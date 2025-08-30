Isak, rumbo a Anfield: Liverpool y Newcastle alcanzan un acuerdo por 150 millones de euros

El mercado de fichajes está a punto de vivir uno de sus capítulos más impactantes. Según informa el periodista Jan Aage Fjortoft, Liverpool y Newcastle han llegado a un acuerdo por Alexander Isak cifrado en 150 millones de euros (130 millones de libras).

El delantero sueco, apartado del equipo en las últimas semanas por su firme deseo de salir, había dejado claro a la directiva de las ‘Urracas’ que su futuro pasaba por otro destino. El Newcastle intentó retenerlo hasta el último momento, consciente de que se trata de una de sus piezas más determinantes, pero la insistencia del jugador y la ambición del Liverpool han terminado por inclinar la balanza.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Liverpool and Newcastle have agreed a £130m (€150m) fee for Alexander Isak, reports @JanAageFjortoft 🗞️ pic.twitter.com/kSlqf04awy — 433 (@433) August 30, 2025

Isak, de 25 años, se convertirá así en el fichaje más caro en la historia de los ‘Reds’ (junto a Wirtz), que ven en él la pieza perfecta para revitalizar su ataque con Arne Slot al mando. Su llegada supondrá un golpe de efecto en la Premier League y, previsiblemente, en la Champions.

Con esta operación, el culebrón del verano parece haber llegado a su fin. El anuncio oficial podría producirse en las próximas horas, antes del cierre de mercado del lunes. En Anfield, ya sueñan con ver a Isak vestido de rojo y liderando una nueva etapa cargada de expectativas.