Inter Miami vs Atlanta United: previa, predicciones y alineaciones
El Inter Miami recibirá al Atlanta United en la Jornada 23 en el nuevo Nu Stadium, el conjuto de las Garzas es sublíder de l a Conferencia Este, pero tiene 10 puntos menos que el Nashville. Mientras que, el Atlanta esdécimo tercer lugar.
El cuadro de Miami viene de golear 7-1 al Montréal en la fecha pasada con un póker de anotaciones de su capitán y goleador Lionel Messi. Por su parte, la entidad del Mercedes-Benz Stadium cayó 0-2 ante el Charlotte FC.
A continuación, les compartimos toda la información más relevante acerca de este compromiso donde The Herons quieren recuperar terreno en la cima de la clasificación.
Pronóstico SI Fútbol
Después de haberse metido en un bache negativo de resultados, el cuadro rosado optó por cambiar de técnico y la semana pasada finalmente pudieron sacudirse la presión de no sumar y vapulearon al Montréal.
Con esto se espera que puedan recuperar su mejor nivel y seguir compitiendo por la cima de su conferencia aunque luce muy complicado no es imposible frente a un muy bien enrachado Nashville que les lleva 10 puntos de diferencia.
Inter Miami 3-1 Atlanta United
¿A qué hora se juega el Inter Miami vs Atlanta United?
- Ciudad: Miami, Florida
- Estadio: Nu Stadium
- Fecha: sábado 5 de septiembre
- Hora: 19:30 EE.UU. (Este), 17:30 MX, 00:30 ESP
Historial de enfrentamientos directos entre el Inter Miami y Atlanta United (últimos 5 enfrentamientos)
- Inter Miami: 3
- Empate: 0
- Atlanta United: 2
- Último partido entre ambos: 11/10/25 - Inter Miami 4-0 Atlanta United - MLS
Últimos 5 partidos
Inter Miami
Atlanta United
Inter Miami 7-1 Montréal
Atlanta United 0-2 Charlotte
Inter Miami 1-2 Toronto FC
Atlanta United 2-1 Sporting
Philadelphia Union 2-2 Inter Miami
Minnesota United 1-2 Atlanta United
Nashville SC 4-1 Inter Miami
Atlanta United 2-1 NY Red Bulls
Inter Miami 2-3 León
Philadelphia 3-2 Atlanta United
¿Cómo ver el Inter Miami vs Atlanta United por Televisión y Streaming online?
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Últimas noticias de Inter Miami
El Inter Miami anunció la incorporación del mediocampista internacional paraguayo Matías Galarza, cedido por el CA River Plate de la Primera División argentina hasta la conclusión de la temporada 2026 de la MLS, con opción de compra al finalizar el préstamo.
Y también, anunció la firma del extremo brasileño Riquelme Fillipi, procedente del SE Palmeiras, equipo del Campeonato Brasileño de la Serie A, hasta la conclusión de la temporada 2029-30 de la MLS, con opción a prórroga para la temporada 2030-31.
En el cierre del mercado, también anunciaron las cesiones de David Ruiz y Noah Allen al NY RB y Chicago Fire, respectivamente.
Alineación de Inter Miami (4-3-3): Dayne St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón, Facundo Mura; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Germán Berterame, Luis Suárez.
Últimas noticias de Atlanta United
Atlanta United anunció la incorporación del centrocampista Giuliano Galoppo, cedido por River Plate hasta el 30 de junio de 2027, con opción de compra definitiva. Galoppo ocupará una plaza de jugador extranjero a la espera de recibir su Certificado de Transferencia Internacional (ITC) y su visa P-1.
“Giuliano es un centrocampista dinámico con una buena comprensión táctica del juego, calidad con el balón y capacidad para marcar goles desde el mediocampo”, declaró Chris Henderson, director deportivo y de fútbol. “Puede jugar en varias posiciones en el mediocampo y elevará el nivel de competencia dentro del grupo a medida que continuamos reforzando nuestra plantilla de cara a la recta final de la temporada”, expresaron.
Alineación de Atlanta United (4-3-1-2): Lucas Hoyos; Tomás Jacob, Paulo Díaz, Junior Alonso, Matthew Edwards; Cooper Sanchez, Tristan Muyumba, Will Reilly; Aleksei Miranchuk; Fafa Picault, Miguel Almirón.
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.