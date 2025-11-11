Irlanda vs Portugal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La jornada 5 del Grupo F de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 promete un choque atractivo entre Irlanda y Portugal. Con Cristiano Ronaldo liderando a los lusitanos, el equipo portugués llega como favorito, mostrando solidez, experiencia y potencia en todas sus líneas. Irlanda intentará aprovechar la localía y cualquier oportunidad que se presente, pero enfrente tendrá a un rival difícil de superar.
Los aficionados esperan un duelo intenso, lleno de emociones y momentos clave que podrían definir el rumbo del grupo. Todo está listo para un enfrentamiento que promete tensión y espectáculo en el Aviva Stadium.
A continuación, te dejamos toda la información necesaria sobre este cotejo:
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Irlanda vs Portugal?
Ciudad: Dublín, Irlanda
Fecha: jueves 13 de noviembre
Horario: 15:45 horas (EE.UU.),13:45 horas (México), 20:45 horas (España)
Estadio: Aviva Stadium
¿Cómo se podrá ver el Irlanda vs Portugal en TV y streaming online?
PAÍS
CANAL TV
STREAMING ONLINE
Estados Unidos
FOX Soccer Plus, ViX
fuboTV, ViX, Amazon Prime
México
Sky Sports
Sky+
España
UEFA TV
UEFA TV
Últimos cinco partidos de Portugal
RIVAL
RESULTADO
COMPETICIÓN
Hungría
2-2
Eliminatorias UEFA
Irlanda
1-0 V
Eliminatorias UEFA
Hungría
2-3 V
Eliminatorias UEFA
Armenia
0-5 V
Eliminatorias UEFA
España
2-2 (5-3, penales) V
UEFA Nations League
Últimos cinco partidos de Irlanda
RIVAL
RESULTADO
COMPETICIÓN
Armenia
1-0 V
Eliminatorias UEFA
Portugal
1-0 D
Eliminatorias UEFA
Armenia
2-1 D
Eliminatorias UEFA
Hungría
2-2
Eliminatorias UEFA
Luxemburgo
0-0
Amistoso
Últimas noticias de Portugal
La Selección de Portugal, encabezada por Cristiano Ronaldo, mostró interés en utilizar las instalaciones de Santos Laguna como base de entrenamiento durante el Mundial 2026. Alejandro Irarragorri, presidente del club, confirmó que el conjunto portugués visitó Torreón hace unas semanas, junto con representantes de Países Bajos, como parte del proceso de evaluación de sedes aprobado por la FIFA.
Aunque todavía no se ha confirmado qué selección se quedará en la región, la decisión se tomará tras el sorteo de diciembre. De concretarse, la presencia de Portugal sería un gran impulso deportivo y mediático para la Comarca Lagunera.
Últimas noticias de Irlanda
Luego de jugarse las primeras cuatro jornadas del Grupo F, correspondientes a las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, la selección de Irlanda se ubica en la tercera posición, acumulando únicamente cuatro puntos.
Por encima de ellos se encuentra Hungría, que marcha en el segundo lugar con cinco unidades, mientras que quien domina claramente la tabla es la selección de Portugal, que suma un total de diez puntos. Con este desempeño, los portugueses se perfilan como favoritos del grupo, mostrando solidez en su juego y dejando claro que serán difíciles de superar en lo que resta de las eliminatorias.
POSIBLES ALINEACIONES
PORTUGAL
Portero: Diogo Costa
Defensas: Diogo Dalot, António Silva, Rúben Dias, Nuno Mendes
Mediocampistas: Joao Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva
Delanteros: Pedro Neto, Cristian Ronaldo, Rafael Leao
IRLANDA
Portero: Caoimhín Kelleher
Defensas: Dara O'Shea, Nathan Collins y Jake O'Brien
Mediocampistas: Ryan Manning, Jayson Molumby, Will Smallbone y Séamus Coleman
Delantero: Finn Azaz, Festy Ebosele y Evan Ferguson
Pronóstico SI
En la jornada 5 del Grupo F de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, Portugal llega como el claro favorito frente a Irlanda. El equipo de Cristiano Ronaldo muestra mayor solidez, experiencia y potencia en todas sus líneas, lo que lo coloca en ventaja para imponerse en este compromiso. Irlanda intentará aprovechar cualquier oportunidad, pero los lusitanos parecen estar mejor preparados y con mayor capacidad para controlar el juego. La expectativa se centra en ver cómo Portugal desarrolla su ataque y consolida su superioridad, reafirmando por qué llega como el favorito para quedarse con el triunfo.
Portugal 3-1 Irlanda
