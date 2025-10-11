Islandia vs Francia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La actividad de las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA continúa con un duelo clave en el Grupo D. La selección de Islandia, dirigida por Arnar Gunnlaugsson, recibirá en el Laugardalsvöllur a una poderosa Francia, en un partido correspondiente a la Jornada 4 de la fase de grupos.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el lunes y que es crucial para las aspiraciones de ambos en su camino al Mundial 2026.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Islandia vs Francia?

Ciudad : Reikiavik, Islandia

: Reikiavik, Islandia Fecha : lunes 13 de octubre

: lunes 13 de octubre Horario : 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)

: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España) Estadio: Laugardalsvöllur

¿Cómo se podrá ver el Islandia vs Francia en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Fox Sports ViX, Fubo, DirecTV Stream México Sky Sports, Izzi Sky+ España UEFA TV UEFA TV Argentina ESPN Disney+

Ukraine v France - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Sebastian Frej/GettyImages

Últimos cinco partidos de Islandia

Rival Resultado Competición Ucrania 3-5 D Eliminatorias Mundialistas Francia 1-2 D Eliminatorias Mundialistas Azerbaiyán 5-0 V Eliminatorias Mundialistas Irlanda del Norte 1-0 D Amistoso Escocia 3-1 V Amistoso

Últimos cinco partidos de Francia

Rival Resultado Competición Azerbaiyán 3-0 V Eliminatorias Mundialistas Islandia 2-1 V Eliminatorias Mundialistas Ucrania 2-0 V Eliminatorias Mundialistas Alemania 2-0 V UEFA Nations League España 4-5 D UEFA Nations League

Últimas noticias de Islandia

La selección de Islandia, dirigida por Arnar Gunnlaugsson, llega a este encuentro con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por un lugar en el Mundial.

En la pasada fecha FIFA de septiembre, consiguieron una contundente victoria por 5-0 sobre Azerbaiyán, pero luego sufrieron una derrota por 2-1 precisamente ante Francia. El equipo buscará hacerse fuerte en casa para dar la sorpresa y meterse de lleno en la clasificación.

France v Iceland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Catherine Steenkeste/GettyImages

Últimas noticias de Francia

El conjunto galo, dirigido por Didier Deschamps, es uno de los grandes favoritos para clasificar al Mundial. En la pasada fecha FIFA, lograron dos importantes victorias como visitantes: 2-0 sobre Ucrania y 2-1 sobre Islandia.

Antes de este partido, se enfrentaron a Azerbaiyán, por lo que llegarán con más ritmo de juego, aunque también con el desgaste que implica la seguidilla de partidos. Kylian Mbappé dejó la concentración por molestias en el tobillo.

Posibles alineaciones

Islandia

Portero : Elias Rafn Olafsson

: Elias Rafn Olafsson Defensas : Victor Pálsson, Sverrir Ingason, Daniel Leo Gretarsson, Mikael Ellertsson

: Victor Pálsson, Sverrir Ingason, Daniel Leo Gretarsson, Mikael Ellertsson Centrocampistas : Mikael Anderson, Hakon Arnar Haraldsson, Isak Bergmann Johannesson, Jon Dagur Thorsteinsson

: Mikael Anderson, Hakon Arnar Haraldsson, Isak Bergmann Johannesson, Jon Dagur Thorsteinsson Delanteros: Andri Gudjohnsen, Daniel Gudjohnsen

Francia

Portero : Mike Maignan

: Mike Maignan Defensas : Malo Gusto, William Saliba, Ibrahima Konaté, Theo Hernandez

: Malo Gusto, William Saliba, Ibrahima Konaté, Theo Hernandez Centrocampistas : Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Khéphren Thuram

: Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Khéphren Thuram Delanteros: Kingsley Coman, Christopher Nkunku, Hugo Ektiké

Pronóstico SI

Francia es ampliamente favorita, incluso jugando como visitante. La calidad individual de su plantilla es muy superior a la de Islandia. Se espera que el equipo local plantee un partido muy físico y defensivo, buscando aprovechar alguna jugada a balón parado.

Islandia 0-2 Francia