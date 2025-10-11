Islandia vs Francia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La actividad de las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA continúa con un duelo clave en el Grupo D. La selección de Islandia, dirigida por Arnar Gunnlaugsson, recibirá en el Laugardalsvöllur a una poderosa Francia, en un partido correspondiente a la Jornada 4 de la fase de grupos.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el lunes y que es crucial para las aspiraciones de ambos en su camino al Mundial 2026.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Islandia vs Francia?
- Ciudad: Reikiavik, Islandia
- Fecha: lunes 13 de octubre
- Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)
- Estadio: Laugardalsvöllur
¿Cómo se podrá ver el Islandia vs Francia en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Fox Sports
ViX, Fubo, DirecTV Stream
México
Sky Sports, Izzi
Sky+
España
UEFA TV
UEFA TV
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos de Islandia
Rival
Resultado
Competición
Ucrania
3-5 D
Eliminatorias Mundialistas
Francia
1-2 D
Eliminatorias Mundialistas
Azerbaiyán
5-0 V
Eliminatorias Mundialistas
Irlanda del Norte
1-0 D
Amistoso
Escocia
3-1 V
Amistoso
Últimos cinco partidos de Francia
Rival
Resultado
Competición
Azerbaiyán
3-0 V
Eliminatorias Mundialistas
Islandia
2-1 V
Eliminatorias Mundialistas
Ucrania
2-0 V
Eliminatorias Mundialistas
Alemania
2-0 V
UEFA Nations League
España
4-5 D
UEFA Nations League
Últimas noticias de Islandia
La selección de Islandia, dirigida por Arnar Gunnlaugsson, llega a este encuentro con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por un lugar en el Mundial.
En la pasada fecha FIFA de septiembre, consiguieron una contundente victoria por 5-0 sobre Azerbaiyán, pero luego sufrieron una derrota por 2-1 precisamente ante Francia. El equipo buscará hacerse fuerte en casa para dar la sorpresa y meterse de lleno en la clasificación.
Últimas noticias de Francia
El conjunto galo, dirigido por Didier Deschamps, es uno de los grandes favoritos para clasificar al Mundial. En la pasada fecha FIFA, lograron dos importantes victorias como visitantes: 2-0 sobre Ucrania y 2-1 sobre Islandia.
Antes de este partido, se enfrentaron a Azerbaiyán, por lo que llegarán con más ritmo de juego, aunque también con el desgaste que implica la seguidilla de partidos. Kylian Mbappé dejó la concentración por molestias en el tobillo.
Posibles alineaciones
Islandia
- Portero: Elias Rafn Olafsson
- Defensas: Victor Pálsson, Sverrir Ingason, Daniel Leo Gretarsson, Mikael Ellertsson
- Centrocampistas: Mikael Anderson, Hakon Arnar Haraldsson, Isak Bergmann Johannesson, Jon Dagur Thorsteinsson
- Delanteros: Andri Gudjohnsen, Daniel Gudjohnsen
Francia
- Portero: Mike Maignan
- Defensas: Malo Gusto, William Saliba, Ibrahima Konaté, Theo Hernandez
- Centrocampistas: Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Khéphren Thuram
- Delanteros: Kingsley Coman, Christopher Nkunku, Hugo Ektiké
Pronóstico SI
Francia es ampliamente favorita, incluso jugando como visitante. La calidad individual de su plantilla es muy superior a la de Islandia. Se espera que el equipo local plantee un partido muy físico y defensivo, buscando aprovechar alguna jugada a balón parado.
Islandia 0-2 Francia
