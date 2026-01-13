Inter vs Lecce: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Serie A no se detiene y este miércoles el Giuseppe Meazza abre sus puertas para un duelo de necesidades opuestas.

El Inter de Milán, líder del campeonato, pero con el orgullo herido tras dejar escapar la victoria ante el Napoli, recibe a un Lecce que lucha desesperadamente por no caer en la zona de descenso.

Mientras los de Cristian Chivu buscan ampliar su ventaja de tres puntos sobre el Milan, los visitantes intentarán la hazaña histórica de sumar en un estadio donde han perdido 18 de sus últimas 19 visitas.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el miércoles.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter vs Lecce?

Ciudad : Milán, Italia

: Milán, Italia Fecha : miércoles 14 de enero

: miércoles 14 de enero Horario : 12:45 (hora de EE.UU. ET), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)

: 12:45 (hora de EE.UU. ET), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España) Estadio: San Siro (Giuseppe Meazza)

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A | NurPhoto/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Inter vs Lecce en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos CBS Sports Paramount+. DAZN México ESPN Disney+ España DAZN, Vamos DAZN, Movistar+ Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Inter

Rival Resultado Competición Napoli 2-2 E Serie A Parma 2-0 V Serie A Bologna 3-1 V Serie A Atalanta 1-0 V Serie A Genoa 2-1 V Serie A

Últimos cinco partidos del Lecce

Rival Resultado Competición Parma 1-2 D Serie A Roma 0-2 D Serie A Juventus 1-1 E Serie A Como 0-3 D Serie A Pisa 1-0 V Serie A

US Lecce v Parma Calcio 1913 - Serie A | NurPhoto/GettyImages

Últimas noticias del Inter

El equipo de Cristian Chivu sigue líder con 43 puntos, pero el empate 2-2 del domingo ante el Napoli dejó un sabor amargo, cortando una racha de seis victorias al hilo.

La preocupación principal es el estado físico de Hakan Çalhanoğlu, quien salió con molestias musculares y es seria duda. Su posible baja se suma a las de Denzel Dumfries, Matteo Darmian y el portero suplente Josep Martínez.

Se espera rotación: Petar Sučić o Mkhitaryan podrían entrar en el medio, y arriba, nombres como Ange-Yoan Bonny presionan para dar descanso a los titulares habituales antes del viaje a Udine.

Últimas noticias del Lecce

El panorama para el Lecce de Eusebio Di Francesco es crítico. Ubicados en el puesto 17 con 17 puntos, tienen solo tres unidades de colchón sobre el descenso.

Vienen de una derrota caótica ante el Parma (1-2) que les costó carísimo en lo disciplinario: Lameck Banda y Kialonda Gaspar fueron expulsados y están suspendidos, al igual que el mediocampista clave Ylber Ramadani.

Con estas bajas y una defensa que ha recibido goles en cinco de sus últimos seis duelos ante el Inter, la responsabilidad caerá en Nikola Stulić, quien ha marcado dos veces en sus últimos cinco partidos, y en el ex-milanista Francesco Camarda.

Lecce v FC Internazionale - Serie A | Ivan Romano/GettyImages

Posibles alineaciones

Inter (3-5-2)

Portero : Yann Sommer

: Yann Sommer Defensas : Yann Bisseck, Francesco Acerbi, Carlos Augusto (o Bastoni)

: Yann Bisseck, Francesco Acerbi, Carlos Augusto (o Bastoni) Carrileros : Luis Henrique, Federico Dimarco

: Luis Henrique, Federico Dimarco Centrocampistas : Nicolò Barella, Petar Sučić (o Mkhitaryan), Piotr Zieliński

: Nicolò Barella, Petar Sučić (o Mkhitaryan), Piotr Zieliński Delanteros: Ange-Yoan Bonny, Lautaro Martínez.

Lecce (4-3-3)

Portero : Wladimiro Falcone

: Wladimiro Falcone Defensas : Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Simone Romagnoli (o Perez), Antonino Gallo

: Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Simone Romagnoli (o Perez), Antonino Gallo Centrocampistas : Mohamed Kaba, Lassana Coulibaly, Youssef Maleh

: Mohamed Kaba, Lassana Coulibaly, Youssef Maleh Delanteros: Santiago Pierotti, Nikola Stulić, Riccardo Sottil.

Pronóstico SI

El Inter tiene el mejor ataque de la liga y un récord casi perfecto en casa ante el Lecce. A pesar de las posibles rotaciones y la duda de Çalhanoğlu, la diferencia de profundidad de plantilla es abismal, especialmente considerando que el Lecce llega sin tres de sus pilares por suspensión. Se espera una victoria cómoda para los locales.

Inter 3-0 Lecce