Italia vs Israel: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El próximo martes 14 de octubre, la selección de Italia se enfrentará a la selección de Israel en un duelo clave correspondiente a la fecha número ocho del Grupo I, por las Eliminatorias UEFA. Este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos equipos, que llegan al partido igualados en puntos, aunque con distinta diferencia de goles. Italia se ubica actualmente en el segundo lugar del grupo, mientras que Israel ocupa la tercera posición, lo que añade una dosis extra de tensión y expectativa a este encuentro.

Ambos conjuntos saben que una victoria podría ser decisiva en la lucha por clasificar al Mundial 2026. Italia, con una ligera ventaja en la diferencia de goles, intentará aprovechar su posición para consolidarse entre los dos primeros, mientras que Israel buscará dar el golpe y superar a los italianos en la tabla. Con tan poco margen entre ambos equipos, cada detalle del partido podría marcar la diferencia, desde la estrategia inicial hasta el rendimiento individual de sus figuras clave.

En el artículo que están por leer, encontrarán todo lo que necesitan saber sobre este emocionante partido. Si son fanáticos del fútbol y quieren estar bien informados antes del pitazo inicial, no se pueden perder esta previa completa del choque entre Italia e Israel.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Italia vs Israel?

Ciudad: Udine

Estadio: Bluenergy Stadium



Fecha: martes 14 de octubre

Horario: 14:45hs (Este de Estados Unidos), 12:45hs (México) y 20:45hs (España)

¿Dónde se podrá ver el Italia vs Israel TV y Streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Sin transmisión ViX México Sky Sports Sky+ España Sin transmisión UEFA.tv

Últimos 5 partidos de Italia

Rival Resultado Competición Estonia 1-3 V Eliminatorias UEFA Israel 4-5 V Eliminatorias UEFA Estonia 5-0 V Eliminatorias UEFA Moldavia 2-0 V Eliminatorias UEFA Noruega 3-0 D Eliminatorias UEFA

Últimos 5 partidos de Israel

Rival Resultado Competición Noruega 5-0 D Eliminatorias UEFA Italia 4-5 D Eliminatorias UEFA Moldavia 0-4 V Eliminatorias UEFA Eslovaquia 1-0 V Eliminatorias UEFA Estonia 1-3 V Eliminatorias UEFA

Últimas noticias de Italia

🇮🇹🇦🇷 Soule could be called up by Italy



His agent:

🗣️ “Matias is Italian-Argentine… everything is on the table right now. If the situation with Argentina doesn’t progress, he can be called up by Italy.”



SportMediaset reports he’s seriously considering it now. pic.twitter.com/rwCHMYsdxd — Italian Football TV (@IFTVofficial) October 7, 2025

Matías Soulé es el delantero estrella de la Roma. En las primeras seis fechas de la Serie A, el delantero ha colaborado en su equipo con tres anotaciones y dos asistencias. Al contar con la posibilidad de jugar tanto con la selección de Argentina como la de Italia, Matías Soulé parece decantarse por la bandera albiceleste. Sin embargo, Lionel Scaloni no lo convocó para esta eliminatoria, por lo que sigue latente la posibilidad de que termine representando a la Azzurra en el Mundial del 2026.

Últimas noticias de Israel

FIFA decided no action against Israel, President says FIFA cannot resolve geopolitical issues. pic.twitter.com/WDOXWejO74 — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) October 3, 2025

A pesar de la intensa presión ejercida por varias federaciones debido al contexto geopolítico actual, la FIFA ha optado por no imponer sanciones a la Federación de Fútbol de Israel. En una reunión considerada crucial, el Consejo del organismo rector del fútbol mundial resolvió mantener su postura sin tomar medidas disciplinarias contra Israel, dejando de lado las peticiones presentadas por diversos organismos.

Posibles alineaciones del Italia vs Israel

Italia

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Giovanni di Lorenzo, Alessandro Bastoni, Ricardo Calafiori, Federico Dimarco

Centrocampistas: Matteo Politano, Nicolo Barella, Sandro Tonali, Manuel Locatelli

Delanteros: Moise Kean, Mateo Retegui

Israel

Portero: D. Peretz

Defensas: Revivo, Lemkin, Nachmias y Dasa

Mediocampistas de contención: E. Peretz y Dor Peretz

Volantes: Solomon, Gloch y Khalaili

Delantero: Biton

Pronóstico SI

Ambas escuadras llegan a este compromiso con solo una derrota en sus últimos cinco partidos. Son equipos fuertes y disciplinados, por lo tanto, esperamos un duelo apretado, de esos que se definen por alguna genialidad y/o error del rival. Y ahí es altamente probable que sea la selección italiana la que resulte vencedora.

Italia 1-0 Israel