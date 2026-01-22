Javier Aguirre habla sobre el inminente fichaje de Germán Berterame por el Inter Miami

''No estoy preocupado, él está tranquilo”. Con esa frase, Javier Aguirre despejó cualquier duda alrededor del futuro de Germán Berterame y su lugar en la selección mexicana tras su inminente fichaje con el Inter Miami.

El director técnico de la escuadra tricolor fue claro al señalar que el cambio de liga no representaría un obstáculo para seguir considerando al delantero naturalizado mexicano. Para Aguirre, el movimiento del atacante a la MLS respondería a una etapa lógica de su carrera y no alteraría el seguimiento que el cuerpo técnico mantiene sobre él rumbo al Mundial 2026.

Recordemos que hace algunos años Javier Aguirre dirigió también al Club de Fútbol Monterrey, y su salida no se dio en los mejores términos. Por lo tanto, el que ahora Germán decida dejar a Rayados para fichar con uno de los clubes más mediaticos de la conferencia, no representaría mayor problema para el estratega nacional.

🗣️ "NO ESTOY PREOCUPADO, ÉL ESTÁ TRANQUILO"



Javier Aguirre, DT de la #SelecciónMexicana, aseguró que el fichaje de Germán Berterame con el #InterMiami no afectará su convocatoria.



📹 Miseleccionmx pic.twitter.com/qf7wSmCfK1 — ONCE Diario (@oncediariomx) January 22, 2026

Según afirma el periodista argentino César Luis Merlo, Berterame llegaría al Inter Miami como una apuesta fuerte del club estadounidense, que habría decidido invertir 15 millones de dólares para sumarlo a un proyecto encabezado por Lionel Messi y con figuras consolidadas como Luis Suárez. La operación incluiría el pago a Rayados de Monterrey y al Atlético de Madrid, dueño de una parte de su carta, y se habría cerrado con un contrato por tres temporadas, con opción a una más.

🚨Germán Berterame es nuevo refuerzo del Inter Miami. Todos los detalles, aquí. https://t.co/mOitMkZ2fM pic.twitter.com/Ln6Mxhuchn — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 22, 2026

El atacante ha logrado consolidarse como uno de los referentes ofensivos de Rayados, marcando un total de 68 goles en todas las competencias, siendo pieza clave en torneos recientes. Incluso marcó gol en la goleada del Monterrey 5-1 sobre el Mazatlán, la noche en la que se desató la información sobre el Inter Miami y su deseo de fichar al goleador.

Para la selección de México, Berterame representa una alternativa confiable en ataque, especialmente en un proceso que busca competencia interna y perfiles distintos a la ofensiva. Aguirre no ve riesgos en su posible llegada a la MLS; por el contrario, considera que puede ayudarle a llegar con ritmo y confianza al siguiente ciclo.

MÁS NOTICIAS SOBRE FICHAJES Y RUMORES