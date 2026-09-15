¿Javier Aguirre dirigirá al Valencia? Esto se sabe sobre su posible llegada

El Valencia despidió a Carlos Corberán el lunes 14 de septiembre después del pésimo arranque de los Naranjeros en la temporada 2026/2027 de LaLiga. Los 'ches' se encuentra en el útlimo lugar de la tabla general con solamente un punto en las primeras cinco jornadas del campeonato. De acuerdo con los reportes más recientes, el técnico mexicano Javier Aguirre es una de las principales opciones para asumir las riendas del cuadro valenciano.

El periodista del diario MARCA Matteo Moretto indicó que el 'Vasco' está entre los candidatos principales del Valencia, al igual que José Luis Mendilibar, quien recientemente salió del Olympiacos.

Este reporte señala que el club mantendrá conversaciones con ambos directores técnicos en las próximas horas.

José Luis Mendilibar y Javier Aguirre son dos de los candidatos que el Valencia considera para convertirse en el próximo entrenador.



En las próximas horas se mantendrán conversaciones con ambos. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 14, 2026

Aguirre, de 67 años, viene de dirigir a la selección mexicana en el Mundial 2026. El 'Vasco' tomó la dirección del Tri, por tercer ciclo, en julio de 2024 y estuvo dos años al frente del combinado azteca.

El entrenador mexicano tiene una amplia experiencia dirigiendo en LaLiga y se ha especializado en recuperar anímica y futbolísticamente a equipos que parecían condenados al descenso.

En su periplo por la primera división española, el 'Vasco' Aguirre ha dirigido al Osasuna, el Atlético de Madrid, el Real Zaragoza, el Espanyol, el Leganés y el Mallorca.

Forum Mexico Siglo XXI 2026 | Medios y Media/GettyImages

¿El 'Vasco' Aguirre se retiró de los banquillos?

En julio de este año, tras la eliminación de México ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, Javier Aguirre indicó en entrevista con N+ que contemplaba retirarse de los banquillos.

Rechacé una oferta muy jugosa de Arabia Saudita. No lo tengo claro, sé que quiero ir con Silvia (su esposa) y con mis nietas por ahí, y después veremos Javier Aguirre

(Sobre volver a dirigir) Estoy tranquilo, no llevo prisa. Yo creo que es suficiente. Ya (llevo) 30 años de entrenador. Empecé en 1996 con el Atlante y estamos en 2026, tres Mundiales... Javier Aguirre

Mexico v England - FIFA World Cup - Round of 16 - Mexico City Stadium | Bradley Collyer - PA Images/GettyImages

En la misma entrevista, el veterano entrenador dejó entrever que le interesaría asumir un puesto directivo.

Da la sensación de que puedo tener el perfil de un hombre que te puede dar su punto de vista y que te puede organizar algo. Ahora mismo vamos a esperar, no tengo algo decidido. Lo que diga Silvia, ella es la que decide Javier Aguirre

Sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no incorporó al 'Vasco' en su organigrama después de que terminara la Copa del Mundo.

¿El 'Vasco' se convertirá en el nuevo técnico del Valencia?