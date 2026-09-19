Inter Miami vs San Diego: previa, predicciones y alineaciones

El Inter Miami recibirá al San Diego FC en la Jornada 26 de la Major League Soccer desde el nuevo Nu Stadium, y el conjuto de las Garzas llega como sublíder de la Conferencia Este, mientras que el equipo de la Conferencia Oeste es noveno de la clasificación.

Entre semana el equipo rosado se coronó con el Campeones Cup venciendo 2-0 al Cruz Azul. El cuadro sandieguino viene de tres partidos en fila perdiendo y la fecha pasada sufrió una goleada en casa 0-5 frente al Philadelphia Union.

De esa manera, los dejamos con la información más importante sobre este duelo interconferencias donde Las Garzas quieren regresar a la senda de la victoria.

Pronóstico SI Fútbol

A pesar del que el cuadro rosado es sublíder de la Conferencia Este, la realidad es que su rendimiento ha estado muy por debajo de lo esperado, son 9 puntos de distancia sobre el líder Nashville y por eso estarán estrenando a Kily González en el banquillo, su tercer entrenador en lo que va de la temporada.

Mientras que, San Diego no pasa por su mejor momento, luego de haber tenido una gran primera campaña de debut el año pasado, en estos momentos son el puesto nueve de su conferencia. Por ese motivo, creemos que Miami volverá a sumar de a tres puntos.

Inter Miami 2-1 San Diego

¿A qué hora se juega el Inter Miami vs San Diego?

Ciudad : Miami, Florida

: Miami, Florida Estadio : Nu Stadium

: Nu Stadium Fecha : domingo 20 de septiembre

: domingo 20 de septiembre Hora: 19:00 EE.UU. (Este), 17:00 MX, 00:00 ESP

La sede del partido será el Nu Stadium | John Parra/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Inter Miami y San Diego (sin enfrentamiento)

Inter Miami : 0

: 0 Empate : 0

: 0 San Diego: 0

Último partido entre ambos: -

Últimos 5 partidos

Inter Miami San Diego Inter Miami 2-0 Cruz Azul 16/09/26 San Diego 0-5 Philadelphia Inter Miami 1-2 Toronto FC 13/09/26 San Diego 2-3 San Jose Chicago Fire 1-1 Inter Miami 09/09/26 Orlando 1-0 San Diego Inter Miami 2-2 Atlanta United 09/09/26 San Diego 3-1 LA Galaxy Inter Miami 7-1 Montréal San Diego 3-0 Colorado

¿Cómo ver el Inter Miami vs San Diego por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Inter Miami

CAMPEONES CUP CHAMPIONS! 🏆💗 pic.twitter.com/5hwFmrUzCo — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 17, 2026

El histórico argentino Lionel Messi continúa extendiendo su leyenda, ahora volvió a vencer al Cruz Azul, campeón vigente de la Liga MX y se quedó en sus vitrinas el Campeones Cup.

Con un 2-0 a favor del conjunto de las Garzas con un partido destacado por parte de Lionel Messi, quien colaboró con gol y asistencia para vencer al conjunto dirigido por Joel Huiqui.

La posible alineación de Inter Miami (4-3-3): Dayne St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Matías Galarza; Lionel Messi, Luis Suárez, Germán Berterame.

Últimas noticias de San Diego

Final from the Baja Cup. pic.twitter.com/WyxvRYMiY3 — San Diego FC (@sandiegofc) September 17, 2026

El San Diego FC fue sede de la segunda edición de la Baja Cup, donde cayó 2-1 ante su rival transfronterizo, el Club Tijuana, en el Estadio Snapdragon.

El SDFC regresa a la acción de la temporada regular de la MLS cuando visite al Inter Miami CF el domingo 20 de septiembre.

La posible alineación de San Diego (4-3-3): CJ Dos Santos.; Oscar Verhoeven, Manu Duah, Ian Murphy, Kieran Sargeant; Alejandro Alvarado, Jeppe Tverskov, Onni Valakari; Anders Dreyer, Amahl Pellegrino, Elias Achouri.

