Inter Miami vs New York City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Inter Miami CF se mantiene en los playoffs de la Major League Soccer y ahora enfrentará al New York City FC en la final de Conferencia Este.

Ambos clubes vienen de avanzar al ganar en la semifinal de Conferencia Este frente a FC Cincinnati y Philadelphia Union, respectivamente

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter Miami vs New York City?

Ciudad: Fort Lauderdale

Fecha: sábado 29 de noviembre

Horario: 18:00 horas (EE.UU.), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

Estadio: Chase Stadium

¿Cómo se podrá ver el Inter Miami vs New York City en TV y streaming online?

Países Canal TV Streaming Online Estados Unidos FS1 y FOX Apple TV MLS Season Pass México Sin transmisión Apple TV MLS Season Pass España Sin transmisión Apple TV MLS Season Pass

Últimos cinco partidos de Inter Miami

Rival Resultado Competición Cincinnati 0-4 V MLS Nashville 4-0 V MLS Nashville 2-1 D MLS Nashville 3-1 V MLS Nashville 2-5 V MLS

Últimos cinco partidos de New York City

Rival Resultado Competición Philadelphia 0-1 V MLS Charlotte 1-3 V MLS Charlotte 0-0 E MLS Charlotte 0-1 V MLS Seattle Sounders 1-2 D MLS

Últimas noticias del Inter Miami

HEADING TO THE FINAL 🤩 pic.twitter.com/zxpddBHgFg — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 24, 2025

El conjunto de las garzas avanzó a la final de conferencia, tras eliminar con goleada a domicilio al FC Cincinnati 0-4 con un gol y tres asistencias de Lionel Messi.

El resto de los goles fueron de Mateo Silvetti y Tadeo Allende (2), este último ha marcado dos dobletes en los últimos dos juegos, es decir, cuatro tantos en dos juegos.

Últimas noticias del New York City

WE'RE OFF TO THE MLS EASTERN CONFERENCE FINALS 🗽 pic.twitter.com/YnH0IszJZW — New York City FC (@newyorkcityfc) November 24, 2025

El cuadro neoyorkino dio la sorpresa al eliminar a domicilio al campeón de la Supporters' Shield 2025, el Philadephia Union por la mínima ventaja 0-1 con una anotación del experimentado argentino Maxi Moralez.

Posibles alineaciones

Inter Miami

Portero: Rocco Ríos.

Defensas: Ian Fray, Noah Allen, Maxi Falcón, Jordi Alba.

Centrocampistas: Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez.

Delanteros: Lionel Messi y Luis Suárez.

New York City FC

Portero: Matt Freese.

Defensas: Tayvon Gray, Thiago Martins, Justin Haak, Raul Bicalho.

Centrocampistas: Agustín Ojeda, Jonathan Shore, Kevin O'Toole, Hannes Wolf.

Delanteros: Maximiliano Moralez y Nicolás Fernández.

Pronóstico SI

Si bien es cierto que el New York City dio la sorpresa al eliminar al campeón de la Supporters' Shield, el Phily también hay que tomar en cuenta que el Miami vive un gran momento y también se despachó a un equipo poderoso como el FC Cincinnati a quienes no les pudieron ganar en la temporada regular

A su vez, en la temporada regular dominaron sin a los neoyorkinos hace unas semanas a domicilio por lo que si salen bien afilados deberían volver a poder pasar por encima de ellos.

Inter Miami 3-1 New York City

