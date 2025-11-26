Inter Miami vs New York City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Inter Miami CF se mantiene en los playoffs de la Major League Soccer y ahora enfrentará al New York City FC en la final de Conferencia Este.
Ambos clubes vienen de avanzar al ganar en la semifinal de Conferencia Este frente a FC Cincinnati y Philadelphia Union, respectivamente
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter Miami vs New York City?
Ciudad: Fort Lauderdale
Fecha: sábado 29 de noviembre
Horario: 18:00 horas (EE.UU.), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)
Estadio: Chase Stadium
¿Cómo se podrá ver el Inter Miami vs New York City en TV y streaming online?
Países
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
FS1 y FOX
Apple TV MLS Season Pass
México
Sin transmisión
Apple TV MLS Season Pass
España
Sin transmisión
Apple TV MLS Season Pass
Últimos cinco partidos de Inter Miami
Rival
Resultado
Competición
Cincinnati
0-4 V
MLS
Nashville
4-0 V
MLS
Nashville
2-1 D
MLS
Nashville
3-1 V
MLS
Nashville
2-5 V
MLS
Últimos cinco partidos de New York City
Rival
Resultado
Competición
Philadelphia
0-1 V
MLS
Charlotte
1-3 V
MLS
Charlotte
0-0 E
MLS
Charlotte
0-1 V
MLS
Seattle Sounders
1-2 D
MLS
Últimas noticias del Inter Miami
El conjunto de las garzas avanzó a la final de conferencia, tras eliminar con goleada a domicilio al FC Cincinnati 0-4 con un gol y tres asistencias de Lionel Messi.
El resto de los goles fueron de Mateo Silvetti y Tadeo Allende (2), este último ha marcado dos dobletes en los últimos dos juegos, es decir, cuatro tantos en dos juegos.
Últimas noticias del New York City
El cuadro neoyorkino dio la sorpresa al eliminar a domicilio al campeón de la Supporters' Shield 2025, el Philadephia Union por la mínima ventaja 0-1 con una anotación del experimentado argentino Maxi Moralez.
Posibles alineaciones
Inter Miami
Portero: Rocco Ríos.
Defensas: Ian Fray, Noah Allen, Maxi Falcón, Jordi Alba.
Centrocampistas: Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez.
Delanteros: Lionel Messi y Luis Suárez.
New York City FC
Portero: Matt Freese.
Defensas: Tayvon Gray, Thiago Martins, Justin Haak, Raul Bicalho.
Centrocampistas: Agustín Ojeda, Jonathan Shore, Kevin O'Toole, Hannes Wolf.
Delanteros: Maximiliano Moralez y Nicolás Fernández.
Pronóstico SI
Si bien es cierto que el New York City dio la sorpresa al eliminar al campeón de la Supporters' Shield, el Phily también hay que tomar en cuenta que el Miami vive un gran momento y también se despachó a un equipo poderoso como el FC Cincinnati a quienes no les pudieron ganar en la temporada regular
A su vez, en la temporada regular dominaron sin a los neoyorkinos hace unas semanas a domicilio por lo que si salen bien afilados deberían volver a poder pasar por encima de ellos.
Inter Miami 3-1 New York City
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.