Inter vs Napoli: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Internazionale recibe al Napoli en la Jornada 19 de la Serie A. El conjunto de Milan marcha como líder de la clasificación general con 42 unidades, producto de 14 victorias, cero empates y cuatro derrotas.
Por su cuenta, el cuadro napolitano está en tercer lugar de la tabla con solo 38 unidades tras 12 victorias, dos empates y cuatro derrotas.
A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter vs Napoli?
- Ciudad: Milan
- Fecha: domingo 11 de enero
- Horario: 14:45 horas (Estados Unidos), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)
- Estadio: Giuseppe Meazza
¿Cómo se podrá ver el Inter vs Napoli en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
FOX Deportes
Paramount+, fuboTV, DAZN USA, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One
México
ESPN 2
Disney+
Éspaña
Sin transmisión
DAZN Spain
Últimos cinco partidos de Inter
Rival
Resultado
Competición
Parma
0-2 V
Serie A
Bolonia
3-1 V
Serie A
Atalanta
0-1 V
Serie A
Bolonia
1-1
Supercopa de Italia
Genoa
1-2 V
Serie A
Últimos cinco partidos de Napoli
Rival
Resultado
Competición
Hellas Verona
2-2 E
Serie A
Lazio
0-2 V
Serie A
Cremonese
0-2 V
Serie A
Bolonia
2-0 V
Supercopa de Italia
Milan
2-0 V
Supercopa de Italia
Últimas noticias de Inter
El FC Internazionale Milano anunció el regreso de Valentín Carboni, nacido en 2005, de su préstamo en el Genoa. Al mismo tiempo, anunció su préstamo a Racing Club de Avellaneda hasta el 31 de diciembre de 2026.
Últimas noticias de Napoli
El conjunto napolitano consiguió rescatar el empate a dos anotaciones frente al Hellas Verona, luego de que iniciaran perdiendo en casa y con ello se mantiene en tercer lugar de la clasificación general.
Posibles alineaciones
Inter
Portero: Yann Sommer.
Defensas: Yann Aurel Bisseck, Manuel Akanji, Carlos Augusto.
Centrocampistas: Luis Henrique, Peter Sucic, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco.
Delanteros: Francesco Pio Esposito, Lautaro Martínez.
Napoli
Portero: Vanja Milinković-Savić.
Defensas: Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus.
Centrocampistas: Matteo Politano, Scott McTominay, Stanislav Lobotka, Leonardo Spinazzola.
Delanteros: David Neres, Rasmus Højlund, Elif Elmas.
Pronóstico SI
Se espera un partido muy reñido en la búsqueda de las tres unidades, pero seguramente estará cerrado ya que ninguno de los dos arriesgará de más, pues es un juego clave entre ambos que son punteros. Por ese motivo se esperaría un empate sin muchos goles.
Inter 1-1 Napoli.
