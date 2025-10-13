Javier Aguirre explota luego de la contundente goleada de Colombia a la selección mexicana

Algunos lo llaman crisis, otros consideran que es poco más que la realidad, sin embargo, el hecho es que la selección mexicana sigue en un nivel deportivo muy bajo.

Este fin de semana, el Tri fue superado de forma contundente por su similar de Colombia. El cuadro cafetero aplastó a la escuadra mexicano por 4 a 0. Dicho marcador, así como la forma en que se ha encarado el encuentro, ha provocado la explosión de Javier Aguirre contra sus propios jugadores.

El funcionamiento podemos rescatar cosas, del funcionamiento con la pelota, creo que los cuatro goles son evitables, nos falta saber competir mejor, no se puede ser tan poco competitivo en algunas fases del juego. El principal culpable soy yo y lo asumo, pero hay cosas que en la interna hablaré con algunos porque no podemos dejar de competir, a lo largo de 90 minutos hubo jugadores que no estuvieron a la altura. Lo único que vale es el resultado. Javier Aguirre

Pese a lo negativo de los resultados, Aguirre afirma que este tipo de juego suman más de lo que restan.

Lo vengo repitiendo, quiero esto. A mí me sirve de poco ganar hoy 4-0 a Serbia, eso puede confundir y esta es una realidad. Duele mucho porque es un marcador abultado y es una lección, pero intentaré reanimarlos y enseñarles bien en qué nos equivocamos y trataré de cambiar las cosas en Guadalajara. Javier Aguirre

Pese a no dar nombres específicos, Aguirre concluye afirmando que hay jugadores que no están a la altura del reto.