Iraola surge como candidato al banquillo del Manchester United

El Manchester United atraviesa un momento de reconstrucción futbolística bajo la conducción interina de Michael Carrick; el ex mediocampista logró estabilizar al equipo con una racha de nueve triunfos en los últimos 13 partidos de la Premier League y se acerca a la clasificación a la próxima Champions League.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Su trabajo es bien valorado puertas adentro, sobre todo por la mejora en el funcionamiento colectivo y la respuesta de un plantel que venía golpeado en lo anímico. Sin embargo, la dirigencia todavía no tomó una decisión definitiva sobre su continuidad.

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Man United have contacted Bournemouth’s Andoni Iraola amid their search for a coach, The Times report 👀



The board is, however, impressed with Michael Carrick’s performances, and he has therefore emerged as the… pic.twitter.com/56McEdsdnx — 433 (@433) April 30, 2026

Iraola aparece como alternativa fuerte

En paralelo, el entrenador Andoni Iraola comenzó a hacerse paso como principal alternativa. Según informó The Telegraph, el español es considerado el "candidato más sólido", además de Carrick.

El ténico confirmó que dejará el AFC Bournemouth al final de la temporada, lo que lo convierte en una opción disponible y atractiva para el United. Su propuesta táctica, basada en un fútbol más dinámico, agresivo y ofensivo, encaja con la idea de juego que buscan en Old Trafford para el próximo ciclo.

Aún así, otros clubes de la Premier League también siguen de cerca la continuidad del entrenador español, lo que podría ampliar el abanico de opciones para Iraola y condicionar a la dirigencia de los Red Devils en una competencia directa por su fichaje.

De igual manera, desde el United pretenden evitar repetir decisiones precipitadas del pasado y por eso analizan cada paso con más cautela que en otras etapas; el ciclo de Ole Gunner Solskjær todavía pesa.

El punto en contra de Iraola es su experiencia limitada en la élite europea, aunque su evolución como técnico en Rayo Vallecano y Bournemouth es bien valorada por su capacidad para potenciar planteles modestos.

Manchester United v Brentford - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Carrick, por su parte, tiene un conocimiento profundo del club y cuenta con un respaldo distinto. Tras más de una década como jugador y luego integrante del cuerpo técnico, su vínculo con la institución es un argumento sólido dentro de su continuidad a corto plazo.

Aunque todavía no hay una decisión tomada, el escenario en el Manchester United parece dividido entre continuar dándole ruedo a un hombre de la casa, y confiar en mantener la regularidad de la temporada, y la apuesta por un proyecto deportivo nuevo.

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