Inter vs Napoli: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los nerazzurris son líderes del Calcio, mientras que los napolitanos son terceros de la clasificación
Benjamín Guerra|
La previa de Inter vs Napoli en la Serie A
La previa de Inter vs Napoli en la Serie A | Mondadori Portfolio/GettyImages

El Internazionale recibe al Napoli en la Jornada 19 de la Serie A. El conjunto de Milan marcha como líder de la clasificación general con 42 unidades, producto de 14 victorias, cero empates y cuatro derrotas.

Por su cuenta, el cuadro napolitano está en tercer lugar de la tabla con solo 38 unidades tras 12 victorias, dos empates y cuatro derrotas.

A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter vs Napoli?

  • Ciudad: Milan
  • Fecha: domingo 11 de enero
  • Horario: 14:45 horas (Estados Unidos), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)
  • Estadio: Giuseppe Meazza

¿Cómo se podrá ver el Inter vs Napoli en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

FOX Deportes

Paramount+, fuboTV, DAZN USA, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One

México

ESPN 2

Disney+

Éspaña

Sin transmisión

DAZN Spain

Últimos cinco partidos de Inter

Rival

Resultado

Competición

Parma

0-2 V

Serie A

Bolonia

3-1 V

Serie A

Atalanta

0-1 V

Serie A

Bolonia

1-1

Supercopa de Italia

Genoa

1-2 V

Serie A

Últimos cinco partidos de Napoli

Rival

Resultado

Competición

Hellas Verona

2-2 E

Serie A

Lazio

0-2 V

Serie A

Cremonese

0-2 V

Serie A

Bolonia

2-0 V

Supercopa de Italia

Milan

2-0 V

Supercopa de Italia

Últimas noticias de Inter

El FC Internazionale Milano anunció el regreso de Valentín Carboni, nacido en 2005, de su préstamo en el Genoa. Al mismo tiempo, anunció su préstamo a Racing Club de Avellaneda hasta el 31 de diciembre de 2026.

Últimas noticias de Napoli

El conjunto napolitano consiguió rescatar el empate a dos anotaciones frente al Hellas Verona, luego de que iniciaran perdiendo en casa y con ello se mantiene en tercer lugar de la clasificación general.

Posibles alineaciones

Inter

Portero: Yann Sommer.

Defensas: Yann Aurel Bisseck, Manuel Akanji, Carlos Augusto.

Centrocampistas: Luis Henrique, Peter Sucic, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco.

Delanteros: Francesco Pio Esposito, Lautaro Martínez.

Napoli

Portero: Vanja Milinković-Savić.

Defensas: Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus.

Centrocampistas: Matteo Politano, Scott McTominay, Stanislav Lobotka, Leonardo Spinazzola.

Delanteros: David Neres, Rasmus Højlund, Elif Elmas.

Pronóstico SI

Se espera un partido muy reñido en la búsqueda de las tres unidades, pero seguramente estará cerrado ya que ninguno de los dos arriesgará de más, pues es un juego clave entre ambos que son punteros. Por ese motivo se esperaría un empate sin muchos goles.

Inter 1-1 Napoli.

Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

