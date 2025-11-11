Irlanda vs Portugal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La jornada 5 del Grupo F de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 promete un choque atractivo entre Irlanda y Portugal. Con Cristiano Ronaldo liderando a los lusitanos, el equipo portugués llega como favorito, mostrando solidez, experiencia y potencia en todas sus líneas. Irlanda intentará aprovechar la localía y cualquier oportunidad que se presente, pero enfrente tendrá a un rival difícil de superar.

Los aficionados esperan un duelo intenso, lleno de emociones y momentos clave que podrían definir el rumbo del grupo. Todo está listo para un enfrentamiento que promete tensión y espectáculo en el Aviva Stadium.

A continuación, te dejamos toda la información necesaria sobre este cotejo:

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Irlanda vs Portugal?

Ciudad: Dublín, Irlanda

Fecha: jueves 13 de noviembre

Horario: 15:45 horas (EE.UU.),13:45 horas (México), 20:45 horas (España)

Estadio: Aviva Stadium

¿Cómo se podrá ver el Irlanda vs Portugal en TV y streaming online?

PAÍS CANAL TV STREAMING ONLINE Estados Unidos FOX Soccer Plus, ViX fuboTV, ViX, Amazon Prime México Sky Sports Sky+ España UEFA TV UEFA TV

Últimos cinco partidos de Portugal

RIVAL RESULTADO COMPETICIÓN Hungría 2-2 Eliminatorias UEFA Irlanda 1-0 V Eliminatorias UEFA Hungría 2-3 V Eliminatorias UEFA Armenia 0-5 V Eliminatorias UEFA España 2-2 (5-3, penales) V UEFA Nations League

Últimos cinco partidos de Irlanda

RIVAL RESULTADO COMPETICIÓN Armenia 1-0 V Eliminatorias UEFA Portugal 1-0 D Eliminatorias UEFA Armenia 2-1 D Eliminatorias UEFA Hungría 2-2 Eliminatorias UEFA Luxemburgo 0-0 Amistoso

Últimas noticias de Portugal

La Selección de Portugal, encabezada por Cristiano Ronaldo, mostró interés en utilizar las instalaciones de Santos Laguna como base de entrenamiento durante el Mundial 2026. Alejandro Irarragorri, presidente del club, confirmó que el conjunto portugués visitó Torreón hace unas semanas, junto con representantes de Países Bajos, como parte del proceso de evaluación de sedes aprobado por la FIFA.

Aunque todavía no se ha confirmado qué selección se quedará en la región, la decisión se tomará tras el sorteo de diciembre. De concretarse, la presencia de Portugal sería un gran impulso deportivo y mediático para la Comarca Lagunera.

¿CR7 y Portugal en Torreón? 🤩



El presidente de Santos Laguna dio a conocer que las instalaciones de su equipo podrán recibir a una selección en el Mundial 2026 👏👏👏 pic.twitter.com/JY7HAzM7xD — Futbol Picante (@futpicante) November 8, 2025

Últimas noticias de Irlanda

Luego de jugarse las primeras cuatro jornadas del Grupo F, correspondientes a las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, la selección de Irlanda se ubica en la tercera posición, acumulando únicamente cuatro puntos.

Por encima de ellos se encuentra Hungría, que marcha en el segundo lugar con cinco unidades, mientras que quien domina claramente la tabla es la selección de Portugal, que suma un total de diez puntos. Con este desempeño, los portugueses se perfilan como favoritos del grupo, mostrando solidez en su juego y dejando claro que serán difíciles de superar en lo que resta de las eliminatorias.

POSIBLES ALINEACIONES

PORTUGAL

Portero: Diogo Costa

Defensas: Diogo Dalot, António Silva, Rúben Dias, Nuno Mendes

Mediocampistas: Joao Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva

Delanteros: Pedro Neto, Cristian Ronaldo, Rafael Leao

Hungary v Portugal - FIFA World Cup European Qualifiers | Anadolu/GettyImages

IRLANDA

Portero: Caoimhín Kelleher

Defensas: Dara O'Shea, Nathan Collins y Jake O'Brien

Mediocampistas: Ryan Manning, Jayson Molumby, Will Smallbone y Séamus Coleman

Delantero: Finn Azaz, Festy Ebosele y Evan Ferguson

Republic of Ireland V Armenia, 2026 World Cup Qualifying - UEFA, Group Stage. | Tim Clayton/GettyImages

Pronóstico SI

En la jornada 5 del Grupo F de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, Portugal llega como el claro favorito frente a Irlanda. El equipo de Cristiano Ronaldo muestra mayor solidez, experiencia y potencia en todas sus líneas, lo que lo coloca en ventaja para imponerse en este compromiso. Irlanda intentará aprovechar cualquier oportunidad, pero los lusitanos parecen estar mejor preparados y con mayor capacidad para controlar el juego. La expectativa se centra en ver cómo Portugal desarrolla su ataque y consolida su superioridad, reafirmando por qué llega como el favorito para quedarse con el triunfo.

Portugal 3-1 Irlanda

