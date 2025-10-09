Sports Illustrated Fútbol

Inter Miami vs Atlanta United: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Al conjunto de las garzas le restan dos partidos de temporada regular de la MLS
Benjamín Guerra|
La previa de Inter Miami vs Atlanta United en la MLS 2025
La previa de Inter Miami vs Atlanta United en la MLS 2025 | Kevin C. Cox/GettyImages

El Inter Miami CF busca cerrar la temporada regular de la Major League Soccer con el subliderato de la Conferencia Este y se lo disputará con el FC Cincinnati en el Decision Day, la penúltima prueba será el Atlanta United. 

Por su cuenta, el cuadro de Georgia ya está eliminado y busca cerrar con dignidad su participación en la campaña.

A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter Miami vs Atlanta United?

Ciudad: Fort Lauderdale, Florida

Fecha: sábado 11 de octubre

Horario: 19:30 (hora de EE.UU.), 17:30 horas (México), 01:30 horas (España)

Estadio: Chase Stadium

¿Cómo se podrá ver el Inter Miami vs Atlanta United en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

FS1 y FOX

Apple TV MLS Season Pass

México

Sin transmisión

Apple TV MLS Season Pass

España

Sin transmisión

Apple TV MLS Season Pass

Últimos cinco partidos de Inter Miami

Rival

Resultado

Competición

New England

4-1 V

MLS

Chicago

3-5 D

MLS

Toronto

1-1 E

MLS

NYC FC

0-4 V

MLS

DC United

3-2 D

MLS

Últimos cinco partidos de Atlanta United

Rival

Resultado

Competición

LAFC

1-0 D

MLS

New England

2-0 D

MLS

San Diego

1-1 E

MLS

Columbus

4-5 D

MLS

Nashville

0-1 V

MLS

Últimas noticias del Inter Miami

Lionel Messi tuvo una destacada actuación contra New England donde dio tres asistencias, lo que elevó su contribución a 24 goles y 17 asistencias. Su notable actuación lo convirtió en el segundo jugador en la historia de la MLS en alcanzar al menos 40 goles y asistencias en una temporada regular, después del récord de 49 de Carlos Vela con el LAFC en 2019.

El argentino está empatado con Denis Bouanga del LAFC en el primer lugar de la carrera por la Bota de Oro con 24 goles en esta temporada regular.

Últimas noticias del Atlanta United

Por la mínima diferencia y con gol de Denis Bouanga, el Atlanta United cayó a domicilio frente al conjunto de California, aunque ya no tienen posibilidades de avanzar a los playoffs.

Posibles alineaciones

Inter Miami

Portero: Óscar Ustari.

Defensas: Ian Fray, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba.

Centrocampistas: Sergio Busquets; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Baltasar Rodríguez.

Delanteros: Lionel Messi y Luis Suárez.

Atlanta United

Portero: Jayden Hibbert.

Defensas: Ronald Hernández, Gregersen, Enea Mihaj, Pedro Amador.

Centrocampistas: Miguel Almirón, Slisz, Steven Alzate, Luke Brennan.

Delanteros: Miranchuk y Jamal Thiaré.

Pronóstico SI

El cuadro rosado buscará ganar sus últimos dos encuentros restantes y Lionel Messi seguirá prendido en busca de conseguir el MVP de la temporada y el campeonato de goleo.

Inter Miami 3-1 Atlanta United

Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

