Inter Miami vs New York City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El ganador de la final de Conferencia Este avanzará a la final de la MLS Cup 2025
Benjamín Guerra|
La previa de Inter Miami vs New York City en la final de conferencia este de la MLS 2025
La previa de Inter Miami vs New York City en la final de conferencia este de la MLS 2025 | Elsa/GettyImages

El Inter Miami CF se mantiene en los playoffs de la Major League Soccer y ahora enfrentará al New York City FC en la final de Conferencia Este.

Ambos clubes vienen de avanzar al ganar en la semifinal de Conferencia Este frente a FC Cincinnati Philadelphia Union, respectivamente

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter Miami vs New York City?

Ciudad: Fort Lauderdale

Fecha: sábado 29 de noviembre

Horario: 18:00 horas (EE.UU.), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

Estadio: Chase Stadium

¿Cómo se podrá ver el Inter Miami vs New York City en TV y streaming online?

Países

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

FS1 y FOX

Apple TV MLS Season Pass

México

Sin transmisión

Apple TV MLS Season Pass

España

Sin transmisión

Apple TV MLS Season Pass

Últimos cinco partidos de Inter Miami

Rival

Resultado

Competición

Cincinnati

0-4 V

MLS

Nashville

4-0 V

MLS

Nashville

2-1 D

MLS

Nashville

3-1 V

MLS

Nashville

2-5 V

MLS

Últimos cinco partidos de New York City

Rival

Resultado

Competición

Philadelphia

0-1 V

MLS

Charlotte

1-3 V

MLS

Charlotte

0-0 E

MLS

Charlotte

0-1 V

MLS

Seattle Sounders

1-2 D

MLS

Últimas noticias del Inter Miami

El conjunto de las garzas avanzó a la final de conferencia, tras eliminar con goleada a domicilio al FC Cincinnati 0-4 con un gol y tres asistencias de Lionel Messi.

El resto de los goles fueron de Mateo Silvetti y Tadeo Allende (2), este último ha marcado dos dobletes en los últimos dos juegos, es decir, cuatro tantos en dos juegos.

Últimas noticias del New York City

El cuadro neoyorkino dio la sorpresa al eliminar a domicilio al campeón de la Supporters' Shield 2025, el Philadephia Union por la mínima ventaja 0-1 con una anotación del experimentado argentino Maxi Moralez.

Posibles alineaciones

Inter Miami

Portero: Rocco Ríos.

Defensas: Ian Fray, Noah Allen, Maxi Falcón, Jordi Alba.

Centrocampistas: Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez.

Delanteros: Lionel Messi y Luis Suárez.

New York City FC

Portero: Matt Freese.

Defensas: Tayvon Gray, Thiago Martins, Justin Haak, Raul Bicalho.

Centrocampistas: Agustín Ojeda, Jonathan Shore, Kevin O'Toole, Hannes Wolf.

Delanteros: Maximiliano Moralez y Nicolás Fernández.

Pronóstico SI

Si bien es cierto que el New York City dio la sorpresa al eliminar al campeón de la Supporters' Shield, el Phily también hay que tomar en cuenta que el Miami vive un gran momento y también se despachó a un equipo poderoso como el FC Cincinnati a quienes no les pudieron ganar en la temporada regular

A su vez, en la temporada regular dominaron sin a los neoyorkinos hace unas semanas a domicilio por lo que si salen bien afilados deberían volver a poder pasar por encima de ellos.

Inter Miami 3-1 New York City

