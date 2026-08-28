Inter Miami vs CF Montréal: previa, predicciones y alineaciones

La temporada 2026 de la MLS continúa y ahora está por disputarse la Jornada 22. El Inter Miami recibe al CF Montréal, un duelo que será especial porque reencontrará al argentino Lionel Messi con el chileno Alexis Sánchez, quienes alguna vez compartieron vestidor en el Barcelona de España.



Para las Garzas este cotejo es de vital importancia, ya que llevan cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria. La jornada pasada, los de Florida fueron superados 1-2 por el Toronto FC en el Nu Stadium, pese a que el capitán Messi consiguió su anotación 923. A pesar de los malos resultados, el equipo rosa marcha en el segundo puesto de la Conferencia Este con 39 unidades.



Con respecto al Impact, llega de haber dividido unidades con el LA Galaxy tras haber igualado 2-2. Los de Quebec comenzaron ganando con tanto del mexicano Daniel Ríos, pero Rubén Ramos empató. Posteriormente, los californianos remontaron con el japonés Maya Yoshida, sin embargo, el local cerró el 2-2 final de la mano del alemán Prince Osei Owusu. Por ahora, el equipo se ubica en la penúltima posición de la Conferencia Este con 21 puntos.

Pronóstico SI

El Inter Miami ya hizo cambio en el banquillo, por lo que podría darle un levantón anímico, sin embargo, siguen sin hacer pesar su estadio como quisieran, lo que se ha repetido desde el traslado al nuevo inmueble. Aun así, se espera que los locales marquen, con Lionel Messi como el favorito para hacerlo o al menos asistiendo. Asimismo, ciertamente el CF Montréal está hundido en la tabla, pero acumula cuatro juegos sin ser vencido y al menos en cuatro de sus últimos cinco cotejos ha podido transformar el gol. La apuesta más segura es que veremos un empate reñido en Florida.



Pronóstico: Inter Miami 2-2 CF Montréal

Historial de sus últimos cinco enfrentamientos

Justamente la última victoria que registró el Inter Miami en este torneo fue contra el CF Montréal, lo que ocurrió apenas el pasado sábado 25 de julio. El uruguayo Luis Suárez fue el encargado de dar los tres puntos.

Inter Miami: 4

Empates: 0

CF Montréal: 1

¿A qué hora se juega el Inter Miami vs CF Montréal?

Ciudad: Miami, Florida

Estadio: Nu Stadium

Fecha: sábado, 29 de agosto

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

Últimos 5 partidos

Inter Miami CF Montréal Inter Miami 1-2 Toronto FC CF Montréal 2-2 LA Galaxy Philadelphia Union 2-2 Inter Miami Columbus Crew 1-2 CF Montréal Nashville SC 4-1 Inter Miami CF Montréal 1-1 DC United Inter Miami 2-3 León CF Montréal 2-2 New England Revolution Inter Miami 1-2 Monterrey CF Montréal 0-1 Inter Miami

¿Cómo ver el Inter Miami vs CF Montréal?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos Apple TV MLS Season Pass, SiriusXM FC México Apple TV MLS Season Pass

Últimas noticias del Inter Miami

La historia del argentino Guillermo Hoyos como estratega del equipo está por llegar a su fin, aunque se mantendrá al frente hasta que el nuevo elegido tome las riendas oficialmente. Lamentablemente, no estará en el banquillo para este cotejo porque fue suspendido por acumular infracciones por retrasos en los inicios de los encuentros.



La directiva floridana optó por darle el puesto al argentino Cristian ‘Kily’ González, quien no ha tenido club desde que salió del Platense de su país en octubre del 2025. En el comunicado del equipo se dejó en claro que el estratega asumirá oficialmente sus funciones una vez que reciba los permisos de trabajo correspondientes.



Por otro lado, el periodista argentino Uriel Iugt reportó que el extremo izquierdo de 19 años, Riquelme Filipi, será refuerzo de los Herons, tras llegar a un acuerdo con el Palmeiras de Brasil. Se trataría de una transferencia definitiva y el brasileño firmaría un contrato por cuatro años.

BOMBAZO: KILY GONZÁLEZ, NUEVO DT DE INTER MIAMI 💣🇺🇸



Informa Fabrizio Romano que el entrenador argentino llegó a un acuerdo para asumir en el equipo de LIONEL MESSI y el anuncio llegará en las próximas horas.



🔙 Kily y Messi compartieron cancha allá por 2005 en un partido de… pic.twitter.com/HEZiuntbcE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 27, 2026

La posible alineación del Inter Miami (4-3-2-1): Dayne St Clair; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Carlos Casemiro, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez, Germán Berterame.

Últimas noticias del CF Montréal

Tras su arribo con el club, Alexis Sánchez compartió en su cuenta de Instagram lo difícil que ha sido su arribo a suelo norteamericano, pues está lejos de su familia: su hija Bea y su pareja Alexandra Litvinova.



“Fue una semana de muchos cambios: viajes, lejos de la familia y el comienzo de una nueva etapa en Canadá. No siempre es fácil, pero cada paso suma. Como siempre digo, allá vamos otra vez. Que este nuevo capítulo venga con aprendizaje y seguir creciendo”, se pudo leer.

Another big name joined MLS 🌟



Alexis Sánchez made his debut for Montreal 👋 pic.twitter.com/H6OvAcpXTl — OneFootball (@OneFootball) August 23, 2026

La posible alineación de CF Montréal (4-3-3): Thomas Gillier; Dawid Bugaj, Jalen Neal, Brayan Vera, Luca Petrasso; Matthew Longstaff, Daniel Pereira, Victor Loturi; Noah Streit, Prince Osei Owusu, Daniel Ríos.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA MLS