Javier Aguirre defiende su proceso en Selección Mexicana

Más allá del resultado, la forma en la que Selección Mexicana se mostró en contra de Japón, generó más duda que certezas. El cuadro mexicano fue superado por el conjunto nipón, hecho que de nueva cuenta genera cuestionamientos en contra del trabajo de Javier Aguirre.

A pesar de las críticas en su contra, Aguirre entiende que la Selección Mexicana sí está en constante mejoría. El técnico afirma que lo hecho hasta el día de hoy, le ha permitido definir gran parte de la lista final de convocados de cara a la Copa del Mundo.

JAVIER AGUIRRE QUIERE UN TRICOLOR SIN MIEDO A PERDER 🔥#CentralFOX | El DT de la Selección Mexicana pide correr riesgos ante Corea del Sur y asegura que una derrota "sería lo menos importante".https://t.co/5iErXXKa0y — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 8, 2025

Empezamos con una lista, con unos partidos y empezamos con mi cuerpo técnico, de ese día para acá, no sé la cantidad de jugadores, pero hemos ido formando un grupo que ha ido asimilando nuestras ideas, adaptándose a los distintos compromisos oficiales y amistosos. Javier Aguirre

Mexico v Japan - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

El técnico considera que no se puede hacer una evaluación general, sin embargo, entiende que hay crecimiento en comparación con lo que fue el inicio de su tercer etapa con México.

El funcionamiento es difícil evaluarlo porque los rivales son de distinta talla, en los dos torneos oficiales, se hicieron bien las cosas. Ha habido una evolución, que a veces no se refleja en el resultado final, la conclusión que tomamos nos sirve mucho para descartar o incluir jugadores de cara al Mundial. Javier Aguirre

El técnico cerró afirmando que en el duelo en contra de Corea espera una mejora en la calidad de juego, sin importar el resultado.