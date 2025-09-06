Isak sonríe, pero preocupa su estado físico antes de debutar con Liverpool

El fichaje estrella del Liverpool, Alexander Isak, llega al inicio de temporada con más ilusión que rodaje competitivo. El seleccionador de Suecia, Jon Dahl Tomasson, advirtió que el delantero “tiene el ánimo por las nubes, pero no la forma física” tras un verano atípico marcado por entrenamientos en solitario y la incertidumbre sobre su traspaso.

Isak, de 25 años, se ausentó de la gira asiática de Newcastle con una supuesta lesión menor en el muslo y se ejercitó de manera individual en las instalaciones de la Real Sociedad. Mientras Liverpool y los “Magpies” se mantenían en un pulso tenso por su futuro, el atacante sueco pasó semanas practicando disparos en porterías vacías y ejercicios de pared, lejos del ritmo que exige la élite.

Su fichaje, cerrado por una cifra récord de 145 millones de euros, lo coloca en el foco mediático y deportivo. Sin embargo, Tomasson fue claro: “¿Está listo para jugar 90 minutos? Por supuesto que no. ¿Vamos a hacer tonterías con Alex? No, tenemos un plan para llevarlo poco a poco”.

Alexander Isak | JONAS EKSTROMER/GettyImages

La sonrisa del delantero, ahora concentrado con Suecia, refleja su alivio tras meses convulsos. El equipo nórdico debutará en la fase de clasificación al Mundial 2026 visitando a Eslovenia y Kosovo, encuentros donde aún se desconoce el papel que tendrá Isak. El seleccionador sueco subrayó que su decisión no dependerá de Liverpool, aunque reconoció un contacto constante entre ambos cuerpos técnicos y médicos.

El estreno oficial de Isak con los “Reds” está previsto para el 14 de septiembre contra el Burnley en la Premier League. Poco después, el sueco vivirá una prueba de fuego: debutar en Anfield en la Champions ante el Atlético de Madrid y afrontar su primer derbi de Merseyside frente al Everton.