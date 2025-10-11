Sports Illustrated Fútbol

Islandia vs Francia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El conjunto galo busca afianzar su pase al Mundial contra una Islandia que quiere dar la sorpresa y seguir complicando el grupo
Carlos García
La actividad de las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA continúa con un duelo clave en el Grupo D. La selección de Islandia, dirigida por Arnar Gunnlaugsson, recibirá en el Laugardalsvöllur a una poderosa Francia, en un partido correspondiente a la Jornada 4 de la fase de grupos.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el lunes y que es crucial para las aspiraciones de ambos en su camino al Mundial 2026.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Islandia vs Francia?

  • Ciudad: Reikiavik, Islandia
  • Fecha: lunes 13 de octubre
  • Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)
  • Estadio: Laugardalsvöllur

¿Cómo se podrá ver el Islandia vs Francia en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

Fox Sports

ViX, Fubo, DirecTV Stream

México

Sky Sports, Izzi

Sky+

España

UEFA TV

UEFA TV

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos de Islandia

Rival

Resultado

Competición

Ucrania

3-5 D

Eliminatorias Mundialistas

Francia

1-2 D

Eliminatorias Mundialistas

Azerbaiyán

5-0 V

Eliminatorias Mundialistas

Irlanda del Norte

1-0 D

Amistoso

Escocia

3-1 V

Amistoso

Últimos cinco partidos de Francia

Rival

Resultado

Competición

Azerbaiyán

3-0 V

Eliminatorias Mundialistas

Islandia

2-1 V

Eliminatorias Mundialistas

Ucrania

2-0 V

Eliminatorias Mundialistas

Alemania

2-0 V

UEFA Nations League

España

4-5 D

UEFA Nations League

Últimas noticias de Islandia

La selección de Islandia, dirigida por Arnar Gunnlaugsson, llega a este encuentro con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por un lugar en el Mundial.

En la pasada fecha FIFA de septiembre, consiguieron una contundente victoria por 5-0 sobre Azerbaiyán, pero luego sufrieron una derrota por 2-1 precisamente ante Francia. El equipo buscará hacerse fuerte en casa para dar la sorpresa y meterse de lleno en la clasificación.

Últimas noticias de Francia

El conjunto galo, dirigido por Didier Deschamps, es uno de los grandes favoritos para clasificar al Mundial. En la pasada fecha FIFA, lograron dos importantes victorias como visitantes: 2-0 sobre Ucrania y 2-1 sobre Islandia.

Antes de este partido, se enfrentaron a Azerbaiyán, por lo que llegarán con más ritmo de juego, aunque también con el desgaste que implica la seguidilla de partidos. Kylian Mbappé dejó la concentración por molestias en el tobillo.

Posibles alineaciones

Islandia

  • Portero: Elias Rafn Olafsson
  • Defensas: Victor Pálsson, Sverrir Ingason, Daniel Leo Gretarsson, Mikael Ellertsson
  • Centrocampistas: Mikael Anderson, Hakon Arnar Haraldsson, Isak Bergmann Johannesson, Jon Dagur Thorsteinsson
  • Delanteros: Andri Gudjohnsen, Daniel Gudjohnsen

Francia

  • Portero: Mike Maignan
  • Defensas: Malo Gusto, William Saliba, Ibrahima Konaté, Theo Hernandez
  • Centrocampistas: Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Khéphren Thuram
  • Delanteros: Kingsley Coman, Christopher Nkunku, Hugo Ektiké

Pronóstico SI

Francia es ampliamente favorita, incluso jugando como visitante. La calidad individual de su plantilla es muy superior a la de Islandia. Se espera que el equipo local plantee un partido muy físico y defensivo, buscando aprovechar alguna jugada a balón parado.

Islandia 0-2 Francia

