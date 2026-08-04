Inter Miami vs Atlético de San Luis: previa, predicciones y alineaciones

Esta semana inicia la actividad en la Leagues Cup 2026 y el vigente campeón de la MLS Cup, el Inter Miami, recibirá al Atlético de San Luis en la Jornada en el nuevo Nu Stadium.

El sublíder de la Conferencia Este en la presente temporada se medirá frente a uno de los peores equipos del campeonato mexicano de Primera División, luego de sus primeras tres jornadas del segundo semestre del año.

De esa manera, les compartimos toda la información acerca de este compromiso en donde los potosinos tendrán los honores de medirse a las figuras del conjunto de las Garzas.

Pronóstico SI Fútbol

El cuadro de Florida recibirá en su casa al cuadro mexicano con el objetivo de sumar sus primeros puntos en el certamen, de entrada es evidente la diferencia de calidades de las plantillas, por lo que claramente se puede esperar una goleada a favor del equipo norteamericano.

Y es que el cuadro mexicano ha iniciado de mala manera el certamen local y han sufrido bajas importantes como la de su goleador Joao Pedro y con Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Casemiro y compañía, seguramente poco podrán hacer.

Inter Miami 3-0 Atlético de San Luis

¿A qué hora se juega el Inter Miami vs Atlético de San Luis?

Ciudad : Miami, Florida

: Miami, Florida Estadio : Nu Stadium

: Nu Stadium Fecha : miércoles 5 de agosto

: miércoles 5 de agosto Hora: 19:30 EE.UU. (Este), 17:30 MX, 00:30 ESP

El Nu Stadium será la sede del partido | Megan Briggs/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Inter Miami y Atlético de San Luis (sin enfrentamientos)

Inter Miami : 0

: 0 Empate : 0

: 0 Chicago Fire: 0

Último partido entre ambos: sin enfrentamientos

Últimos 5 partidos

Inter Miami Atlético de San Luis Inter Miami 2-2 Columbus Crew 08/07/26 Atlético de San Luis 0-0 Tijuana 31/07/26 Inter Miami 3-2 Chicago Fire 22/07/26 Tigres 2-2 Atlético de San Luis 25/07/26 Inter Miami 6-4 Philadelphia 24/05/26 Atlético de San Luis 2-3 Cruz Azul 18/07/26 Inter Miami 2-0 Portland Timbers 17/05/26 Juárez 2-1 Atlético de San Luis 25/04/26 Toronto 2-4 Inter Miami 09/05/26 Atlético de San Luis 2-0 Santos 22/04/26

¿Cómo ver el Inter Miami vs Atlético de San Luis por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Inter Miami

Bienvenido de vuelta, capitán 🫡💗 pic.twitter.com/bv4eSAEnu1 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 2, 2026

El capitán y goleador del cuadro rosado, Lionel Messi, regresó apenas el fin de semana pasada, luego de sus días de vacaciones tras haber disputado una final más de Copa del Mundo. El mejor futbolista de todos los tiempos jugó unos minutos en el empate 2-2 frente al Columbus Crew.

Se espera que, campeón del mundo regrese a la titularidad para los duelos de la Leagues Cup y sea una pieza clave como hace tres ediciones cuando se echó a la espalda el título de 2023.

Alineación de Inter Miami (4-3-3): Rocco Ríos; Ian Fray, Gonzalo Luján, Micael; Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, Casemiro, Yannick Bright; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame.

Últimas noticias de Atlético de San Luis

No es el mismo 𝐌𝐨𝐫𝐚. 😉



¡Bienvenido al Atlético de San Luis, Felipe Mora! 🔴⚪️#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/6YhTMkRfRL — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) July 30, 2026

El Club Atlético de San Luis informó la llegada del delantero chileno Felipe Mora que llega para aportar su experiencia y capacidad goleadora al ADSL.

Ya tuvo un paso por el fútbol mexicano, donde defendió las camisetas de Cruz Azul y Pumas, equipos con los que acumuló más de 100 encuentros y 30 anotaciones entre Liga MX y Copa MX.

En 2020, Mora emprendió una nueva etapa al incorporarse a Portland Timbers de la MLS. Con el conjunto estadounidense se consolidó como uno de sus principales referentes ofensivos registrando 56 anotaciones y convirtiéndose en el tercer máximo goleador en la historia del club.

Alineación de Atlético de San Luis (4-4-2): Andrés Sánchez, Román Torres, Aldo Cruz, Robson Alves de Barros, Eduardo Águila; Lucas Esteves Sebastien Salles-Lamonge, Oscar Macías, David Rodríguez; Leonardo Flores, Rafael Llorente.