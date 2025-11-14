Jadon Sancho saldrá del Manchester United como agente libre en verano de 2026

El ciclo de Jadon Sancho en el Manchester United está oficialmente cerca de su final. Fuentes en Inglaterra confirman que el atacante saldrá del club en verano de 2026, una vez que expire su contrato, marchándose como agente libre.

Tanto el club como el futbolista coinciden en que no existen motivos para renovar. La relación está desgastada y el rendimiento no justificó un nuevo acuerdo, por lo que ambas partes consideran que lo mejor es separarse definitivamente.

Sancho ha pasado sus últimos meses fuera del equipo, encadenando cesiones con Borussia Dortmund, Chelsea y Aston Villa. Aunque mostró destellos en algunos periodos, nunca logró recuperar la versión que lo convirtió en una de las mayores promesas ofensivas de su generación.

El atacante llegó al United como una apuesta de futuro. En 2021, el club pagó 85 millones de euros por su fichaje, convencido de que sería el nuevo referente del ataque. Sin embargo, su etapa en Old Trafford estuvo marcada por irregularidades, lesiones y problemas de adaptación.

El movimiento se ha convertido en una pérdida sobre pérdida para el Manchester United. Deportivamente no cumplió las expectativas y, económicamente, su salida sin compensación representa otro golpe para una institución que ha acumulado fichajes fallidos en la última década.

Para Sancho, el adiós supone un nuevo comienzo. A sus 26 años, buscará un entorno donde pueda recuperar estabilidad y minutos constantes. Su salida como agente libre facilitará que varios equipos europeos intenten seducirlo con proyectos deportivos interesantes.

En Old Trafford, la partida del extremo será vista como el cierre de una etapa marcada por decisiones deportivas cuestionables. Su fichaje, en su momento celebrado como un golpe de autoridad, pasará a la historia como uno de los negocios menos fructíferos del club.

El destino de Sancho aún es incierto, pero su salida ya está encaminada. Para el United, es otro capítulo en la larga lista de talentos que no lograron consolidarse. Para el jugador, la oportunidad de reconstruir su carrera desde cero.