-0 Pisa SC

