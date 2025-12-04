Inter Miami vs Vancouver Whitecaps: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Inter Miami CF avanzó a la gran final de la Major League Soccer tras coronarse campeón de la Conferencia Este y buscará colocar en sus vitrinas la primera MLS Cup de su historia, pero para ello tendrá que sobreponerse al campeón de la Conferencia Oeste, Vancouver Whitecaps que tiene el mismo objetivo.

Ambos clubes vienen de avanzar al ganar en la final de Conferencia Este y Oeste frente a New York City FC y San Diego FC, respectivamente

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter Miami vs Vancouver Whitecaps?

Ciudad: Fort Lauderdale

Fecha: sábado 6 de diciembre

Horario: 14:30 horas (EE.UU.), 13:30 horas (México), 20:30 horas (España)

Estadio: Chase Stadium

¿Cómo se podrá ver el Inter Miami vs Vancouver Whitecaps en TV y streaming online?

Países Canak TV Streaming Online Estados Unidos FS1 y FOX Apple TV MLS Season Pass México Sin transmisión Apple TV MLS Season Pass y HBO Max España Sin transmisión Apple TV MLS Season Pass

Últimos cinco partidos de Inter Miami

Partidos Resultado Competición New York City 5-1 V MLS Cincinnati 0-4 V MLS Nashville 3-1 V MLS Nashville 2-1 D MLS Nashville 4-0 V MLS

Últimos cinco partidos de Vancouver Whitecaps

Partidos Resultado Competición San Diego 1-3 V MLS LAFC 2-2 E MLS Dallas 1-1 E MLS Dallas 3-0 V MLS Dallas 1-2 D MLS

Últimas noticias del Inter Miami

WE ARE EASTERN CONFERENCE CHAMPIONS. 🏆💫



One down. One to go! pic.twitter.com/tPEXYrTg7i — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 30, 2025

El conjunto de las garzas se coronó por primera vez como campeón de la Conferencia Este al derrotar en casa 5-1 al New York City FC con un hat-trick incluido de Tadeo Allende. Ahora, Messi y compañía buscan el primer título de la MLS en la historia del club.

Para este partido, Mascherano tendrá cuatro bajas por lesión: David Ruiz, Santiago Morales, Israel Boatwright y Ryan Sailor. El resto de la plantilla está a disposición del técnico argentino.

Últimas noticias del Vancouver Whitecaps

El cuadro canadiense se consagró campeón de la Conferencia Oeste tras derrotar 1-3 al San Diego FC a domicilio con un doblete de Brian White y un autogol del portero Pablo Sisniega.

Su mejor hombre, Thomas Müller, estará listo para tratar de conseguir el primer campeonato de la MLS del club en su historia.

Posibles alineaciones

Inter Miami

Portero: Rocco Ríos.

Defensas: Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcón, Sergio Busquets, Noah Allen, Jordi Alba.

Centrocampistas: Matteo Silvetti, Rodrigo De Paul, Baltasar Rodríguez.

Delanteros: Tadeo Allende y Lionel Messi.

Vancouver Whitecaps

Portero: Yohei Takaoka.

Defensas: Édier Ocampo, Tristan Blackmon, Ralph Priso; Mathías Laborda.

Medios: Sebastian Berhalter, Andrés Cubas; Emmanuel Sabbi, Thomas Müller, Ali Ahmed.

Delantero: Brian White.

Pronóstico SI

La última vez que se enfrentaron estos equipos fue en la serie de semifinal de la Concacaf Champions Cup 2025 donde quedaron igualados en el global 3-3 en una llave muy reñida y combativa, sin embargo, el cuadro canadiense se llevó la serie por el gol de visitante.

Desde entonces, los dos han tenido un buen desempeño tras una larga y ajetreada temporada, siendo de los mejores clubes de Norteamérica, los Whites and Blues se potencializaron con el arribo de Thomas Muller, pero las The Herons con Messi y compañía todavía más, por ello, vamos con que la balanza se inclinará a favor de los pupilos de Javier Mascherano.

Inter Miami 3-2 Vancouver Whitecaps

