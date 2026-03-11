Irán evalúa no jugar el Mundial 2026 por el conflicto bélico

La participación de la selección de Irán en el próximo Mundial de fútbol volvió a quedar bajo la lupa tras declaraciones del ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, quien deslizó que el equipo podría no presentarse en el torneo debido al contexto político y militar que atraviesa el país. Sin embargo, por el momento no existe una confirmación oficial de que el combinado iraní vaya a retirarse de la competencia.

El Mundial, organizado de forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, se disputará entre el 11 de junio y el 18 de julio, y el seleccionado asiático ya tiene asegurada su clasificación para la fase final.

Donald Trump sobre la posible retirada de Iran del Mundial:



"La verdad no me importa. Creo que Iran es un país muy malo. Están agotados." 🇮🇷🏆 pic.twitter.com/iIOGrAthrE — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) March 4, 2026

Declaraciones en medio del conflicto

Durante una entrevista concedida a la agencia DPA, Donyamali expresó fuertes críticas hacia el gobierno estadounidense y sostuvo que el clima político actual dificulta cualquier tipo de participación deportiva internacional.

“Desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial”, afirmó el funcionario en referencia a la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte tensión en la región, luego de una serie de ataques aéreos atribuidos a fuerzas de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Según el ministro, el país se vio obligado a afrontar conflictos armados en los últimos meses, con miles de víctimas.

A pesar del tono contundente de las declaraciones, la situación todavía está lejos de resolverse. Desde el entorno del fútbol iraní no se anunció formalmente un retiro del torneo, por lo que la posibilidad de participar sigue abierta.

Irán tiene previsto disputar sus tres encuentros de la fase de grupos en suelo estadounidense: enfrentará a Bélgica y Egipto en la ciudad de Inglewood, mientras que el tercer partido será frente a Nueva Zelanda en Seattle.

El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, también dejó entrever la posibilidad de un boicot, especialmente tras la polémica surgida durante la Copa Asiática femenina disputada en Australia, donde varias jugadoras solicitaron permanecer en ese país tras recibir visas humanitarias.

La postura de la FIFA

Desde el organismo rector del fútbol mundial intentaron bajar la tensión. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró recientemente que el mandatario estadounidense, Donald Trump, le transmitió que la selección iraní será “bienvenida” a competir en el torneo.

Mientras tanto, el panorama sigue siendo incierto. Las declaraciones del gobierno iraní reflejan el impacto del conflicto internacional en el deporte, pero todavía no hay una decisión definitiva que confirme la ausencia del equipo en la Copa del Mundo.

