Inter Miami vs Atlanta United: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Inter Miami CF busca cerrar la temporada regular de la Major League Soccer con el subliderato de la Conferencia Este y se lo disputará con el FC Cincinnati en el Decision Day, la penúltima prueba será el Atlanta United.

Por su cuenta, el cuadro de Georgia ya está eliminado y busca cerrar con dignidad su participación en la campaña.

A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter Miami vs Atlanta United?

Ciudad: Fort Lauderdale, Florida

Fecha: sábado 11 de octubre

Horario: 19:30 (hora de EE.UU.), 17:30 horas (México), 01:30 horas (España)

Estadio: Chase Stadium

¿Cómo se podrá ver el Inter Miami vs Atlanta United en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos FS1 y FOX Apple TV MLS Season Pass México Sin transmisión Apple TV MLS Season Pass España Sin transmisión Apple TV MLS Season Pass

Últimos cinco partidos de Inter Miami

Rival Resultado Competición New England 4-1 V MLS Chicago 3-5 D MLS Toronto 1-1 E MLS NYC FC 0-4 V MLS DC United 3-2 D MLS

Últimos cinco partidos de Atlanta United

Rival Resultado Competición LAFC 1-0 D MLS New England 2-0 D MLS San Diego 1-1 E MLS Columbus 4-5 D MLS Nashville 0-1 V MLS

Últimas noticias del Inter Miami

Messi's hat trick of assists during @InterMiamiCF's 4-1 victory over the New England Revolution sees him reach a league-leading 41 goal contributions for the season, second only all-time to Carlos Vela's 49 goal contributions during the 2019 season. pic.twitter.com/Mc9XCODBos — MLS Communications (@MLS_PR) October 5, 2025

Lionel Messi tuvo una destacada actuación contra New England donde dio tres asistencias, lo que elevó su contribución a 24 goles y 17 asistencias. Su notable actuación lo convirtió en el segundo jugador en la historia de la MLS en alcanzar al menos 40 goles y asistencias en una temporada regular, después del récord de 49 de Carlos Vela con el LAFC en 2019.

El argentino está empatado con Denis Bouanga del LAFC en el primer lugar de la carrera por la Bota de Oro con 24 goles en esta temporada regular.

Últimas noticias del Atlanta United

Final from LA. pic.twitter.com/HOobTqcWub — Atlanta United FC (@ATLUTD) October 6, 2025

Por la mínima diferencia y con gol de Denis Bouanga, el Atlanta United cayó a domicilio frente al conjunto de California, aunque ya no tienen posibilidades de avanzar a los playoffs.

Posibles alineaciones

Inter Miami

Portero: Óscar Ustari.

Defensas: Ian Fray, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba.

Centrocampistas: Sergio Busquets; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Baltasar Rodríguez.

Delanteros: Lionel Messi y Luis Suárez.

Atlanta United

Portero: Jayden Hibbert.

Defensas: Ronald Hernández, Gregersen, Enea Mihaj, Pedro Amador.

Centrocampistas: Miguel Almirón, Slisz, Steven Alzate, Luke Brennan.

Delanteros: Miranchuk y Jamal Thiaré.

Pronóstico SI

El cuadro rosado buscará ganar sus últimos dos encuentros restantes y Lionel Messi seguirá prendido en busca de conseguir el MVP de la temporada y el campeonato de goleo.

Inter Miami 3-1 Atlanta United

