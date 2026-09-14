Inter Miami vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones

El Inter Miami recibirá al Club de Fútbol Cruz Azul en el Campeones Cup desde el nuevo Nu Stadium, y el conjuto de las Garzas llega como sublíder de la Conferencia Este, mientras que el club azteca es tercero de la clasificación en el Tornep Apertura 2026 de la Liga MX.

El cuadro de Miami viene de igualar 2-2 frente al Nashville SC en la fecha pasada con una anotación de su capitán y goleador Lionel Messi. Por su parte, el cuadro de La Noria derrotó a su acérrimo rival las Águilas 4-3 en el Estadio Banorte.

De esa manera, los dejamos con la información más importante sobre este compromiso donde The Herons quieren quedarse con el trofeo para sus vitrinas.

Pronóstico SI Fútbol

El cuadro estadounidense tiene la ventaja de poder ser el local en casa para este duelo, por esa razón y por lo que representa jugar en un clima húmedo y cálido, vemos una buena ventaja para ellos.

Los dos tuvieron un partido muy desgastante el pasado fin de semana, pero los visitantes aún más y tendrán que hacer el viaje, por ello vemos posible que las Garzas ganen el compromiso.

Inter Miami 2-1 Cruz Azul

¿A qué hora se juega el Inter Miami vs Cruz Azul?

Ciudad : Miami, Florida

: Miami, Florida Estadio : Nu Stadium

: Nu Stadium Fecha : miércoles 16 de septiembre

: miércoles 16 de septiembre Hora: 20:00 EE.UU. (Este), 18:00 MX, 01:00 ESP

La sede será el Nu Stadium | Megan Briggs/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Inter Miami y Cruz Azul (únic enfrentamiento)

Inter Miami : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Cruz Azul: 0

Último partido entre ambos: 21/07/23 - Inter Miami 2-1 Cruz Azul - Leagues Cup

Últimos 5 partidos

Inter Miami Cruz Azul Inter Miami 1-2 Toronto FC 13/09/26 Cruz Azul 4-3 América 12/09/26 Chicago Fire 1-1 Inter Miami 09/09/26 Cruz Azul 1-0 Santos 06/09/26 Inter Miami 2-2 Atlanta United 09/09/26 Necaxa 1-3 Cruz Azul 28/08/26 Inter Miami 7-1 Montréal Cruz Azul 0-2 Atlas 22/08/26 Inter Miami 1-2 Toronto FC Tijuana 2-1 Cruz Azul 16/08/26

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Full time in Miami. pic.twitter.com/BDa2dEMiae — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 13, 2026

El conjunto de Las Garzas dejaron escapar una vez más el resultado en los últimos minutos, tenían la victoria en sus manos, pero recibieron el segundo del empate 2-2 y se olvidaron de las tres unidades.

Con ello siguen en segundo lugar de la Conferencia Este y la distancia sigue siendo muy amplia sobre Nashville SC por 9 puntos.

Alineación de Inter Miami (4-3-3): Dayne St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Germán Berterame, Luis Suárez.

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LA MÁQUINA SE LLEVA EL CLÁSICO JOVEN 🚂 pic.twitter.com/IwNALmJfoQ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 13, 2026

Cuando parecía que vapuleava y se daba un buffet sobre las Águilas, el azul terminó con el rosario en las manos, mirando al cielo y cruzando los dedos. Cruz Azul derrotó al América en una nueva edición del Clásico Joven.

El Estadio Banorte fue el escenario donde se vivió este partido de la Jornada 8 en el Apertura 2026 y les quitaron el invicto a los pupilos de Almada.

Alineación de Cruz Azul (4-2-3-1): Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Agustín Palavecino, Erik Lira; José Paradela, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi; Nicolás Ibáñez.

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