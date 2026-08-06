Inter Miami vs Rayados de Monterrey: previa, predicciones y alineaciones

La Leagues Cup 2026 continúa sus acciones con la Jornada 2. Esta vez, el Inter Miami del argentino Lionel Messi se enfrenta a Rayados de Monterrey en el Nu Stadium, este sábado 8 de agosto. Los dos ya tienen un registro ocurrido en los cuartos de final de la Copa Campeones de la CONCACAF 2024 que acabó a favor de los mexicanos por global de 5-2.

En la primera fecha del certamen binacional, las Garzas se midieron al Atlético San Luis al que derrotaron 4-2 con un doblete de Leo Messi en la primera mitad.

Con respecto a La Pandilla, se estrenó con una derrota 1-2 contra el Orlando City SC del francés Antoine Griezmann, en un partido marcado por la polémica arbitral.

Pronóstico SI

Si bien su único antecedente terminó a favor de Rayados, es un hecho que este certamen sigue sin ser prioridad para los equipos mexicanos, así que la balanza se inclina a favor del Inter Miami, que además fungirá como local, una gran ventaja que podría ser benéfico para que se haga con los puntos. Lionel Messi encabeza la ofensiva de las Garzas y normalmente marca o asiste, así que podría darse esa situación. Monterrey acaba de iniciar la gestión del argentino Matías Almeyda, sumando hasta ahora dos triunfos y una derrota, aparte tiene nuevos rostros que apuntalaron la delantera como Orbelín Pineda, el belga Hugo Cuypers y el uruguayo Diego Rossi, estos últimos dos viejos conocidos de la MLS al haber estado con el Chicago Fire y el Columbus Crew, respectivamente. Todo luce parejo, pero los de Florida podrían ser los vencedores sin necesidad de llegar a los penales.



Pronóstico: Inter Miami 2-1 Monterrey

Historial de enfrentamientos

Tal como se mencionó, la Concachampions 2024 tuvo a estos dos buscando el pase a las semifinales. En el encuentro de Ida, celebrado en el anterior inmueble de los Herons, el Chase Stadium, vio como el local fue remontado 1-2 a través de las anotaciones de los argentinos Maxi Meza y Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, pese al tanto del argentino Tomás Avilés. Para la vuelta en el Estadio BBVA, los norteños pegaron 3-1 con el estadounidense Brandon Vázquez, el argentino Germán Berterame y Jesús Gallardo, siendo el paraguayo Diego Gómez quien descontó. Hoy en día, Berte está de lado de los estadounidenses.

¿A qué hora se juega el Inter Miami vs Monterrey?

Ciudad: Miami, Florida

Estadio: Nu Stadium

Fecha: sábado, 8 de agosto

Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)

Últimos 5 partidos

Inter Miami Monterrey Inter Miami 4-2 San Luis Monterrey 1-2 Orlando City Inter Miami 2-2 Columbus Crew Atlas 0-2 Monterrey CF Montréal 0-1 Inter Miami Necaxa 2-1 Monterrey Inter Miami 3-2 Chicago Fire Monterrey 3-2 Santos Laguna Inter Miami 6-4 Philadelphia Union Santos Laguna 3-0 Monterrey

¿Cómo ver el Inter Miami vs Monterrey por TV y Streaming Online?

País Canal de TV/Streaming Online Estados Unidos Apple TV MLS Season Pass México Apple TV MLS Season Pass

Últimas noticias del Inter Miami

El Inter Miami tuvo que remontar para sumar sus primeros puntos en la Leagues Cup 2026. Atlético de San Luis se adelantó en el marcador con un gol de David Rodríguez a los 4 minutos de partido. Un doblete de Leo Messi, y dos goles de Segovia y Dos Santos Silva sirvieron para darle la vuelta al marcador antes del descanso. Ya en la segunda mitad, Rafa Llorente anotó el 4-2.

La posible alineación del Inter Miami (4-4-3): Rocco Novo; Facundo Mura, Fricio Caicedo, Micael dos Santos, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Carlos Casemiro, Yannick Bright; Lionel Messi, Luis Suárez, Mateo Silvetti.

Últimas noticias de Monterrey

Monterrey comenzó con mal pie su andadura en la Leagues Cup 2026. El equipo de Almeyda cayó derrota 2-1 frente a Orlando City con un gol de Antoine Griezmann a los 27 minutos para abrir el marcador y otro de Spicer desde el punto de penalti a la hora de partido aumentó la diferencia. Ya en el tiempo de descuento Cuypers hizo el 1-2 definitivo.

La posible alineación de Monterrey (3-5-2): Luis Cárdenas; Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Daniel Aceves; Lucas Ocampos, Orbelín Pineda, ‘Tecatito’ Corona, Óliver Torres, Luca Orellano; Hugo Cuypers, Diego Rossi.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LEAGUES CUP