Así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026

Finalmente llegó el día. Este 5 de diciembre de 2025 se realizó el esperado sorteo del Mundial 2026 y ya conocemos los 12 grupos en los que se distribuirán las 48 selecciones participantes.

La expectativa era doble porque el sorteo llegaba en un contexto inédito: 42 selecciones ya tienen su boleto asegurado, mientras que las seis restantes se definirán en los repechajes de marzo de 2026, todas ubicadas en el último bombo.



La composición de estos bombos se hizo según el Ranking FIF, con los tres anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— ubicados automáticamente en el Bombo 1 y los emparejamientos quedaron sujetos a las restricciones habituales de confederaciones: no podía haber dos equipos de la misma región en un grupo, salvo UEFA, que sí podía tener hasta dos por grupo debido a su alto número de clasificado.

¿Y qué fue lo que nos dejó el sorteo?

Lionel Messi del Inter de Miami llega a esta Copa del Mundo como campeón reinante con Argentina , que debe superar los partidos de primera ronda contra Argelia, Austria y Jordania si quiere tener la oportunidad de repetir en 2026. Se prevé un comienzo cómodo para los campeones.

Este Mundial será casi con toda seguridad la última oportunidad de Cristiano Ronaldo. Portugal se enfrentará a Colombia, Uzbekistán y al ganador del repechaje interconfederal entre Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo.

Brasil cuenta con la sorpresa de 2022: Marruecos y Escocia. Los tres equipos coincidieron en el grupo en 1998. Haití completa ese grupo. La Seleção es el país más exitoso en la historia de la Copa Mundial, con cinco victorias desde su primera en 1958, pero ha sido una larga espera desde su más reciente triunfo en 2002.

El año que viene se cumplen seis décadas desde que Inglaterra levantó el antiguo trofeo de la Copa Mundial en casa en 1966. Es uno de los favoritos, pero Croacia es un comienzo complicado. Golearon a Panamá en la fase de grupos de 2018 y también se enfrentarán a Ghana.

España venció a los Tres Leones en la final de la Eurocopa 2024 del año pasado. ¿Podrá Lamine Yamal ascender a la escena mundial? Se enfrentarán a Cabo Verde y Arabia Saudí, antes de terminar contra Uruguay, lo que podría ser un duelo reñido en el tercer partido del grupo.

¿Y los anfitriones?

Hace poco más de 30 años, Estados Unidos abrió sus puertas al mundo del fútbol y ahora ha llegado el momento. En casa, la selección estadounidense de Mauricio Pochettino espera dejar huella, como lo hizo la Generación del 94 al superar la fase de grupos por primera vez en la era moderna. Christian Pulisic y compañía llegaron a octavos de final hace cuatro años en Catar y esperan, al menos, igualar esa cifra.

En 2026, la selección nacional de Estados Unidos deberá enfrentarse primero a Paraguay, luego a Australia y finalmente al ganador del playoff entre Rumania, Eslovaquia, Kosovo o Turquía. Esta será una gran oportunidad para terminar en la cima de la clasificación y coger un buen impulso de cara a las eliminatorias.

México no cumplió con las expectativas en 2022, al quedar eliminado en la fase de grupos, rompiendo así una racha de siete eliminatorias consecutivas. En esta ocasión, debutará en la Copa Mundial contra Sudáfrica, en una repetición del partido inaugural de 2010. Corea del Sur y el ganador de la repesca europea (Chequia, República de Irlanda, Macedonia del Norte o Dinamarca) completan el Grupo A.

Canadá todavía busca su primera victoria en un partido de la Copa del Mundo y espera hacer justicia contra el anfitrión de 2022, Qatar, Suiza y el ganador del repesca europea A (Gales, Italia, Bosnia y Herzegovina o Irlanda del Norte).

Se trata de la batalla entre dos de los mejores delanteros del mundo en el Grupo I, ya que la Francia de Kylian Mbappé se enfrentó a la Noruega de Erling Haaland . Senegal también participa, junto con el ganador del repechaje de la FIFA del trío formado por Bolivia , Surinam e Irak .

