Irán presiona a la FIFA para cambiar sus partidos del Mundial y evitar entrar en Estados Unidos

La participación de Irán en el próximo Mundial continúa en la incertidumbre. En las últimas horas, la federación del país asiático confirmó que mantiene conversaciones con la FIFA para trasladar sus partidos de la fase de grupos fuera de Estados Unidos y reubicarlos en México.

El pedido surge a partir del contexto geopolítico actual y de las dificultades logísticas que enfrenta la delegación iraní. Desde la embajada en México señalaron que las gestiones se están llevando a cabo y que existe predisposición para encontrar una solución que garantice la participación del equipo sin riesgos.

¡¡ÚLTIMA HORA!! 🚨😱



La Federación de Irán 🇮🇷 está NEGOCIANDO con la FIFA para jugar TODOS sus partidos del Mundial 2026 en MÉXICO 🇲🇽



Se NIEGAN rotundamente a pisar Estados Unidos 🇺🇸 para disputar la Copa del Mundo 🏆❌



📌 El presidente Mehdi Taj declaró: "Definitivamente no… pic.twitter.com/rn17YFpcHF — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) March 17, 2026

La seguridad, el eje del conflicto

Uno de los puntos importantes del reclamo es la seguridad del plantel. El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, fue contundente al advertir que no viajarán a territorio estadounidense si no existen garantías concretas. Sus declaraciones se produjeron luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que no podía garantizar plenamente la seguridad del equipo.

Aunque el mandatario afirmó que Irán sería bien recibido, sus dichos no fueron bien recibidos y generaron preocupación en el entorno del seleccionado. Desde Teherán dejaron en claro que nadie puede excluirlos de la Copa del Mundo.

Sin embargo, a la cuestión de seguridad se suman inconvenientes administrativos. El embajador iraní en México denunció que hay una falta de cooperación por parte del gobierno estadounidense en la emisión de visas y en la organización logística necesaria para la estadía del equipo en el país.

FBL-WC-2026-MEX-GUADALAJARA | DAVID SALAZAR/GettyImages

Según el fixture original, Irán debía disputar sus partidos de grupo frente a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y cerrar la fase ante Egipto en Seattle. Incluso ya tenía previsto instalar su base operativa en Arizona.

Ante tal situación, el escenario podría modificarse si prosperan las negociaciones aunque, por ahora, desde la FIFA no hubo una respuesta oficial ante el pedido de la federación iraní.

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