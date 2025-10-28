James Rodríguez dejará al León al finalizar el torneo

James Rodríguez es en nombre, uno de los fichajes más grandes en la historia de la Liga MX. El colombiano fue firmado por el León como su estrella para el Mundial de Clubes al cual el club no pudo asistir por decisión de FIFA. Desde ese momento, la presencia del jugador en el cuadro del bajío perdió peso.

Su rendimiento dentro de la Liga MX no ha sido el esperado de una estrella de su estirpe. Tampoco el de un jugador que percibe ingresos al borde del límite en México. Hoy mismo no pasa del rol de suplente y es por ello que una vez que termine el torneo en curso, el colombiano saldrá del cuadro felino.

César Luis Merlo confirma que la decisión se ha tomado al cien por ciento. James y el León no extenderán contrato. El mismo termina en diciembre de este año, aunque, el jugador podría dejar de tener actividad desde la segunda semana de noviembre en caso de que el equipo no alcance siquiera zona de repesca.

El área deportiva del León considera que no hay el menor merito deportivo para darle continuidad a la presencia de James dentro de la plantilla. Lo anterior se basa en la disparidad que existe entre el enorme sueldo que percibe el '10' y su escaso aporte que produce dentro de la cancha.

Rodríguez es al día de hoy el tercer mejor pagado de la Liga MX. Su ingreso neto es de 4,5 millones de dólares por año, además de bonos de rendimiento y acuerdos comerciales. Dicha cifra va sólo por debajo de lo que perciben Sergio Canales y Sergio Ramos.

Ya comienzan a sonar algunos destinos en el camino para el colombiano. La meta es elegir el que le permita llegar en mejor nivel deportivo a la Copa del Mundo.