Así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026

GRUPO A

SELECCIÓN CONFEDERACIÓN MÉXICO CONCACAF SUDÁFRICA CAF COREA DEL SUR AFC UEFA D UEFA

GRUPO B

SELECCIÓN CONFEDERACIÓN CANADÁ CONCACAF UEFA A UEFA QATAR AFC SUIZA UEFA

GRUPO C

SELECCIÓN CONFEDERACIÓN BRASIL CONMEBOL MARRUECOS CAF HAITÍ CONCACAF ESCOCIA UEFA

GRUPO D

SELECCIÓN CONFEDERACIÓN ESTADOS UNIDOS CONCACAF PARAGUAY CONMEBOL AUSTRALIA AFC UEFA D UEFA

GRUPO E

SELECCIÓN CONFEDERACIÓN ALEMANIA UEFA CURAZAO CONCACAFS COSTA DE MARFIL CAF ECUADOR CONMEBOL

GRUPO F

SELECCIÓN CONFEDERACIÓN PAÍSES BAJOS UEFA JAPÓN AFC UEFA B UEFA TÚNEZ CAF

GRUPO G

SELECCIÓN CONFEDERACIÓN BÉLGICA UEFA EGIPTO CAF IRÁN AFC NUEVA ZELANDA OCEANÍA

GRUPO H

SELECCIÓN CONFEDERACIÓN ESPAÑA UEFA CABO VERDE CAF ARABIA SAUDITA AFC URUGUAY CONMEBOL

GRUPO I

SELECCIÓN CONFEDERACIÓN FRANCIA UEFA SENEGAL CAF REPECHAJE 2 INTER CONFEDERACION NORUEGA UEFA

GRUPO J

SELECCIÓN CONFEDERACIÓN ARGENTINA CONMEBOL ARGELIA CAF AUSTRIA UEFA JORDANIA AFC

GRUPO K

SELECCIÓN CONFEDERACIÓN PORTUGAL UEFA REPECHAJE 1 INTER CONFEDERACIÓN UZBEQUISTÁN AFC COLOMBIA CONMEBOL

GRUPO L

SELECCIÓN CONFEDERACIÓN INGLATERRA UEFA CROACIA UEFA GHANA CAF PANAMÁ CONCACAF

¿Cómo se conformarán los cruces de 16avos de final del Mundial 2026?

FIFA decidió que el mejor y segundo mejor equipo del ranking FIFA (España y Argentina) estén en los lugares opuestos del cuadro en caso de que pasen a 16vos de final como primeros de cada grupo. Así no se cruzarían antes de la final. Lo mismo con el 3ro y 4to del ranking (Francia e Inglaterra).

¿Cuándo se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026

Los 16 partidos de la primera etapa de eliminación directa se jugarán entre el 28 de junio y el 3 de julio de 2026.

Los estadios elegidos son: SoFi Stadium, Inglewood, Gillette Stadium, Foxborough, Estadio BBVA, Guadalupe, NRG Stadium, Houston, MetLife Stadium, East Rutherford, AT&T Stadium, Arlington, Estadio Azteca, Mexico City, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Levi’s Stadium, Santa Clara, Lumen Field, Seattle, BMO Field, Toronto, BC Place, Vancouver, Hard Rock Stadium, Miami Gardens y Arrowhead Stadium, Kansas City.

¿Cuándo se jugarán los octavos de final del Mundial 2026?

Los ocho partidos de octavos de final se jugarán entre el 4 y el 7 de julio de 2026.



Los estadios elegidos son: Lincoln Financial Field, Philadelphia, NRG Stadium, Houston, MetLife Stadium, East Rutherford, Estadio Azteca, Mexico City, AT&T Stadium, Arlington, Lumen Field, Seattle, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta y BC Place, Vancouver.

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026?

Los cuatro partidos se jugarán entre el 9 y el 11 de julio de 2026.



Los estadios elegidos son: Gillette Stadium, Foxborough, SoFi Stadium, Inglewood, Hard Rock Stadium, Miami Gardens y Arrowhead Stadium, Kansas City.

¿Cuándo se jugarán las semifinales del Mundial 2026?

Las semifinales se jugarán entre el 14 y el 15 de julio de 2026. Los estadios destinados son el AT&T Stadium, Arlington, y Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.

¿Cuándo se jugará el partido de 3er y 4to puesto del Mundial 2026?

El partido para determinar quién será el 3er mejor del Mundial se jugará el 18 de julio de 2026, en el Hard Rock Stadium, Miami Gardens.

¿Cuándo se jugará la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se jugará un día después, el 19 de julio, en el MetLife Stadium, East Rutherford.