Inter Miami vs Atlanta United: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Inter Miami CF busca cerrar la temporada regular de la Major League Soccer con el subliderato de la Conferencia Este y se lo disputará con el FC Cincinnati en el Decision Day, la penúltima prueba será el Atlanta United.
Por su cuenta, el cuadro de Georgia ya está eliminado y busca cerrar con dignidad su participación en la campaña.
A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter Miami vs Atlanta United?
Ciudad: Fort Lauderdale, Florida
Fecha: sábado 11 de octubre
Horario: 19:30 (hora de EE.UU.), 17:30 horas (México), 01:30 horas (España)
Estadio: Chase Stadium
¿Cómo se podrá ver el Inter Miami vs Atlanta United en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
FS1 y FOX
Apple TV MLS Season Pass
México
Sin transmisión
Apple TV MLS Season Pass
España
Sin transmisión
Apple TV MLS Season Pass
Últimos cinco partidos de Inter Miami
Rival
Resultado
Competición
New England
4-1 V
MLS
Chicago
3-5 D
MLS
Toronto
1-1 E
MLS
NYC FC
0-4 V
MLS
DC United
3-2 D
MLS
Últimos cinco partidos de Atlanta United
Rival
Resultado
Competición
LAFC
1-0 D
MLS
New England
2-0 D
MLS
San Diego
1-1 E
MLS
Columbus
4-5 D
MLS
Nashville
0-1 V
MLS
Últimas noticias del Inter Miami
Lionel Messi tuvo una destacada actuación contra New England donde dio tres asistencias, lo que elevó su contribución a 24 goles y 17 asistencias. Su notable actuación lo convirtió en el segundo jugador en la historia de la MLS en alcanzar al menos 40 goles y asistencias en una temporada regular, después del récord de 49 de Carlos Vela con el LAFC en 2019.
El argentino está empatado con Denis Bouanga del LAFC en el primer lugar de la carrera por la Bota de Oro con 24 goles en esta temporada regular.
Últimas noticias del Atlanta United
Por la mínima diferencia y con gol de Denis Bouanga, el Atlanta United cayó a domicilio frente al conjunto de California, aunque ya no tienen posibilidades de avanzar a los playoffs.
Posibles alineaciones
Inter Miami
Portero: Óscar Ustari.
Defensas: Ian Fray, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba.
Centrocampistas: Sergio Busquets; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Baltasar Rodríguez.
Delanteros: Lionel Messi y Luis Suárez.
Atlanta United
Portero: Jayden Hibbert.
Defensas: Ronald Hernández, Gregersen, Enea Mihaj, Pedro Amador.
Centrocampistas: Miguel Almirón, Slisz, Steven Alzate, Luke Brennan.
Delanteros: Miranchuk y Jamal Thiaré.
Pronóstico SI
El cuadro rosado buscará ganar sus últimos dos encuentros restantes y Lionel Messi seguirá prendido en busca de conseguir el MVP de la temporada y el campeonato de goleo.
Inter Miami 3-1 Atlanta United
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.