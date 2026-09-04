Inter Miami vs Atlanta United: previa, predicciones y alineaciones

El Inter Miami recibirá al Atlanta United en la Jornada 23 en el nuevo Nu Stadium, el conjuto de las Garzas es sublíder de l a Conferencia Este, pero tiene 10 puntos menos que el Nashville. Mientras que, el Atlanta esdécimo tercer lugar.

El cuadro de Miami viene de golear 7-1 al Montréal en la fecha pasada con un póker de anotaciones de su capitán y goleador Lionel Messi. Por su parte, la entidad del Mercedes-Benz Stadium cayó 0-2 ante el Charlotte FC.

A continuación, les compartimos toda la información más relevante acerca de este compromiso donde The Herons quieren recuperar terreno en la cima de la clasificación.

Pronóstico SI Fútbol

Después de haberse metido en un bache negativo de resultados, el cuadro rosado optó por cambiar de técnico y la semana pasada finalmente pudieron sacudirse la presión de no sumar y vapulearon al Montréal.

Con esto se espera que puedan recuperar su mejor nivel y seguir compitiendo por la cima de su conferencia aunque luce muy complicado no es imposible frente a un muy bien enrachado Nashville que les lleva 10 puntos de diferencia.

Inter Miami 3-1 Atlanta United

¿A qué hora se juega el Inter Miami vs Atlanta United?

Ciudad : Miami, Florida

: Miami, Florida Estadio : Nu Stadium

: Nu Stadium Fecha : sábado 5 de septiembre

: sábado 5 de septiembre Hora: 19:30 EE.UU. (Este), 17:30 MX, 00:30 ESP

La sede del juego será el Nu Stadium | Icon Sportswire/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Inter Miami y Atlanta United (últimos 5 enfrentamientos)

Inter Miami : 3

: 3 Empate : 0

: 0 Atlanta United: 2

Último partido entre ambos: 11/10/25 - Inter Miami 4-0 Atlanta United - MLS

Últimos 5 partidos

Inter Miami Atlanta United Inter Miami 7-1 Montréal Atlanta United 0-2 Charlotte Inter Miami 1-2 Toronto FC Atlanta United 2-1 Sporting Philadelphia Union 2-2 Inter Miami Minnesota United 1-2 Atlanta United Nashville SC 4-1 Inter Miami Atlanta United 2-1 NY Red Bulls Inter Miami 2-3 León Philadelphia 3-2 Atlanta United

¿Cómo ver el Inter Miami vs Atlanta United por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Inter Miami

El Inter Miami anunció la incorporación del mediocampista internacional paraguayo Matías Galarza, cedido por el CA River Plate de la Primera División argentina hasta la conclusión de la temporada 2026 de la MLS, con opción de compra al finalizar el préstamo.

A new Brazilian is coming to Miami 🇧🇷✨ Bem-vindo, Riquelme!



🔗 https://t.co/nvsuRG1M5I pic.twitter.com/6MyiauRo2C — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 2, 2026

Y también, anunció la firma del extremo brasileño Riquelme Fillipi, procedente del SE Palmeiras, equipo del Campeonato Brasileño de la Serie A, hasta la conclusión de la temporada 2029-30 de la MLS, con opción a prórroga para la temporada 2030-31.

From the Academy to MLS Champion. One of us from day one. All the best, Noah. 💖



🔗 https://t.co/iR0rEmIw32 pic.twitter.com/CPOWwdPAzz — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 3, 2026

En el cierre del mercado, también anunciaron las cesiones de David Ruiz y Noah Allen al NY RB y Chicago Fire, respectivamente.

Alineación de Inter Miami (4-3-3): Dayne St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón, Facundo Mura; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Germán Berterame, Luis Suárez.

Últimas noticias de Atlanta United

Bienvenido a Atlanta, Giuliano 🇦🇷#ATLUTD today announced it has signed midfielder Giuliano Galoppo on loan from River Plate through June 30, 2027 with an option for a permanent transfer 🗞️ pic.twitter.com/DpdnHbQYRq — Atlanta United FC (@ATLUTD) September 2, 2026

Atlanta United anunció la incorporación del centrocampista Giuliano Galoppo, cedido por River Plate hasta el 30 de junio de 2027, con opción de compra definitiva. Galoppo ocupará una plaza de jugador extranjero a la espera de recibir su Certificado de Transferencia Internacional (ITC) y su visa P-1.

“Giuliano es un centrocampista dinámico con una buena comprensión táctica del juego, calidad con el balón y capacidad para marcar goles desde el mediocampo”, declaró Chris Henderson, director deportivo y de fútbol. “Puede jugar en varias posiciones en el mediocampo y elevará el nivel de competencia dentro del grupo a medida que continuamos reforzando nuestra plantilla de cara a la recta final de la temporada”, expresaron.

Alineación de Atlanta United (4-3-1-2): Lucas Hoyos; Tomás Jacob, Paulo Díaz, Junior Alonso, Matthew Edwards; Cooper Sanchez, Tristan Muyumba, Will Reilly; Aleksei Miranchuk; Fafa Picault, Miguel Almirón.

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