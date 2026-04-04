Inter Miami vs Austin: previa, predicciones y alineaciones

El Inter Miami hará su presentación oficial en casa en la temporada regular de la MLS 2026 en la Jornada 6 recibiendo al Austin FC en su nuevo recinto, el NU Stadium ubicado en el Miami Freedom Park.

Después de la Fecha FIFA regresa la actividad oficial y el club de la Conferencia Este buscará mantenerse en las primeras posiciones. Mientras que, el cuadro de la Conferencia Oeste quiere escalar posiciones para no quedar rezagado.

Es duelo será muy llamativo, por ello te dejamos toda la información más importante entre el cuadro de Florida y el conjunto de Texas.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto de las Garzas nunca han podido vencer al Austin en sus dos enfrentamientos previos, pero hay que considerar que esos enfrentamientos fueron antes de la Era de Messi en Miami y esta será la primera vez que se medirán después de la evolución del club rosado.

Por ese motivo, vemos que el cuadro de Miami sacará la victoria en su presentación en casa esta temporada y en lo que será la inauguración del NU Stadium, Messi y compañía saldrán motivados para que no les arruienen la fiesta.

Inter Miami 3-1 Austin

¿A qué hora se juega el Inter Miami vs Austin?

Ciudad : Miami, Florida

: Miami, Florida Estadio : NU Stadium

: NU Stadium Fecha : sábado 4 de abril

: sábado 4 de abril Hora: 19:30 EE.UU. (Este), 17:30 MX, 00:30 ESP

El NU Stadium será la sede en su inauguración | Miami Herald/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Inter Miami y el Austin (dos partidos)

Inter Miami : 0

: 0 Empate : 1

: 1 Austin: 1

Último partido entre ambos: 06/03/23 - Austin 5-1 Inter Miami - MLS 2023

Últimos 5 partidos

Inter Miami Austin NYC FC 2-3 Inter Miami 22/03/26 Austin 0-0 LAFC 21/03/26 Charlotte 0-0 Inter 14/03/26 RSL 2-1 Austin 14/03/26 Nashville SC 0-0 Inter Miami 11/03/26 Charlotte 3-1 Austin 07/03/26 D.C. United 1-2 Inter Miami 07/03/26 Austin 1-0 D.C. United 01/03/26 Orlando City 2-4 Inter Miami 01/03/26 Austin 2-2 Minnesota 21/02/26

¿Cómo ver el Inter Miami vs Austin por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Inter Miami

A veces, ciertas cosas no deben esperar. pic.twitter.com/OfRwCiEXN6 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 27, 2026

El Inter Miami inauguró la tribuna de Leo Messi en el Nu Stadium y el capitán argentino se convertirá en el primer atleta que juega regularmente en su estadio local con una tribuna que lleva su nombre.

La tribuna Leo Messi abarca desde las secciones 117 a 121 en la tribuna inferior hasta las secciones 217 a 223 en la tribuna superior, está integrada en la estructura unificada de asientos del Nu Stadium, lo que garantiza a los aficionados una experiencia única. Los campeones de la MLS Cup 2025 se preparan para el histórico partido inaugural en el Nu Stadium el 4 de abril.

Posible alineación de Inter Miami (4-2-3-1): Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maxi Falcón, Micael, Noah Allen; Rodrigo de Paul, Yannick Bright; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia y Germán Berterame.

Últimas noticias de Austin

Presente con La Celeste. 🇺🇾



Forward @facutorresss has been called up to the @Uruguay Men's National Team for the March window! pic.twitter.com/e1v2HByIYw — Austin FC (@AustinFC) March 23, 2026

Varios jugadores del Austin FC fueron seleccionados para representar a sus selecciones nacionales: algunos para partidos cruciales de repesca con el objetivo de conseguir una de las últimas plazas para el Mundial 2026 y otros para partidos amistosos o concentraciones.

Rosales con Honduras, Oleksandr Svatok con Ucrania, Ervin Torres con Estados Unidos Sub-19, Facundo Torres con Uruguay, Myrto Uzuni y Albania y por último, el portero Nico Aristizábal se presentó con Puerto Rico.

Posible alineación de Austin (4-4-2): Brad Stuver; Jon Bell, Brendan Hines-Ike, Oleksandr Svatok, Jon Gallagher; Joseph Rosales, Ilie Sánchez, Nicolás Dubersarsky, Facundo Torres; Myrto Uzuni, Christian Ramirez.