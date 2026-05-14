Por primera vez en el siglo XXI, Irak está en la Copa del Mundo para hacer recién su segunda aparición en esta clase de torneos.

'Los Leones de Mesopotamia' fueron el último equipo en conseguir el boleto para el certamen organizado por Estados Unidos, Canadá y México este verano luego de vencer a Bolivia en el repechaje interconfederaciones.



La victoria en Monterrey marcó el prometedor comienzo de un equipo que buscando inspirar esperanza y unidad a lo largo del país.

Los hombres de Graham Arnold pueden hacer historia si consiguen la primera victoria iraquí en la Copa del Mundo, pero tendrá que suceder frente a Noruega, Francia o Senegal, tres poderosas selecciones que los esperan en el Grupo I.

El camino hacia la Copa del Mundo

Record clasificatorio: 13G-5E-3P

Goles a favor / recibidos: 32 / 14

Goleador: Aymen Hussein (9)

Asistidor: Amir Al-Ammari (5)

El camino de Irak hacia América del Norte fue largo y complicado. El equipo ganó 11 de 18 partidos clasificatorios en tres rondas para asegurar su lugar en el repechaje de la AFC.



Posteriormente, los hombres de Arnold superaron una eliminatoria a doble partido contra los Emiratos Árabes Unidos para avanzar al repechaje interconfederaciones de la FIFA, donde consiguieron superaron por 2-1 a Bolivia para finalmente clasificarse a la Copa Mundial de 2026.

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El calendario

RIVAL FECHA ESTADIO NORUEGA 16/6 Gillette Stadium FRANCIA 22/6 Lincoln Financial Field SENEGAL 26/6 BMO Field

Entrenador: Graham Arnold

Iraq v Bolivia - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament Final | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Experiencia en Mundiales: el australiano llevó a su país de origen a los octavos de final en el Mundial de Catar.

Tiempo dirigiendo a Irak: desde 2025.

Arnold estuvo en una carrera contra el tiempo con Irak. Se hizo cargo del equipo en mayo de 2025 poniéndose al hombro la campaña clasificatoria con muy poco margen de error. Los jugadores respondieron de inmediato a su nuevo jefe y juntos lograron una hazaña histórica.

¿Cómo juega Irak?

Formación preferida: 4-4-2.

Estilo: contraataque.

Fortalezas: defensa, mucha intensidad de trabajo.

Debilidades: falta de experiencia y jugadores que desestabilicen el partido.

Irak simplemente no tiene la potencia necesaria para controlar la posesión de la pelota ni dominar el último tercio del campo. En cambio, los hombres de Arnold superan a sus rivales en esfuerzo y resistencia, apoyándose en una defensa organizada y disciplinada para mantener los partidos igualados. Luego, cuando aparece el momento perfecto, atacan en transición.

Los jugadores a seguir

Factor X: es difícil encontrar un jugador iraquí más regular y letal que Mohanad Ali. El delantero tiene un olfato infalible: sus seis goles en los últimos 12 encuentros internacionales hablan por sí solos, aun cuando comenzó varios partidos en el banco.

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Revelación: uno de los pocos jugadores con experiencia jugando en Inglaterra, Ali Al-Hamadi, está acostumbrado a los grandes escenarios. A sus 24 años, aún le falta pulir su técnica, pero posee la velocidad, el regate y la resistencia necesarios para cambiar el rumbo de un partido.

La equipación que usará el conjunto iraquí

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Irak aún tiene que revelar sus camisetas para la Copa del Mundo 2026. Como se clasificó último a la competencia, la presentación del país está por detrás de la de otros equipos que hace tiempo confirmaron su participación.

En el repechaje interconfederaciones de la FIFA, Irak lució una equipación de color turquesa con detalles blancos, lo que supuso un cambio respecto a las camisetas del pasado, que seguían un estricto diseño rojo, blanco y verde, según los colores de la bandera.

Posible alineación titular

Posible XI de Irak | FootballUser

Irak no cuenta con una plantilla muy amplia, por lo que gran parte del once inicial de Arnold ya está definido para el Mundial. Sin embargo, hay varias posiciones clave que requieren una decisión difícil por parte del director australiano.

Hussein es un fijo en la delantera, pero su compañero en el ataque está en duda. La fenomenal actuación de Ali Al-Hamadi contra Bolivia lo catapultó como candidato,



Sin embargo, Mohanad Ali es considerado el jugador clave del equipo y su talento podría desperdiciarse jugando solo como suplente, a pesar de haberse ganado recientemente la reputación de ser un "super suplente".

Arnold también tiene que tomar una decisión en el arco. Los recientes problemas físicos del capitán Jalal Hassan le abrieron la puerta a Ahmed Basil Fadhil, cuya sensacional actuación contra Bolivia y sus impresionantes salidas en la Copa Árabe podrían hacer que su entrenador lo piense dos veces.

Estado de forma actual

Irak cerró el 2025 con una decepcionante derrota por 1-0 ante Jordania en los cuartos de final de la Copa Árabe. El equipo tuvo tres meses para reagruparse antes del crucial partido de repechaje contra Bolivia.

'Los Leones de Mesopotamia' consiguieron una victoria por 2-1 en el partido decisivo, gracias a un gol de Hussein en el minuto 53 que selló el triunfo. Por supuesto, aún hay aspectos que pulir antes del torneo. Un ejemplo de ello son las dudas sobre el mediocampo titular del equipo.

¿Qué podemos esperar de la afición iraquí?

TOPSHOT-FBL-WC-2026-QUALIFIERS-IRQ-BOL | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

En tiempos de turbulencia política, la selección nacional de Irak actúa como un elemento unificador para los aficionados. Sin importar lo que suceda en el país, el fútbol es fuente de esperanza y orgullo nacional que une a la gente, un sentimiento que se verá amplificado en el escenario mundial.

Los fans sueñan con viajar a América del Norte para ver a su equipo en acción este verano, pero se enfrentan a obstáculos que pueden resultar insuperables. Conseguir una visa para entrar a Estados Unidos ya es una hazaña en sí misma, y eso era antes del conflicto que atraviesa Oriente Medio.

La guerra con Irán ya afectó el viaje del equipo a México para el repechaje interconfederaciones, y podrían surgir problemas similares para los aficionados en junio a menos que se restablezcan las relaciones.

Lo que el país espera

El simple hecho de clasificarse para el Mundial fue un logro tremendo para Irak, uno que probablemente ya superó todas las expectativas de la selección nacional en su país. Sin embargo, los aficionados anhelan más éxitos y sueñan con ver su primera victoria en el escenario mundial.

Llegando al Mundial, a los hombres de Arnold les espera una dura batalla. El grupo de Irak está formado por Francia, Noruega y Senegal, tres países que se espera que avancen a la fase eliminatoria. Conseguir tres puntos contra alguno de estos equipos sería una sorpresa absoluta.

Y finalmente...

A quién no quiere enfrentarse Irak: Arabia Saudí

Una estadística que define a Irak: 10 victorias en 13 partidos bajo la dirección de Arnold demuestran un progreso tremendo.

Si todo sale mal: la culpa recaerá en la falta de experiencia del equipo contra selecciones que no pertenecen a la AFC.

¿Qué va a decir todo el mundo si Irak queda eliminado en fase de grupos? Irak se queda corto en su tan esperado regreso a la Copa del Mundo.