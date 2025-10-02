El Inter Miami disputará su partido número 32 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer ante el New England Revolution en la Jornada 39, un enfrentamiento que será importante para el cuadro de Fort Lauderdale que busca quedar lo más arriba posible en la clasificación de la Conferencia Este.

A mitad de semana el cuadro rosado sufrió una dolorosa derrota en casa 3-5 frente al Chicago Fire y quedaron prácticamente fuera de la oportunidad de ir por la Supporters' Shield.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso entre el cuarto y onceavo de la conferencia.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter Miami vs New England?

Ciudad: Fort Lauderdale

Estadio: Chase Stadium

Fecha: sábado 4 de octubre

Horario: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 01:30 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el Inter Miami vs New England en TV y streaming?

Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional.

Últimos 5 partidos de Inter Miami

Rival Resultado Competición Chicago Fire 3-5 V MLS Toronto 1-1 E MLS NYC FC 0-4 V MLS DC United 3-2 V MLS Seattle 3-1 V MLS

Últimos 5 partidos de New England

Rival Resultado Competición Atlanta United 2-0 V MLS Philadelphia 1-0 D MLS Toronto 1-1 E MLS Chicago Fire 3-2 D MLS Charlotte 1-2 D MLS

Últimas noticias de Inter Miami

Full time at Chase Stadium. ⚽️ pic.twitter.com/CHFXbyhigd — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 1, 2025

A pesar de que lograron rescatar el empate tras ir 1-3 en el marcador, sobre el final el rival les sacó el partido y los venció 3-5 con lo que sus posibilidades para ganar la Supporters' Shield son mínimas.

Últimas noticias de New England

En su más reciente partido en casa consiguieron el triunfo 2-0 ante el Atlanta United, aunque ya no tienen oportunidad de avanzar a los playoffs.

Posibles alineaciones de Inter Miami vs New England

Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez.

New England: Matt Turner; Brandon Bye, Brayan Ceballos, Mamadou Fofana, Tanner Beason, Will Sands; Allan Oyirwoth, Carles Gil, Matt Polster; Luca Langoni, Tomás Alejandro Chancalay.

Pronóstico SI

Inter Miami 3-1 New England.