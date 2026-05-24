Inter Miami vs Philadelphia Union: previa, predicciones y alineaciones

Se viene el último partido del Inter Miami CF antes del parón por la Copa del Mundo 2026 y será frente al Philadelphia Union en la correspondiente Jornada 15 de la Major League Soccer desde el Nu Stadium en lo que serán dos meses de inactividad.

El conjunto de Florida finalmente ganó en casa el fin de semana pasada después de cinco compromisos en el Nu Stadium, por lo que buscarán hilar su segundo triunfo en casa para mantenerse en los primeros puestos de la Conferencia Este.

De esa manera, les compartimos la información más importante sobre este partido entre uno de los mejores y el peor equipo en lo que va del torneo en la Conferencia Este.

Pronóstico SI Fútbol

El cuadro de las Garzas son sublíderes de su conferencia, mientras que, el conjunto de Philadelphia es el sotanero de la misma con solamente 7 puntos tras 14 fechas disputadas.

Por ese motivo, los locales son amplios favoritos y no deberían tener inconvenientes en despedirse de su gente con un triunfo antes de la inactividad de dos largos meses en el certamen doméstico.

Inter Miami 3-1 Philadelphia Union

¿A qué hora se juega el Inter Miami vs Philadelphia Union?

Ciudad : Miami, Florida

: Miami, Florida Estadio : Nu Stadium

: Nu Stadium Fecha : domingo 24 de mayo

: domingo 24 de mayo Hora: 19:00 EE.UU. (Este), 17:00 MX, 00:00 ESP

La sede será en el Nu Stadium | Megan Briggs/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Inter Miami y Philadelphia Union (cinco partidos)

Inter Miami : 4

: 4 Empate : 1

: 1 Philadelphia Union: 0

Último partido entre ambos: 24/05/25 - Philadelphia Union 3-3 Inter Miami - MLS 2025

Últimos 5 partidos

Inter Miami Philadelphia Union Inter Miami 2-0 Portland Timbers 17/05/26 Philadelphia 1-1 Columbus 16/05/26 Toronto 2-4 Inter Miami 09/05/26 Orlando 4-3 Philadelphia 13/05/26 Inter Miami 3-4 Orlando City 02/05/26 New England 2-1 Philadelphia 09/05/26 Inter Miami 1-1 New England 25/04/26 Philadelphia 0-0 Nashville 02/05/26 RSL 0-2 Inter Miami 23/04/26 Columbus 2-0 Philadelphia 25/04/26

¿Cómo ver el Inter Miami vs Philadelphia Union por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Inter Miami

🚨🔜 Inter Miami have been at final stages of deal to sign Casemiro for months, as reported since March.



Casemiro wants Miami as next destination, with clear expectation to sign soon.



The Brazilian wanted to finish season at Man Utd then sign with Inter Miami. pic.twitter.com/2IbpI8ts1r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2026

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, el Inter Miami está en las etapas finales del acuerdo para fichar a Casemiro. A pesar de interés de clubes de Arabia Saudita.

Casemiro prefiere Miami como su próximo destino con claras expectativas de que firmará pronto; se uniría al club después de que concluya la Copa Mundial 2026.

Posible alineación de Inter Miami (4-1-3-2): Dayne St. Clair; Ian Fray, Gonzalo Luján, Micael; Sergio Reguilón; Rodrigo de Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame.

Últimas noticias de Philadelphia Union

It's official!



Danley is ready to rep @fhfhaiti on the world stage this summer 🇭🇹#DOOP pic.twitter.com/rQTN0Hdjx6 — Philadelphia Union (@PhilaUnion) May 15, 2026

El centrocampista del Philadelphia Union, Danley Jean Jacques, ha sido seleccionado para representar a Haití en la primera participación del país en una Copa Mundial desde 1974.

La selección de Danley marca la primera vez en la historia de la franquicia que el Philadelphia Union ha tenido jugadores activos en las listas de selecciones nacionales clasificadas para dos Copas Mundiales consecutivas, después de Olivier Mbaizo, quien formó parte del equipo de Camerún en la Copa Mundial 2022.

Posible alineación de Philadelphia Union (4-3-3): Andrew Rick; Nathan Harriel, Geiner Martínez; Olwethu Makhanya, Benjamín Bender; Danley Jean-Jacques, Jovan Lukic, Jeremy Rafanello, Indiana Vassilev; Milan Iloski, Bruno Damiani.