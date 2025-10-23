El Inter Miami anuncia la renovación de Leo Messi hasta 2028

El Inter Miami CF anunció oficialmente la extensión del contrato de Lionel Messi, asegurando que el astro argentino permanecerá en el club de la Major League Soccer (MLS) hasta al menos el final de la temporada 2028.

Esta renovación, que requirió varios meses de negociaciones intensas, representa el último capítulo profesional de Messi en el fútbol, ya que se describe como su "contrato final".

El acuerdo extiende el pacto original de 2,5 años firmado en julio de 2023 (que expiraba el 31 de diciembre de 2025) por tres años adicionales, alineándose con la inauguración del nuevo estadio de Inter Miami, el Miami Freedom Park, en 2026.

Fuentes cercanas al club, como el copropietario Jorge Mas, destacaron que el objetivo es que Messi se retire en Miami, consolidando su legado en el equipo que transformó de un club modesto a un contendiente global.

Los términos financieros no se divulgaron públicamente, pero se estima que el salario anual de Messi supera los 20 millones de dólares, más incentivos por rendimiento y equidad en el club al finalizar su carrera. Además, convenios comerciales que sólo el argentino goza no sólo dentro de la MLS, sino en el fútbol mundial.

Nashville SC v Inter Miami CF | Johnnie Izquierdo/GettyImages

Esta extensión llega en un momento clave: Inter Miami se prepara para los playoffs de la MLS 2025, donde enfrentará a Nashville SC en la primera ronda, y para eventos como la Copa Mundial de Clubes FIFA en 2026.

Messi, de 38 años, expresó su compromiso total:

Miami es mi hogar ahora, y estoy emocionado por lo que vendrá con este equipo.

Leo es la leyenda más grande en la historia del club. Es ahora mismo el máximo goleador y asistidor en la historia del equipo. Fue clave para que el club ganase su primer título de todos los tiempos por la vía de la Leagues Cup y además, llevó al club a los octavos de final del Mundial de Clubes, firmando la primer victoria de un club de CONCACAF sobre uno de UEFA en juego oficial.

La meta inmediata del jugador y el club, es conseguir la corona de la MLS.